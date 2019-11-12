Кавай вышел против бывших на дрожащих ногах. Но «Торонто» это не помогло

Накануне прошло 6 матчей регулярного чемпионата НБА. Рассказываем, что примечательного в них произошло.

1. «Торонто» не сделал невозможное, хотя был близок.

«Торонто Рэпторс» в гостях уступил «Лос-Анджелес Клипперс» (88:98). Это было первое противостояние «Рэпторс» со своей экс-звездой Каваем Леонардом, который летом перебрался в Лос-Анджелес. Даже чемпионский титул не убедил его остаться в Канаде. «Торонто» настраивался дать серьёзный бой «Клипперс», несмотря на травмы Кайла Лоури и Сержа Ибаки. У команды Ника Нерса это получилось. «Рэпторс» вели +5 перед четвёртой четвертью. Однако на заключительную двенадцатиминутку у команды банально не хватило сил. Помимо кадрового дефицита, сказалась усталость. «Торонто» играл «бэк-ту-бэк» после изнурительного свидания с «Лейкерс» (113:104), в то время как «Клипперс» отдыхали целых 4 дня после последней игры с «Портлендом».



В составе действующих чемпионов НБА самым результативным стал форвард Паскаль Сиакам. На его счету 16 очков и 10 подборов. Что насчёт Леонарда? Он надолго запомнит свидание с бывшей командой. Кавай почти оформил квадрупл-дабл: 12 очков, 11 подборов, 9 передач, 9 потерь (худший результат в карьере), но показал неприглядную для звёздного статуса точность 2/11 с игры.

В Сети сразу же начали сравнивать Кавая и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который проиграл «Торонто» накануне. Как отмечают пользователи, не слишком удачная игра Леонарда останется незамеченной, в отличие от Леброна и «Лейкерс». Вероятно, это говорит о том, что «Лейкерс» остаются франшизой №1 в Лос-Анджелесе и в НБА в целом. А Леброн всё ещё является самым обсуждаемым баскетболистом на планете. Хотя Кавай вряд ли против такого расклада. Он привык добиваться успеха, находясь в тени.

2. У «Сан-Антонио» всё очень плохо.

«Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке уступил «Мемфис Гриззлиз» (119:123). Перед матчем «Спёрс» вывели из обращения №9 легендарного французского разыгрывающего Тони Паркера, который за 17 лет выступления в техасском клубе стал 6-кратным участником Матча звёзд и 4-кратным чемпионом НБА.



ВИДЕО



К сожалению, «Спёрс» не удалось порадовать Тони победным результатом в этот знаменательный день. «Сан-Антонио» с результатом 5-5 находится в середине турнирной таблицы. Это не самый плохой показатель, но наметилась тревожная тенденция. «Спёрс» начали проигрывать дома, причём уже даже аутсайдерам вроде «Мемфиса». Да, это тот самый «Мемфис», который в двух предыдущих матчах крупно проиграл «Далласу» и «Орландо», пропуская в среднем 128 очков. «Гриззлиз» — «сливной» соперник, которых «Спёрс» раньше без проблем разбирали на своей арене. В прошлом матче команда Грега Поповича дома уступила «Бостону» (115:135). Конечно, оппонента был посильнее «Мемфиса», но разница в счёте весьма показательна, как и уровень игры в защите.



Примечательно, что самыми результативными игроками матча стали представители «Мемфиса» Джарен Джексон-младший (24 очка) и Диллон Брукс (21 очко). Лучшие в составе «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж и Руди Гэй настреляли всего по 18 баллов. Команде из Техаса очень не хватает сильного скорера. Демар Дерозан и Олдридж в этом чемпионате крайне нестабильны. «Сперс» всегда умели удивлять под руководством Поповича, но кажется, что выход в плей-офф рекордный 23-й раз подряд находится под угрозой как никогда ранее.

3. Эндрю Уиггинс начал оправдывать ожидания.

«Миннесота Тимбервулвз» в гостях одолела «Детройт Пистонс» (120:114). Это первая победа «Миннесоты» над «Детройтом» с февраля 2015 года. «Пистонс» не помогло даже возвращение в строй Блэйка Гриффина, который в дебютной игре сезона набрал 19 очков, 7 подборов и 6 передач. Очевидно, что Блэйку ещё нужно набрать оптимальные кондиции и втянуться в игровой ритм. Самым результативным в стане «Тимбервулвз» стал Эндрю Уиггинс, который записал на свой счёт 33 очка, 6 подборов и 5 передач. 25 очков и 7 подборов набрал Карл-Энтони Таунс.

Таунс и Уиггинс — первый дуэт игроков «Тимбервулвз», который записал себе в актив как минимум 25 очков, 5 подборов и 5 передач в одной игре со времен Кевина Гарнетта и Рики Дэвиса (18 марта 2007 года).



Отдельной похвалы заслуживает Уиггинс. В активе канадца 5-я игра подряд с 25+ очками, 6-я игра в карьере с 30+ очками, 5+ передачами, 5+ подборами (в том числе вторая в этом сезоне), 5-я игра с 5+ передачами в 10 играх сезона (всего было 12 таких матчей в прошлом сезоне). Эндрю наконец-то начинает походить на игрока, который более или менее заслуживает максимальный контракт.

4. У «Бостона» нашёлся новый герой после травмы Хэйворда. Порзингис подпортил вечер Дончичу.

Форвард «Селтикс» Гордон Хэйворд получил перелом руки в недавней игре с «Сан-Антонио Спёрс» (135:115) и вылетел из строя на шесть недель. В том матче отлично проявил себя свингмен «Бостона» Джейлен Браун, набравший 30 очков. Браун продолжил ударный темп и в последней игре против «Даллас Маверикс» (116:106), оформив дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. Это первая в карьере игра Брауна с 25+ очков, 10+ подборов в активе. В общем, Джейлен показал себя хорошим кандидатом на то, чтобы заместить атакующую продуктивность Хэйворда.

Кроме того, может значительно лучше играть лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум. Против «Далласа» он выдал ужасающую точность 1/18 с игры (5,6%). Тэйтум показал вторую худшую точность в форме «Селтикс» за последние 65 лет (минимум при 15 попытках с игры), но команда всё равно победила.

В этот вечер в составе «Маверикс» у него был коллега по несчастью. Кристапс Порзингис набрал всего 4 очка при точности 4/11 с игры.

Другой лидер «Далласа» Лука Дончич, как всегда, был на высоте — 34 очка, 6 подборов, 9 передач. Дончич — первый игрок после легендарного Оскара Робертсона, который отметился минимум 250 очками, 100 подборами и 80 передачами в первых 10 играх сезона. Будь Порзингис чуть эффективнее при бросках, Дончич мог бы дополнить своё персональное достижение командной победой.

5. Джеймс Харден играет на уровне легенд 60-х.

«Хьюстон» в гостях одолел «Нью-Орлеан» (122:116). Лидер «Рокетс» Джеймс Харден набрал 39 очков и 9 передач. Харден в этом чемпионате набрал 373 очка. Это лучший результат первых 10 матчей сезона со времен Рика Бэрри (381 очков в сезоне 1966/67). Бэрри и Уилт Чемберлен — единственные игроки в истории НБА, которые превзошли общее количество набранных очков Хардена в первых 10 играх.

Хардена достойной точностью не поддержал его звёздный напарник Расселл Уэстбрук. Уэстбрук набрал 26 очков при 11/21 с игры. По сезону в целом Рассел реализует 47,2% бросков, что является лучшим результатом в его карьере. «Хьюстон» добыл четвёртую победу подряд. Соперники на этом отрезке были не самые сильные («Мемфис», «Голден Стэйт», «Чикаго», «Нью-Орлеан»), но кое-какие положительные сдвиги во взаимодействии дуэта Харден / Уэстбрук стоит отметить.