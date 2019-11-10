Харден установил очередной рекорд, а «Голден Стэйт» упал на дно

В НБА прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Что примечательного случилось в лучшей лиге мира?

1. Тяжелая потеря для «Бостона»: Гордон Хэйворд сломал руку

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд сломал левую руку в матче против «Сан-Антонио Сперс». Гордон наткнулся на слишком жесткий заслон большого «Спёрс» Ламаркуса Олдриджа в конце второй четверти. Хэйворд покинул площадку и больше не вернулся в игру.



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Рентген подтвердил, что у Хэйворда перелом руки. В понедельник Гордон пройдет детальное обследование у врачей, по итогам которого определится необходимость проведения операции и срок, на который он вылетел из строя. Скорее всего, Гордон не сможет играть минимум месяц. Это огромная потеря для «Селтикс». Хэйворд выступал на звездном уровне в начале регулярного чемпионата, набирая в среднем 20,3 очков, 7,9 подборов и 4,6 передач.



Два года назад Хэйворд получил перелом ноги, из-за которого пропустил весь сезон-2017/18. Сезон 2018/19 вышел для него очень неудачным. Гордон начал приходить в себя по ходу нынешнего регулярного чемпионата, но снова вмешалась травма. Этого игрока точно не назовешь удачливым.



«Бостон» сумел уверенно одолеть «Сан-Антонио» и без Хэйворда, но в дальнейшем потеря форварда определенно скажется. Джейлен Браун (30 очков) провёл лучший матч в сезоне. В активе Кембы Уокера 26 очков и 8 передач. Джейсон Тейтум записал на свой счёт 19 очков, 7 подборов, 4 передачи и 3 перехвата. «Селтикс» набрали.135 очков на очень непростой для гостей арене в Сан-Антонио. Это лучший показатель на площадке «Сперс» для команд Восточной конференции с 1988 года.

2. Рекорд 21-го века: Харден отлично сыграл в Чикаго

«Хьюстон Рокетс» на выезде одержали легкую победу над «Чикаго Буллс» (117:94). Лидер «Рокетс» Джеймс Харден (42 очка, 10 подборов, 9 передач) немного не дотянул до трипл-дабла. Харден первым среди представителей задней линии с сезона 1984/85 сумел набрать статистику 40-10 на арене в Чикаго. Джеймс показал респектабельную точность 9/19 из-за дуги, немного подправив свой невзрачный процент попаданий с дальней дистанции (теперь он составляет 27%).



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Центровой «Рокетс» Клинт Капела (16 очков, 20 подборов) провел уже 8-ю игру в форме команды с не менее чем парой десяткой подборов на своем счету. Он превзошел Дуайта Ховарда и является лидером франшизы по количеству таких игр в эпоху после Хакима Оладжьювона. Расселл Уэстбрук (26 очков, 7 подборов, 2 передачи) показал хорошую результативность. Однако у Расса есть повод для грусти: он ещё больше отдалился от оформления среднего трипл-дабла за сезон. В «Хьюстоне» у него нет такой свободы, как в «Оклахома-Сити». Выдающаяся серия Уэстбрука (3 сезона подряд со средним трипл-даблом), скорее всего, прервется в этом регулярном чемпионате

3. Продуктивность Ингрэма не прошла зря. «Нью-Орлеан» наконец-то победил

«Нью-Орлеан Пеликанс» в гостях одолели «Шарлотт Хорнетс» (115:110). Это всего лишь вторая победа для команды Элвина Джентри в нынешнем сезоне. В составе «Пеликанс» самым результативным игроком привычно стал Брэндон Ингрэм (25 очков). У форварда это седьмая игра в регулярном чемпионате с результативностью 25 и более очков. Ингрэм уже после 9 сыгранных матчей повторил показатель двух предыдущих сезонов в «Лейкерс» и скоро «перевыполнит норму».

Как бы то ни было, «Пеликанс» остаются большим разочарованием. Конечно, травма Зайона Уильямсона перед стартом сезона стала неприятным ударом, но в команде собрано приличное количество талантливых исполнителей. Здесь есть хороший сплав опыта (Деррик Фэйворс, Джей Джей Редик, Джру Холидэй) и молодости (Ингрэм, Джош Харт, Никейл Александр-Уокер, Лонзо Болл, Джексон Хэйс). Эта команда должна быть как минимум крепким середняком, а не болтаться в районе дна турнирной таблицы с результатом 2-7. Пока у «Нью-Орлеана» что-то не клеится.

4. «Голден Стэйт» опустился на последнее место в турнирной таблице

Если бы кто-то сказал перед стартом сезона, что «Уорриорз» будут чуть ли не главным претендентом на статус последней команды Западной конференции, его бы сочли выжившим из ума. Как бы то ни было, травмы всегда способны воплотить в жизнь самый безумный сценарий. Калифорнийская команда представляет собой довольно жалкое зрелище без Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина.

«Голден Стэйт» уступил в гостевом поединке против «Оклахома-Сити Тандер» (108:114). Команда Стива Керра теперь занимает последнее место в турнирной таблице Запада с показателем 2-8. Очередное поражение «Нью-Орлеана» (2-7) или «Мемфиса» (2-7) добавит компанию «Уорриорз» на дне, но пока вице-чемпион НБА находится там единолично.

5. «Даллас» оторвался на «Мемфисе» после сенсационной домашней осечки

«Даллас Маверикс» не испытали проблем в гостевом поединке против «Мемфис Гриззлис» (138:122). В составе «Маверикс» очередной неплохой матч провел словенец Лука Дончич, набравший 24 очка и 14 подборов. Лука выступил не столь мощно, как в предыдущих играх, но этого хватило для победы благодаря хорошей поддержки ролевиков.



Кристапсу Порзингису предоставили отдых на игру в Мемфисе, поэтому продуктивность второплановых исполнителей была как никогда важна для «Далласа». Тим Хардуэй (20 очков), Джастин Джексон (17 очков), Сет Карри (16 очков), Джален Брансон (13 очков), Дуайт Пауэлл, Макси Клебер и Дориан Финни-Смит (все по 11 очков) достойно поддержали Луку и сделали отсутствие Порзингиса не особо заметным.



«Даллас» неплохо отреагировал на сенсационную осечку дома против «Нью-Йорк Никс» (102:106). Но победа над «Мемфисом» все-таки мало о чём говорит. «Гриззлис» играли без второго номера драфта-2019 Джа Моранта. В последних трех матчах эта команда пропускала не менее чем 118 очков. Следующая игра в гостях против «Бостона» станет куда лучшим индикатором текущего состояния «Маверикс».