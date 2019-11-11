«Торонто» без Ибаки и Лоури обыграли команду Леброна. «Лейкерс» переоценены?

В НБА прошло 8 матчей регулярного чемпионата, которые подарили ряд интересных событий.

1. «Торонто» шокирует «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. Команду Леброна сразу же назвали самой переоцененной в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» достаточно неожиданно дома уступили «Торонто Рэпторс» (104:113). У «Торонто» из-за травм не играли два ключевых исполнителя: Серж Ибака (голеностоп) и Кайл Лоури (палец). Оба игрока подобрали себе стильные наряды и поддерживали «Рэпторс» в качестве зрителей.

Казалось, что у «Лейкерс» не возникнет проблем в противостоянии с канадским клубом. Однако семиматчевая победная серия парней из Лос-Анджелеса прервана. У «Лейкерс» 27 очков набрал Энтони Дэвис, а Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 13 очков, 15 подборов, 15 передач. Этого было недостаточно при весьма вялой помощи ролевиков. «Торонто» производит прекрасное впечатление даже после потери Кавая Леонарда. Паскаль Сиакам (24 очка, 11 подборов) и Фред Ванвлит (23 очка, 10 передач) оформили дабл-даблы и стали главными творцами победы «Рэпторс» на арене «Стэйплс-Центр». «Торонто» довёл свой показатель в турнирной таблице до респектабельных 7-2. Точно такой же результат у «Лейкерс». Спады случаются у всех, но любое поражение «Лейкерс» воспринимается очень болезненно.



Известный баскетбольный телевизионный журналист Ли Эллис опубликовал в своём «Твиттере» пост: «Лейкерс» дали хороший бой чемпионам НБА сегодня». И в комментарии немедленно набежали ненавистники Леброна и «озёрников».

Команду сразу же нарекли самой переоцененной в лиге, Леброна и Дэвиса заклеймили. Таковы последствия даже локальных осечек легендарной и популярной франшизы. Нельзя сбрасывать со счетов и китайскую тему, отголоски которой продолжают аукаться Леброну. Вот примеры типичных твитов.

Тем не менее, выводы о кризисе в «Лейкерс» после одного проигрыша делать преждевременно.

2. Поразительная расточительность «Миннесоты» подарила победу «Денверу»

«Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке в овертайме уступила «Денвер Наггетс» (98:100 ОТ). Глядя на статистику трёхочковых «Миннесоты» (6/45) вообще поражаешься, как команда Райана Сондерса дотянула до дополнительного времени. Более того, «Тимбервулвз» умудрились совершить суперкамбэк по ходу четвертой четверти, отыграв отставание -16 очков. Счет был 90:74 в пользу «Наггетс». На овертайм команды ушли при счете 90:90.



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Как бы то ни было, «Денвер» в этот вечер сумел вырвать победу. Лидеры «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс и Эндрю Уиггинс набрали больше половины очков команды. На счету каждого из них по 25 баллов. Никола Йокич набрал 20 очков у «Денвера».



39 промахов из-за дуги — худший показатель в истории франшизы «Тимбервулвз» и третий худший показатель в истории НБА в целом. Фанатам «Миннесоты» должно внушать оптимизм то, что команда даже была близка к победе с такой ужасной точностью против очень серьезного соперника. «Денвер» теперь делит на Западе первую строчку турнирной таблицы с «Лейкерс».

3. Необычный рекорд в Орландо

«Орландо» проиграл «Индиане» (102:109) на глазах родных болельщиков. Казалось бы, нет в этой игре ничего примечательного, но одна деталь всё-таки заслуживает внимания. На двоих команды исполнили всего 11 штрафных бросков. Это самый низкий показатель в истории лиги.

11 штрафных — просто смешной показатель для современной НБА. Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден достаточно часто единолично превышает эту отметку, не говоря уже о двух командах за игру длительностью 48 минут.

4. Исторический день Трэя Янга

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг набрал 35 очков, 10 передач и 8 подборов в гостевом поединке против «Портленд Трэйл Блэйзерс» (113:124 ОТ). Выиграть команде это не помогло, но Трэй вписал своё имя в книгу рекордов. Янг — самый молодой игрок в истории НБА, который отметился 30+ очками, 10+ передачами и 3+ перехватами в двух матчах подряд. Трэй присоединился к Леброну Джеймсу в качестве второго игра в истории лиги, который провёл четыре игры с 35+ очков и 10+ передач в возрасте до 22 лет. Янг — первый игрок франшизы «Хоукс», набравший более 200 очков и более 60 передач в первых восьми играх сезона.

У «Портленда» 30 очков набрал Дэмиан Лиллард, 23 балла на счету Си Джей Макколлума. «Блэйзерс» прервали серию из четырех поражений, но качеством игры не впечатлили. Команда Терри Стоттса находится вне зоны плей-офф и должна выдать ударную полосу, чтобы вернуться на привычные высокие позиции. Предпосылок для этого пока не было замечено.

5. «Финикс» в полном порядке

«Финикс» без проблем разобрался с «Бруклином» (138:112). «Санз» проиграли предыдущий домашний матч против «Майами» (108:124), что сразу же привело к предположениям о том, что сказка команды Монти Уильямса закончилась. «Финикс» быстро закрыл все эти разговоры. Победа над разыгравшимися «Нетс» во главе с Кайри Ирвингом вышла более чем убедительной.



Испанский разыгрывающий «Санз» Рики Рубио оформил дабл-дабл в третьем матче подряд — в его активе 22 очка и 12 передач. 27 очков набрал франчайз-игрок «Финикса» Девин Букер. У Девина также лучший в карьере рейтинг +40. За последнее десятилетие в форме «Санз» только Ченнинг Фрай (2014) покорял подобный показатель «плюс-минус». Это действительно выдающийся результат для игроков «Финикса», поскольку франшиза из Аризоны барахлит именно в течении последнего десятка лет.

«Санз» улучшили результат в турнирной таблице до 6-3 и преследуют «Лейкерс» и «Денвер». «Финикс» предъявил уже достаточно аргументов, чтобы команду перестали считать «сливным» аутсайдером. Как минимум «Санз» — крепкий середняк. Выход в плей-офф тоже кажется не такой уж нереальной целью.