Анна выиграла всё, кроме Олимпиады. Надежда России и вице-капитан сборной

Женская сборная России прошлым летом огорчила своих болельщиков, слабо выступив на Евробаскете. Главная задача так и не была выполнена – Олимпиада-2020 пройдёт без наших девчат. Сейчас у сборной новый тренер: на место немца Олафа Лагне пришёл Александр Ковалёв.
Новый рулевой видоизменил состав, сделав капитаном 21-летнюю центровую и главную звезду сборной Марию Вадееву. Вице-капитаном была назначена Анна Лешковцева. Национальная дружина сегодня, 14 ноября, начинает новый поход за европейским трофеем.
Анне Лешковцевой 32 года, она играет в столичном МБА, где является не только капитаном, но и лидером. О ней не знала широкая баскетбольная общественность, а в главную команду страны она пришла лишь пару лет назад. Вы удивитесь, но имя и известность баскетболистка сделала себе в баскетболе 3х3. И это после того, как вышла замуж и в 26 лет стала мамой.
В новой олимпийской дисциплине Анна выиграла всё: чемпионат мира и Европы, а также стала самым ценным игроком мирового первенства. Кажется, эта разновидность баскетбола идеально раскрывает её сильные стороны: скорость, агрессивную защиту, хороший дальний и средний бросок. Но пять лет назад, перед первым турниром, Лешковцева сомневалась. В стритбол (а тогда в народе он назывался именно так) играли любители, а крупные соревнования проходили в России нечасто.
Можно сказать, что баскетболистка попала в струю. С победами на международных турнирах приходила не только слава, но и уверенность в своих силах. Постепенно Анна стала не только лидером своего клуба, но и одной из самых результативных в Премьер-лиге. Её клуб, где нет ни одного легионера, впервые в истории завоевал серебро Кубка России и стал четвёртым в сильнейшей женской лиге страны.
У Анны нет выходных. Помимо баскетбола клубного есть ещё сборная и многочисленные турниры 3х3, в которых играть нужно по ходу сезона, зарабатывая рейтинговые баллы. А даже если выдаётся минутка без баскетбольного мяча, то она тратится на семью. Семья Лешковцевых растит сына-хоккеиста.
Прямо сейчас все мысли баскетболистки направлены на большой баскетбол. Но она не скрывает, что её спортивная мечта – участие в Олимпиаде. Совсем недавно мужская и женская сборные официально получили путёвки в Токио. А это значит, что в семье Анны может стать на одного участника Игр больше. Её родители также участвовали в Олимпиадах: мама в лёгкой атлетике, а папа в плавании.
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