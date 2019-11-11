В НБА сыгран странный матч. Судьи не свистели, а игроки – не фолили!

Ни для кого не секрет, что в профессиональных лигах Северной Америки существует культ статистики. Там считают практически всё. В ходе очередного игрового дня НБА статистические фрики порой выдают настолько необычные подсчёты и сравнения, что не сразу соображаешь, как такое вообще можно сосчитать. А потому практически каждый вечер приносит нам те или иные рекорды.

По-настоящему значимые достижения попадаются значительно реже. Одно из таких случилось в Орландо, где местные «волшебники» уступили «иноходцам». «Мэджик» и «Пэйсерс» на двоих совершили лишь 11 нарушений. Ещё раз: 11 персональных замечаний за 48 минут матча, в котором четвёртая четверть прошла в весьма напряжённой борьбе.

На «волшебниках», которые уступили в концовке этой встречи, было зафиксировано 6 фолов, а на парнях из Индианаполиса – 5, из них 4 – во второй половине встречи.



«Мы смотрели на этот показатель в перерыве, и у них не было ни одного фола, и это могло означать только одно – мы не были достаточно агрессивны в атаке, — отметил тренер «Индианы» Нейт Макмиллан. — Не то чтобы вы хотели грубить, но они «съедали» нас, не позволяя выходить на линию штрафных бросков. Нам нужно было прибавить в агрессии под чужим щитом, и мы это сделали».

До сей поры лучший показатель по минимальному количеству фолов на две команды значился за матчем «Сан-Диего» — «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся 28 марта 1980 года. Тогда команды на двоих заработали 12 фолов. Максимально к тому результату приблизились «Бостон» и «Чикаго», которые 12 марта 2017 года набрали 13 персональных замечаний.

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К слову, нельзя не отметить причастность к этому уникальному в своём роде рекорду судейской бригады. На представленном выше обзоре матча есть фол, который можно было не свистеть, а есть ряд эпизодов, в которых арбитры проявили откровенную лояльность. Ну и никак не закрыть глаза на то, что обе команды настолько миролюбиво действовали в обороне, что скромный итоговый результат озадачивает.

Кстати, в новейшей истории лиги был случай, когда в рамках официального сезона НБА две соперничавшие друг с другом команды заработали меньше 10 фолов за 48 минут игры. Думаю, вы догадались, в каком матче посреди сезона такое могло произойти. Ну конечно же, это был Матч звёзд НБА, который прошёл в «Мэдисон Сквер Гарден» 16 февраля 2015 года. Тогда это был формат «Восток» — «Запад». Победу одержала сборная звёзд Западной конференции (162:158), а судьи зафиксировали всего 9 фолов.