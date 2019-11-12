«Быть частью такой команды – это что-то особенное». Куфос – о дебюте за ЦСКА

Коста Куфос 11 лет провёл в НБА. Собственно, США для него страна родная: он родился в Огайо, начал заниматься баскетболом, отыграл сезон в колледже и отправился в сильнейшую лигу мира. Летом он подписал контракт с ЦСКА, и это (если не считать выступления за сборную Греции) его первый опыт выступления за пределами Северной Америки.

Куфос прошёл всю предсезонную подготовку с «армейцами», но получил травму прямо перед стартом сезона и пропустил больше месяца. Дебютный матч центрового состоялся на прошлой неделе во Франции, где москвичи сенсационно на последних секундах уступили «Виллербану».

Французский бастион выстоял. ЦСКА проиграл самой домашней команде Евролиги ЦСКА, ослабленный большим количеством травм, уступил во Франции. «Виллербан» дома непобедим.

На первый для себя матч в Единой лиге ВТБ Куфос и вовсе вышел в стартовой пятёрке. И это было спустя два дня после французского матча. Красно-синие столкнулись с чередой травм, а потому возвращение столь опытного игрока пришлось как нельзя кстати.



— Коста, с дебютом в европейском баскетболе!

— Спасибо! Но мне ещё нужно время, чтобы втянуться в игровой ритм. Я поправился раньше, чем ожидалось. Но я не ищу оправданий. Нужно просто продолжать, и я стану значительно лучше. Победа над «Локо» – отличная командная победа. Я рад, что мы выиграли. Я участвовал в матчах последние 6-7 недель. Теперь возвращаюсь в ритм и скоро смогу помочь команде гораздо больше.

«Локомотив» вернулся в игру, но ЦСКА дожал южан в концовке Победа позволила «армейцам» подняться на второе место в Единой лиге ВТБ. Впереди только безупречные «Химки».

— Как вы решились на переезд в Европу? Что вы знали о ЦСКА, находясь всю жизнь в США?

— Для меня переезд в Европу — новый опыт, теперь я часть новой среды. ЦСКА выиграл Евролигу в прошлом сезоне, и это меня заинтриговало. Знаете, у нас хорошая команда, отличный тренерский штаб. Здесь я могу развиваться и перенести мои игровые навыки на новый уровень.

ЦСКА – это живая история, много титулов в Евролиге и внутреннем чемпионате. Знаю, насколько крут тренерский штаб и игроки, которые здесь собрались. У нас очень амбициозная команда в этом году. Мы понимаем, что по сравнению с чемпионским этот сезон будет абсолютно другим, но у нас всё равно сохраняется возможность победить. При этом мы понимаем, что вокруг много сильных соперников. Для меня быть частью такой команды – это что-то особенное.



— Были знакомы с кем-то из игроков Единой лиги ВТБ до переезда в Москву?

— В Единой лиге ВТБ много хороших команд и талантливых игроков. К примеру, мои друзья Эррик Макколум и Рэймар Морган играют за УНИКС – это круто. Мне повезло выступать 11 лет в НБА на высоком уровне. Здесь – другая атмосфера, но уровень не менее высокий, и я рад этой возможности.



— Может, вы и матчи смотрели?

— В прошлом году в НБА мы смотрели некоторые матчи Евролиги, и я наблюдал за ЦСКА. Даже из-за океана видно, что в Евролиге много талантливых игроков и высококлассная конкуренция. Я определённо взволнован, для меня это новое приключение.



Европа — это новая возможность. Здесь действительно много парней, которые переехали из НБА, и это другой путь. Мне повезло выступать в такой лиге 11 лет. Сейчас я хочу расти, развиваться и больше играть, и ЦСКА для этого прекрасно подходит.

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— Как вам отличия в правилах между Европой и НБА?

— В Евролиге отличаются некоторые правила от НБА. Там ты можешь находиться в штрафной зоне всего три секунды. Здесь тебе нужен больший набор навыков. Приехав из НБА, нужно взять лучшее из обоих баскетбольных миров, чтобы развиваться.



— Ваш секрет успеха для выступления в НБА?

— Поддерживать своё тело здоровым – есть здоровую пищу, правильно спать. Вот на чём нужно сосредоточиться в НБА. Ты должен поддерживать мыслительную деятельность, оставаться сильным в моральном плане. Бывают плохие и хорошие дни, но нужно оставаться последовательным насколько это возможно. Верю, что нужно нести в себе позитивный настрой каждый день. Если всё это выполнять, то у вас не будет плохих дней.

— Успели уже оценить разницу в скоростях между двумя лигами?

— Здесь и в НБА у баскетбола разные скорости. В НБА – больше «вперёд-назад», а в Европе всё основывается на широком наборе навыков. Они просто разные – каждая из систем уникальная и по-своему правильная.



— Мы видели ваше фото, где вы едете в московском метро. Как вам?

— Я и моя жена очень любим приключения, и мы уже ездили на метро. Московская подземка очень чистая и красивая. Я не везде помещался, но было весело. В вагоне все меня разглядывали – поднимали глаза и улыбались. Нам очень понравилось.

— Супруге, судя по её «инстаграму», Москва очень нравится?

— Москва великолепна! Мы с женой ходили на Красную площадь и посетили другие красивые места – всё было прекрасно. Больше 13 миллионов жителей! Огромный мегаполис. Мы хотим достойно представлять город, насколько это возможно.

— Мы нашли ваш ютьюб-канал. Расскажите про него. Видео сами монтируете?

— Уверен, что в моём хобби нет ничего особенного в наши дни. Да, я веду небольшой ютьюб-канал. На нём пока всего 4-5 роликов. Там просто о том, что со мной происходит, немного о машинах. Я стараюсь делать контент лучше и прогрессировать. На самом деле круто, когда есть такое хобби.



Также стараюсь постоянно делиться видео с теми, кто хочет знать, что происходит за кулисами. Для фанов здорово увидеть, что мы делаем. Обещаю снимать влоги почаще, чтобы болельщики узнали меня с разных сторон. Там будет не только про баскетбол, но и о происходящем за пределами площадки.



Что касается съёмки и монтажа, то в этом вопросе всё 50 на 50. В Сакраменто мне помогали друзья. Я понимаю, как готовить видео самостоятельно, но у меня это занимает очень много времени.