«Быть частью такой команды – это что-то особенное». Куфос – о дебюте за ЦСКА

Коста Куфос 11 лет провёл в НБА. Собственно, США для него страна родная: он родился в Огайо, начал заниматься баскетболом, отыграл сезон в колледже и отправился в сильнейшую лигу мира. Летом он подписал контракт с ЦСКА, и это (если не считать выступления за сборную Греции) его первый опыт выступления за пределами Северной Америки.
Куфос прошёл всю предсезонную подготовку с «армейцами», но получил травму прямо перед стартом сезона и пропустил больше месяца. Дебютный матч центрового состоялся на прошлой неделе во Франции, где москвичи сенсационно на последних секундах уступили «Виллербану».
На первый для себя матч в Единой лиге ВТБ Куфос и вовсе вышел в стартовой пятёрке. И это было спустя два дня после французского матча. Красно-синие столкнулись с чередой травм, а потому возвращение столь опытного игрока пришлось как нельзя кстати.
— Коста, с дебютом в европейском баскетболе!
— Спасибо! Но мне ещё нужно время, чтобы втянуться в игровой ритм. Я поправился раньше, чем ожидалось. Но я не ищу оправданий. Нужно просто продолжать, и я стану значительно лучше. Победа над «Локо» – отличная командная победа. Я рад, что мы выиграли. Я участвовал в матчах последние 6-7 недель. Теперь возвращаюсь в ритм и скоро смогу помочь команде гораздо больше.
— Как вы решились на переезд в Европу? Что вы знали о ЦСКА, находясь всю жизнь в США?
— Для меня переезд в Европу — новый опыт, теперь я часть новой среды. ЦСКА выиграл Евролигу в прошлом сезоне, и это меня заинтриговало. Знаете, у нас хорошая команда, отличный тренерский штаб. Здесь я могу развиваться и перенести мои игровые навыки на новый уровень.
ЦСКА – это живая история, много титулов в Евролиге и внутреннем чемпионате. Знаю, насколько крут тренерский штаб и игроки, которые здесь собрались. У нас очень амбициозная команда в этом году. Мы понимаем, что по сравнению с чемпионским этот сезон будет абсолютно другим, но у нас всё равно сохраняется возможность победить. При этом мы понимаем, что вокруг много сильных соперников. Для меня быть частью такой команды – это что-то особенное.
— Были знакомы с кем-то из игроков Единой лиги ВТБ до переезда в Москву?
— В Единой лиге ВТБ много хороших команд и талантливых игроков. К примеру, мои друзья Эррик Макколум и Рэймар Морган играют за УНИКС – это круто. Мне повезло выступать 11 лет в НБА на высоком уровне. Здесь – другая атмосфера, но уровень не менее высокий, и я рад этой возможности.
— Может, вы и матчи смотрели?
— В прошлом году в НБА мы смотрели некоторые матчи Евролиги, и я наблюдал за ЦСКА. Даже из-за океана видно, что в Евролиге много талантливых игроков и высококлассная конкуренция. Я определённо взволнован, для меня это новое приключение.
Европа — это новая возможность. Здесь действительно много парней, которые переехали из НБА, и это другой путь. Мне повезло выступать в такой лиге 11 лет. Сейчас я хочу расти, развиваться и больше играть, и ЦСКА для этого прекрасно подходит.
— Как вам отличия в правилах между Европой и НБА?
— В Евролиге отличаются некоторые правила от НБА. Там ты можешь находиться в штрафной зоне всего три секунды. Здесь тебе нужен больший набор навыков. Приехав из НБА, нужно взять лучшее из обоих баскетбольных миров, чтобы развиваться.
— Ваш секрет успеха для выступления в НБА?
— Поддерживать своё тело здоровым – есть здоровую пищу, правильно спать. Вот на чём нужно сосредоточиться в НБА. Ты должен поддерживать мыслительную деятельность, оставаться сильным в моральном плане. Бывают плохие и хорошие дни, но нужно оставаться последовательным насколько это возможно. Верю, что нужно нести в себе позитивный настрой каждый день. Если всё это выполнять, то у вас не будет плохих дней.
— Успели уже оценить разницу в скоростях между двумя лигами?
— Здесь и в НБА у баскетбола разные скорости. В НБА – больше «вперёд-назад», а в Европе всё основывается на широком наборе навыков. Они просто разные – каждая из систем уникальная и по-своему правильная.
— Мы видели ваше фото, где вы едете в московском метро. Как вам?
— Я и моя жена очень любим приключения, и мы уже ездили на метро. Московская подземка очень чистая и красивая. Я не везде помещался, но было весело. В вагоне все меня разглядывали – поднимали глаза и улыбались. Нам очень понравилось.
— Супруге, судя по её «инстаграму», Москва очень нравится?
— Москва великолепна! Мы с женой ходили на Красную площадь и посетили другие красивые места – всё было прекрасно. Больше 13 миллионов жителей! Огромный мегаполис. Мы хотим достойно представлять город, насколько это возможно.
— Мы нашли ваш ютьюб-канал. Расскажите про него. Видео сами монтируете?
— Уверен, что в моём хобби нет ничего особенного в наши дни. Да, я веду небольшой ютьюб-канал. На нём пока всего 4-5 роликов. Там просто о том, что со мной происходит, немного о машинах. Я стараюсь делать контент лучше и прогрессировать. На самом деле круто, когда есть такое хобби.
Также стараюсь постоянно делиться видео с теми, кто хочет знать, что происходит за кулисами. Для фанов здорово увидеть, что мы делаем. Обещаю снимать влоги почаще, чтобы болельщики узнали меня с разных сторон. Там будет не только про баскетбол, но и о происходящем за пределами площадки.
Что касается съёмки и монтажа, то в этом вопросе всё 50 на 50. В Сакраменто мне помогали друзья. Я понимаю, как готовить видео самостоятельно, но у меня это занимает очень много времени.
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