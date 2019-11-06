«Регламент надо менять — сейчас или в межсезонье». Ватутин отвечает критикам

Правила существуют, чтобы их нарушать. Или всё-таки нет? Такими вопросами вчера задавались все те, кто внимательным образом следит за жизнью Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» по этому поводу даже опубликовал специальный опрос, но к этому позже.



Суть «волнений» заключалась в том, что боссы двух топовых клубов лиги «Локомотива» и «Химок» выступили с заявлениями о желании ЦСКА изменить регламент.

Боссы клубов Единой лиги ВТБ объяснили, почему нельзя менять правила ради ЦСКА

Источник: из-за травмы Клайберна ЦСКА предложил изменить правила Единой лиги ВТБ

По правилам, которые действуют сейчас, участник Единой лиги ВТБ на сезон может заявить не более восьми легионеров. Пришлось специально погрузиться в соответствующий документ и найти в нём пункт 6.3.5:



«Для Российских Клубов в течение сезона в Паспорте команды может быть заявлено одновременно не более 8 (восьми) Легионеров с лицензией категории «F» и не более 1 (одного) Легионера с лицензией категории «F/Е».

Чтобы было понятно, в ЦСКА к началу сезона было 9 легионеров. Клуб должен был выбрать, кто из игроков не сможет участвовать в Единой лиге ВТБ, а будет выходить на паркет лишь в матчах Евролиги. «Армейцы» остановили выбор на Роне Бэйкере. Количество подписанных иностранных игроков при этом в клубе не изменилось (это важно).



Уилл Клайберн в гостевом матче с «Альбой» сильно травмирует колено. Врачи диагностируют у него разрыв крестообразной связки, а на восстановление которой уйдёт весь оставшийся сезон. Правила запрещают переводить Рона Бэйкера в состав на замену Клайберна.

Клайберну диагностировали разрыв крестообразной связки, его ждёт операция

Остаётся искать вариант на стороне. Скорее всего, этим сейчас армейцы и занимаются. И если они найдут подходящий им вариант, то легионеров в клубе станет не 9, а уже 10. Правила жёстко ограничивают Бэйкера, но не запретят другому иностранцу занять место травмированного MVP «Финала четырёх» Евролиги прошлого сезона.



ЦСКА начал действовать именно сейчас не только из-за травмы Клайберна. Единая лига ВТБ назначила заочное голосование по статусу белорусских игроков, которые, к примеру, в Суперлиге (лига на ступень ниже Единой лиги ВТБ) уже не считаются иностранцами.



Саратовский «Автодор» первым обжёгся на статусе белорусов. Летом они подписали контракт с американцем Дэвоном Саддлером, имеющим белорусский паспорт. Однако договор с ним был расторгнут ещё до того, как игрок провёл первую тренировку. Оказалось, в этом тоже есть вина ЦСКА. Так считает президент саратовской команды Владимир Родионов.



«Летом на рынке не нашлось достойных белорусских игроков, которые могли бы реально усилить нашего флагмана ЦСКА. Ни в коем случае не хочу никого задеть, но убежден, что если бы армейцы были заинтересованы в приобретении условного Параховского в качестве игрока-нелегионера, то данный вопрос был бы незамедлительно пролоббирован и с легкостью решен. «Автодор», к сожалению, не обладает таким авторитетом, чтобы с его интересами считались», — говорил тогда Родионов.

Комментарии руководителей клубов и обычных болельщиков были примерно одинаковыми в своём смысле, отличаясь лишь в степени деликатности. Не хватало лишь другой стороны.



Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин дал эксклюзивный комментарий для «Чемпионата». Вот что он сказал:



«Очень жаль, что история вокруг голосования по лицензиям игроков невероятным образом искажена и преподнесена так, что многие болельщики и журналисты взялись за осуждение, не разобравшись в сути вопроса. В очередной раз удивило, что никто из представителей СМИ не обратился к нам за комментариями, да и просто не захотел почитать регламент и включить элементарную логику.



Безусловно, менять правила по ходу игры неправильно. В то же время, регламент — не священная книга, это живой кодекс законов, постоянно меняющийся и совершенствующийся общими усилиями клубов. Каждый может предлагать изменения, в том числе, по ходу сезона, в истории лиги были прецеденты и учтённых замечаний, и отвергнутых. В Лиге главные решения принимают клубы, и никто иной.

Нелогичность формулировки по легионерам очевидна, и будет исправлена рано или поздно, сейчас или в межсезонье. И это исправление никак не влияет на расклад сил в турнире. В нынешней редакции регламента клуб вынужден приобретать ещё одного легионера в случае серьёзной травмы одного из игроков. Предлагаемое нами и поддержанное многими коллегами изменение позволяет этого избежать, в случае необходимости обойтись баскетболистами, обладающими контрактами с клубом. В нашем случае, если Бэйкер займёт место Клайберна, количество легионеров в ЦСКА не изменится. Даже уменьшится, поскольку на Уилла, к сожалению, мы долго не сможем рассчитывать.



Трансферные нюансы никак не влияют на положение российских игроков в Лиге ВТБ – в заявке на матч должно быть шесть россиян. Зато существующие правила сильно ограничивают права игрока, заявленного только на еврокубки, поскольку его статус не может быть изменен по ходу сезона. Парадокс: если, к примеру, ЦСКА расторгнет контракт с Бэйкером, подписать Рона для участия в Единой лиге не сможем ни мы, ни другой российский клуб.



Руководители клубов вправе стремиться исправлять ошибки или сохранять положения регламента, это вопрос голосования. Так или иначе, желаю им не терять ведущих игроков по ходу сезона», — подвёл итог Ватутин.



Голосование по вопросу внесения изменений в регламент Единой лиги ВТБ состоится 7 ноября. А пока остаётся продолжить наш собственный опрос. Вы уже определились с позицией?