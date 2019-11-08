За «Локомотив-Кубань» болеет Мисс Канзас. И персонально – за Сэма Деккера

Судьба легионера такова, что приходится долгое время находиться вдали не только от дома, но и от семьи. Не всегда вторые половинки спортсменов могут за один вечер собрать чемодан и махнуть в другое полушарие. Как раз такая ситуация и сложилась у новобранца «Локомотива-Кубань» Сэма Деккера. Его любимая супруга Оливия осталась в Висконсине.

«Единственный мужчина, которого я могу целовать в эти дни. Мы скучаем по тебе», — написала она на своей страничке в «Инстаграме» накануне принципиального для краснодарского клуба матча.



В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ краснодарский клуб держится на второй строчке в турнирной таблице. И Сэм является одним из ключевых игроков. Он проводит на площадке больше времени, чем его партнёры, лучшую результативность демонстрирует только Джонни О’Брайант, а по количеству результативных передач Деккер – третий. Парень полностью сосредоточен на баскетболе и достижении результата.

Находиться вдали друг от друга молодым людям придётся ещё довольно длительное время. Оливия – очень известная личность не только в родном Висконсине, но и среди футбольных фанатов США. Она репортёр телеканала ESPN, освещает матчи местной студенческой команды. Вариантов оказаться в стороне от американского футбола у неё практически не было. Дедушка Оливии Боб Харлан был в своё время президентом клуба НФЛ «Грин Бэй Пэкерс».

Ну и было бы странно, если бы она не заинтересовалась репортёрской работой. Её отец занимался этим делом всю жизнь, комментируя матчи «Пэкерс» для национального телевидения. Именно его Оливия называет своим учителем в профессии. Дополняет картину успешной и красивой девушки титул Мисс Канзас, который она завоевала в 2010 году.

Сэм был выбран «Хьюстоном» под общим 18-м номером на драфте-2015. В старшей школе и университете Висконсина Деккер был лучшим игроком баскетбольной команды. Первая красавица и баскетбольная звезда — молодым людям просто суждено было быть вместе.

Но не всё на старте профессиональной карьеры Сэма складывалось удачно. Виной всему травма спины, которая заставила парня забуксовать. Все последние годы Оливия была рядом, поддерживала и вселяла в своего возлюбленного уверенность в том, что всё сложится хорошо. А в 2018 году пара сыграла свадьбу.

И даже здесь Сэм и Оливия отличились в лучшем смысле этого слова. Все подарки, что им преподнесли гости, были переданы в «Детский онкологический фонд». Общая сумма пожертвования составила $ 65 тыс. По итогам 2018 года Деккеры были признаны людьми года в родном городе Сэма – Шебойгане.

И сейчас новое испытание для влюблённых. Форвард отправился в Россию перезагружать свою карьеру. И на данный момент в «Локо» он приносит большую пользу команде и идёт у него в целом всё хорошо. Любимая же поддерживает Сэма на расстоянии. История, которая вполне может подойти для сценария романтического кино.