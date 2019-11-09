Превратить за два года чемпиона в сборище ноунеймов. Пособие от «Голден Стэйт»

Фильм «28 недель спустя» вышел в мировой прокат весной 2007 года и стал продолжением ленты «28 дней спустя». Вирус агрессии, мгновенное заражение и страшная эпидемия в крупном городе – классический зомби-апокалипсис. Нечто подобное за аналогичный срок произошло прямо на наших в глазах в национальной баскетбольной ассоциации. Самая талантливая пятёрка в истории лиги превратилась в сборище ноунеймов за 201 день (28 недель и 5 суток).

В плей-офф сезона-2018/19 в первых матчах у «Голден Стэйт» в основе выходили Карри, Томпсон, Дюрант, Грин и Казинс. Мы не можем считать данное сочетание сильнейшим в истории хотя бы потому, что в таком составе «Уорриорз» не взяли титул, но, когда речь заходит об уровне таланта, то конкурентов невидно.

Один лишь Демаркус был после тяжёлой травмы, а остальные звёзды «Голден Стэйт» находились в самом соку и великолепной форме. Из недавнего прошлого по уровню суммарных заслуг с пятёркой «Уорриорз» могло сравниться сочетание Нэш – Брайант – Пау Газоль – Ховард при поддержке Антуана Джеймисона, но в наборе «Лейкерс» все уже прошли свой прайм.

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Казинс стал первым

Эпидемия травм началась для «Уорриорз» в самый неподходящий момент. 16 апреля во втором матчей первого раунда плей-офф против «Клипперс» выбыл Казинс. Демаркус вернулся к финальной серии поединка с «Торонто», но выдал лишь один достойный своего уровня поединок. В межсезонье центровой подписал контракт с «Лейкерс» ($3,5 млн за 1 год), сбросил вес, а 15 августа у великана был диагностирован разрыв крестообразных связок и возможный пропуск целого сезона.

Не уберегли Дюранта

9 мая в пятом матче полуфинала Запада против «Хьюстона» травму получил Дюрант. «Уорриорз» довели поединок и всю серию с «Рокетс» до победы, но по ходу большого финала с «Торонто» калифорнийцам требовалась помощь одного из своих лидеров. 11 июня Кей Ди вышел на паркет под риском усугубить повреждение и сбылись худшие опасения фанатов «Голден Стэйт».



Разрыв ахиллова сухожилия не только помешал «Уорриорз» взять титул, но и лишил Дюранта возможности выступать в текущем сезоне. Несмотря на тяжёлое повреждение и туманные перспективы в будущем руководители «Голден Стэйт» хотели сохранить Кей Ди. Кевин принял решение перейти в «Бруклин», который подписал с форвардом соглашение на 4 года и $164 млн.

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Доломался и Томпсон

3 июня во время второго матча всё той же финальной серии с «Торонто» травму подколенного сухожилия получил Томпсон. Клэй пропустил третий поединок, но всё равно рвался в бой. За четвёртую и пятую игру атакующий защитник «Уорриорз» отбегал в сумме чуть меньше 85 минут, организм выдержал и эту нагрузку, однако в дальнейшем произошла очередная неприятность для поклонников «Голден Стэйт».



14 июня в шестом поединке серии с «Рэпторс» Томпсон творил невероятные вещи: 8 из 12 с игры, включая 4 из 6 с дальней дистанции, а также 10 из 10 с линии штрафных. Клэй вышел забирать этот матч собственными руками, но случился разрыв передней крестообразной связки. Атакующий защитник «Уорриорз» остался в команде и подписал контракт на 5 лет и $190 млн, однако в текущем сезоне мы его вряд ли увидим.

Левая рука Карри, повреждения Грина и Расселла

В нынешнем сезоне «Уорриорз» рассчитывали на опытную связку Карри – Грин, а также новобранца Расселла. Стефен продержался недолго. 31 октября в матче с «Финиксом» разыгрывающий «Голден Стэйт» сломал левую руку. Изначально специалисты склонялись к пропуску трёх месяцев, но теперь эксперты поговаривают о пропуске всего сезона из-за отсутствия турнирных задач.



В дальнейшем появилась информация о том, что у Дрэймонда Грина разрыв связки пальца, поэтому на поединок против «Шарлотт» 3 ноября «Голден Стэйт» вышел на паркет без всех своих звёзд недавнего прошлого. К тому же, матч пропускал Д’Анджело Расселл и состав «Уорриорз» приобрёл совсем непривычный вид.

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Кто все эти люди?

16 апреля в основе «Уорриорз» вышли Карри, Томпсон, Дюрант, Грин и Казинс, а спустя 201 день зрители увидели нечто принципиальное иное. Стив Керр 3 ноября против «Хорнетс» выпустил в стартовой пятёрке следующее сочетание:



— Джордан Пул. 20 лет, новичок, выбран на драфте 2019 года под 28-м номером.

— Кай Боумен. 22 года, новичок, не был выбран на драфте 2019 года, но затем подписал контракт с «Уорриорз».



— Гленн Робинсон. 25 лет, выбран на драфте 2014 года по 40-м номером. В самом результативном сезоне в карьере набирал 6,1 очка в среднем за матч, выступая за «Пэйсерс».



— Эрик Пэскелл. 23 года, новичок, выбран на драфте 2019 года под 41-м номером.



— Уилли Коли-Стайн. 26 лет, выбран на драфте 2015 года под 6-м номером, провёл четыре сезона в «Сакраменто». В прошлой регулярке давал 11,9 очка + 8,4 подбора.



Один лишь Уилли Коли-Стайн изначально выглядел игроком уровня НБА, но молодёжь «Уорриорз» не стала опускать руки. Да, в уже упомянутом поединке с «Шарлотт» команда Стива Керра потерпела поражение, однако уже в следующем матче «Голден Стэйт» переиграл «Портленд».



Ситуация для калифорнийцев складывается вполне приемлемо. Звёзды восстанавливаются после травм и отдыхают, молодёжь набирается опыта, Д’Анджело Расселл может спокойно набивать статистику, а сами «Уорриорз» при удачном стечении обстоятельств получат ещё и высокий пик. Но перемены, которые произошли со стартовой пятёркой «Голден Стэйт» за 28 недель в любом случае войдут в историю.