В НБА балканский день. Парни из бывшей Югославии покоряют Америку

Очередной игровой день регулярного чемпионата НБА подарил зрителям сразу 11 матчей. Какие интересные события произошли в этих играх?

1. «Лейкерс» разобрали крепкий «Майами»

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома спокойно обыграли «Майами Хит» (95:80). Соперник был не из самых легких, так что качество игры «Лейкерс» заслуживает всяческой похвалы. Даже после поражения в Лос-Анджелесе «Майами» не выпал из топ-4 турнирной таблицы Восточной конференции.



Самым результативным игроком матча в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 26 очков, 8 подборов и 7 передач. 25 баллов на свой счёт записал Леброн Джеймс. Звездная связка калифорнийцев пока работает без сбоев. Никто из ролевиков «Лейкерс» не набрал даже 10 очков в игре против «Майами», но команда все равно уверенно победила. У «Лейкерс» есть резервы для улучшения, когда свой ритм поймают Дуайт Ховард, Кайл Кузма, Джавэйл Макги и остальные. Команда Фрэнка Вогеля единолично возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (7-1) и ждет в гости действующего чемпиона НБА «Торонто Рэпторс» в следующей игре.

2. В «Далласе» начался кризис

«Даллас» на своей площадке уступил аутсайдеру Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» (102:106), что является главной сенсацией игрового дня. Проблемы «Маверикс» были заметны ещё по предыдущей домашней встрече с «Орландо Мэджик» (107:106). Тогда команде Рика Карлайла удалось «отскочить». В этой игре «Орландо» впервые в сезоне пробил отметку 100 очков результативности, а «Даллас» ходил буквально на краю пропасти от проигрыша андердогу.



Противостояние с «Никс» подтвердило, что у «Маверикс» начался спад. Лука Дончич оформил трипл-дабл из 38 очков, 14 подборов и 10 передач. Дончич — самый молодой игрок в истории НБА, который записал на свой счёт 4 трипл-дабла в первых 8 играх сезона. Он также присоединился к Морису Стоксу (1957/58), Оскару Робертсону (1960/61,196/62) и Расселлу Уэстбруку (2016-17) в качестве единственных баскетболистов, которые вообще сподобились сделать это.

Кристапс Порзингис набрал 28 очков и 9 подборов. К двух восходящим звёздам «Маверикс» трудно предъявить претензии, чего не скажешь про ролевиков. Только Тим Хардуэй-младший (14 очков) помог Луке и Кристапсу двухзначной результативностью.



Уровень поддержки Дончича и Порзингиса изначально считался главным фактором, который потенциально помешает «Далласу» бороться за плей-офф. Сейчас становится все более очевидным, что молодые европейцы не могут рассчитывать на стабильную помощь партнеров по команде. Это начинает сказываться даже с соперниками вроде «Никс».

3. Перестрелка Уиггинса и Расселла в Миннеаполисе

«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» (125:119 ОТ) не так легко, как предполагалось изначально. Всё-таки «Уорриорз» при всей плачевности своего текущего положения иногда будут трепать нервы фаворитам. На игру против «Тимбервулвз» в строй вернулся разыгрывающий «Голден Стэйт» Д’Анджело Расселл. В обойме Стива Керра наконец-то появилась хотя бы одна звезда. Скоро к Д’Анджело должен присоединиться Дрэймонд Грин. Расселл сделал всё, чтобы «Уорриорз» победили. Он набрал рекордные в карьере 52 очка. Однако в составе «Миннесоты» нашелся свой герой в лице Эндрю Уиггинса, на счету которого 40 баллов. Именно Уиггинс спас свою команду от сенсационного поражения и перевел игру в овертайм лэй-апом в концовке основного времени.



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Расселл может потешить себя тем фактом, что вписал своё имя в историю. Он стал четвертым игроком в истории НБА, который набрал 50 очков в течение отрезка из первых 10 матчей в новой команде, присоединившись к Кайри Ирвингу (этот сезон), Брэндону Дженнингсу (2009, сезон новичка) и Уилту Чемберлену (1959, сезон новичка). Д’Анджело — третий в истории, кому удалось набрать 50 и более очков на арене «Тимбервулвз» из стана соперников. Ранее это достижение покорялось только двум легендам «Сан-Антонио» Тони Паркеру (55 очков в 2008 году) и Дэвиду Робинсону (50 очков, 1999 год).

4. Балканы рулят

Про трипл-дабл и рекорд Луки Дончича уже упоминалось выше, но это не помогло его команде выиграть. В других матчах игрового дня тоже блистали балканские баскетболисты, но в отличии от словенца они отпраздновали победу. Хорватский легкий форвард «Юты» Боян Богданович стал автором победного броска с сиреной в противостоянии с «Милуоки Бакс» (103:100). «Милуоки» оставил снайпера в его любимой точке, за что мгновенно был наказан.



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Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич набрал лучшие в сезоне 26 очков в матче против «Филадельфии» (100:97). 16 из этих 26 очков Йокич набрал в четвертой четверти, помогая команде ликвидировать отставание -21 очко. Это крупнейший камбэк в истории франшизы «Наггетс» по ходу заключительной двенадцатиминутки.

За 8 стартовых игр прошлого регулярного чемпионата Йокич выдал только одну игру с результативностью 25+ очков, так что «большой» достаточно долго втягивается в сезон. В дальнейшем доминирование серба должно быть более заметным.

Сербский свингмен «Сакраменто» Богдан Богданович реализовал 5/6 трехочковых в гостевом поединке с «Атлантой» (121:109). Богдан приложил руку к историческому достижению своей команды. «Кингз» за игру реализовали 18/31 трёхочковых (58,1%). Это лучший процент точности в истории франшизы при совершении 30 и более попыток из-за дуги.

Наконец, черногорский центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич помог своей команде разгромить «Мемфис Гриззлис» (118:88). Вучевич записал себе в актив 23 очка, 16 подборов и 6 передач. Никола провёл уже 8-ю игру в форме «Мэджик» со статистикой 20-15-5. По этому показателю он сравнялся с легендарным Шакилом О’Нилом.

Югославии уже нет на карте мира, но баскетбольная школа этой страны ещё жива и по-прежнему готовит прекрасные кадры.

5. Геройство Дэмиана Лилларда не спасает «Портленд»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» находятся в состоянии кризиса. Команда Терри Стоттса потерпела четвертое поражение подряд дома от «Бруклин Нетс» (115:119). До этого «Блэйзерс» обыгрывал даже «беззвездный» состав «Голден Стэйт» из новичков и игроков на «минималке». Финалист Западной конференции прошлого сезона ставит под сомнение свою конкурентоспособность в этом чемпионате.

Лидер «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард набрал 60 очков, выиграв дуэль у разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга (33 очка). Тем не менее, особой радости Дэмиану это не принесло на фоне очередного проигрыша команды. Как бы то ни было, перфоманс Лилларда останется в истории. Д'Анджело Расселл набрал 52 очка, Лиллард — 60. Это первый случай, когда несколько игроков НБА набрали 50+ очков в один игровой день со времен Аллена Айверсона (53) и Винса Картера (51) 23 декабря 2005 года. Примечательно, что команды Расселла и Лилларда проиграли. Подобное случилось только второй раз за время существования лиги. 9 апреля 1978 года Дэвид Томпсон (73 очка) и Джордж Гервин (63 очка) набивали себе статистику в гонке за звание лучшего скорера НБА и это не конвертировалось в победный результат их клубов.

«Портленд» (3-6) окопался в нижней части турнирной таблицы. Простой в сверхконкурентной Западной конференции может очень дорого стоить. Клубу из Орегона нужно выдать продолжительный победный спурт, чтобы вновь восприниматься в качестве серьезного претендента на плей-офф