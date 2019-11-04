4 рекорда за один матч. 20-летнего парня из Европы даже Леброн называет крутым

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич продолжает переписывать историю НБА. 20-летний словенец с завидным постоянством штампует трипл-даблы и устанавливает новые рекорды в сильнейшей лиге мира. В последнем матче против «Кливленд Кавальерс» на счету Луки 29 очков, 15 передач и 14 подборов. В пятницу в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс» Дончич оформил трипл-дабл из 31 очка, 13 подборов и 15 передач. Такими темпами Расселл Уэстбрук очень скоро потеряет звание главной машины по производству трипл-даблов в НБА.

ВИДЕО



По итогам матча против «Кливленда» Дончич установил ещё ряд рекордов и достижений. Лука стал первым игроком в истории НБА, на счету которого оказалось не менее 29 очков, 13 подборов и 15 передач в двух играх подряд. 20-летний словенец теперь является самым молодым игроком в истории лиги, который в двух матчах подряд делал трипл-даблы, набирая при этом не менее 25 очков. Дончич стал вторым игроком в истории «Далласа», который в двух матчах подряд отдавал не менее 15 передач. Он повторил достижение Джейсона Кидда. Лука превзошел того же Кидда по количеству трипл-даблов с результативностью 25 и более очков. У словенца их уже 7. в то время как Кидд сподобился только на 6 подобных перфомансов в форме «Маверикс». Наконец, Дончич стал первым игроком с 1965 года, который в двух играх подряд набирал не менее 25 очков, собирал не менее 10 подборов и отдавал не менее 15 передач. Он повторил достижение Оскара Робертсона.



К слову, о ещё одном достижении Робертсона. Как известно, в 2017 году Расселл Уэстбрук побил «вечный» рекорд Оскара. Расселл набрал трипл-дабл в среднем за сезон, что в последний раз делал Робертсон в 1962 году. Понадобилось 45 лет, чтобы это выдающее достижение было покорено. Уэстбрук оформлял средний трипл-дабл и в последующих двух сезонах. Такой серии не выдавал даже Робертсон. Именно впечатляющая статистика помогла Уэстбруку стать MVP в 2017 году. Тем не менее, вскоре его трипл-даблы быстро приелись публике. Показатели Рассела не конвертировались в положительный результат его тогдашней команды «Оклахома-Сити Тандер», которая не ежегодной основе вылетала в первом раунде плей-офф. Уэстбрука нарекли званием «стат-читера», то есть игрока, который искусственно «набивает» персональную статистику. Центровой Стивен Адамс по возможности любезно отдавал Расселу подборы, сам Уэстбрук намеренно не бросал по кольцу и отдавал передачи партнерам, когда «выполнил норму» по очкам и подборам, но не добрался до двухзначного числа ассистов.



В нынешнем сезоне Уэстбрук рискует прервать свою серию со средними трипл-даблами за сезон. Пока у него не слишком клеится игра в паре с Джеймсом Харденом в «Хьюстон Рокетс». Но «дело Робертсона» может жить за счет Дончича. Пока Лука провел 6 игр в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру 26,7 очка, 10,3 подбора и 9,5 передачи. Да, сыграно не так много матчей, но заданный Дончичем темп вполне позволяет рассчитывать на покорение среднего трипл-дабла по итогам регулярного чемпионата.

При этом, Луку не клеймят «стат-читером», как Уэстбрука. Словенец набирает свою статистику за счёт сбалансированной и разноплановой игры. Он абсолютно не похож на Уэстбрука. Лука — командный игрок.



Дончич был признан лучшим новичком прошлого сезона НБА. Что можно ожидать от него на второй год карьеры? Как минимум на Матч звезд-2020 словенец должен попасть. О борьбе за звание MVP пока рано вести речь, это скорее цель на будущее. Хотя «Даллас» наверняка улучшит результат прошлого сезона и, может быть, даже выйдет в плей-офф. Связка Дочнича с Кристапсом Порзингисом пока дала мало поводов сомневаться в себе. В Западной конференции освободилось как минимум два места в постсезоне. «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер» уже не представляют собой конкурентоспособные команды. «Даллас» выглядит хорошим кандидатом, чтобы заменить кого-то из них в плей-офф-2020. Также под вопросом позиции «Портленда». Есть причины рассчитывать и на провальный сезон «Хьюстона», но, скорее всего, Уэстбрук и Харден всё-таки вытащат команду в топ-8.



В любом случае, шансы «Далласа» на плей-офф более чем реалистичные. Если эта цель будет выполнена, Лука сразу получит лейбл «суперзвезда НБА». Особенно, если при этом ещё и повторит рекорд Робертсона по среднему трипл-даблу за сезон. Словенец уже унаследовал статус франчайз-игрока «Маверикс» от Дирка Новицки. Дальше только достижения на уровне всей НБА.



У Дончича состоялся эмоциональный разговор с Леброном Джеймсом после недавней игры против «Лейкерс» (110:119 ОТ).



ВИДЕО



Дончич рассказал, что он почувствовал, получив похвалу от Леброна Джеймса, который после игры назвал его «bad motherfucker» (крутой пацан).

«Это просто что-то сумасшедшее для меня. Ведь я следил за его карьерой, он был моим кумиром с самого детства. А теперь я играю против Леброна и провожу такой матч. Слова, которые он произнес после матча, имеют особое значение для меня. «Лейкерс» – команда чемпионского уровня. И у нас была возможность победить их. Мы отлично сыграли и можем гордиться собой», – сказал Дончич.



Карьера Короля Джеймса подходит к закату. На смену Леброну придёт кто-то другой. Не исключено, что это будет простой парень из Европы. Лука Дончич взял феноменальный разгон на старте карьеры. И он не собирается замедлять темп.