Тоби всего 14, а она уже колотит данки. А родители мечтали о дочери-пианистке

В далёкие 50-е годы ХХ века такое привычное нам понятие, как данк, выглядело совершенной экзотикой, а исполнять этот элемент могли единицы. Первым, кто забил мяч в кольцо сверху, стал легендарный Уилт Чемберлен, доминировавший в НБА и установивший подавляющее большинство рекордов, многие из которых не покорены до сих пор.



В наше время прыгать научились все. И на профессиональном уровне сложно встретить игрока, который не способен занести мяч в кольцо сверху. Но удивить даже искушённого в баскетболе человека можно всегда. За это мы и любим спорт во всех его проявлениях. Не так давно в Сети появился ролик, который с ходу стал вирусным.

Мы видим спортивный зал и молодую девочку с баскетбольным мячом. Она разгоняется от дуги, отталкивается от паркета, взлетает и… через миг чистенько вкладывает мяч в кольцо. Исполнение идеальное. Но главное этой девочке всего 14 лет.

Талантливую девушку зовут Тоби Фурнье. Живёт она в Торонто. Тоби перебрала буквально все известные нам виды спорта, но удивительные метаморфозы, произошедшие с её организмом, не могли не повлиять на её появление на баскетбольном паркете. Хотя родители хотели видеть её пианисткой. Мама обращала внимание на её длинные пальцы, полагая, что это будет отличным подспорьем для игры на рояле.



Итак, баскетболом девушка занимается всего два года, но уже успела выиграть со своей командой молодёжную канадскую лигу и попасть в государственную программу поддержки талантливых спортсменов. Как и большинство подростков, в 11 лет она резко начала расти и достигла к 14 годам отметки в 188 см, при этом размах её рук и вовсе 193 см.



Она покрывает половину поля за несколько шагов и играет со странной грацией. Она может замедлить игру, а затем внезапно пробить дыру в обороне, которая не была открыта секунду назад.



«Когда я начала быстро расти, это было невероятно. Так быстро, тело болело, — делилась ощущениями Тоби. — Сначала я попробовала допрыгнуть до нижнего края щита. У меня действительно длинные руки, и они продолжают расти, так что это была не самая сложная задача. Я тренировалась и регулярно упражнялась в прыжках и прыгала всё выше и выше. Тогда люди стали оставаться следить за моими успехами, и это взволновало меня. Друзья мотивировали меня. И я даже не знаю, как это в итоге произошло», — признаётся девушка, которой прочат место в сборной Канады.