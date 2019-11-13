19-летний пацан за 12 минут побил рекорд НБА. Его зовут Коби

На протяжении 36 минут в «Юнайтед-центре» шла равная качельная игра. Парни из «Никс» горели желанием исправить свою сезонную статистику, а «быки» не форсировали события, рассчитывая на удачную концовку. На третий перерыв соперники ушли при равном счёте – 85:85.



Перевернул игру Коби Уайт. Этот 19-летний парень был выбрал «Чикаго» под 7 номером в первом раунде Драфта-2019. Парень отлично начал сезон, набрав в первом своём матче 17, а во втором – 25 очков. Затем стартовый эмоциональный порыв стих и Коби приступил к тяжёлому процессу адаптации к новым для него условиям.

Именно так и складывались первые 3 четверти матча против «Ниь-Йорка», но это был не тот вечер, в котором Уайт мог бы уйти с площадки смотря в пол. С трибуны за его действиями наблюдал Рой Уильямс, тренировавший команду университета Северной Каролины, за который играл наш герой. И парня реально понесло…

Когда Джим Бойлен выпустил его на паркет в заключительном игровом отрезке, Коби сделал всё, чтобы его бывший наставник им гордился. За первые 36 минут он неудачно бросал из-за дуги 4 раза. Тем удивительнее был перфоманс, устроенный новичком в решающем отрезке матча. «Я плохо бросал, так что было приятно увидеть, как мяч наконец попал в кольцо. И тут я просто поймал хороший ритм», — сообщил после игры счастливый Уйат.



Правда, перед тем как он попал в руки журналистов, он побывал в объятиях Уильямса. Этот вечер, безусловно, самый успешный и счастливый в его карьере. Фанаты на трибунах заходились в восторге от каждого выпущенного в цель заряда. Шоу из 7 точных трёхочковых бросков за одну четверть в исполнении кого-то из «быков» на этой арене ещё не видели. И это при том, что цвета клуба защищали Тони Кукоч и сам Майкл Джордан!

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Представьте себе ощущения 19-парня, который уже в 10 своём матче за легендарный клуб установил полноценный рекорд, вписав своё имя в историю. Пополнил он своим именем и скрижали НБА. Никогда ещё новичок лиги не забрасывал 7 трёхочковых за 12 минут. Коби организовал и возглавил побег, который устроили «Буллз» — 24:2. После такого удара ньюйоркцы оправиться уже не смогли. Всего на счету Коби в этой встрече 27 набранных очков. Это лучший его показатель в НБА.



Наставник «Никс» был восхищён игрой Уайта. «Это парень — просто суперталант. У него невероятная скорость, которая заставляет относиться к нему с уважением. Он включил её, и мы не смогли его остановить. Что сказать, он сломал нам игру», — откровенно заявил Дэвид Физдейл.

И тут просто необходимо сделать ремарку к словам тренера. Да не только попаданиями Коби сломал «Нью-Йорку» игру. Он подавил соперника своими эмоциями. Это был восхитительный спектакль, где парень проявил себя ещё и заводным актёром. Он довёл публику до состояния эйфории. Партнёры разбрасывали соперника по периметру с единственной целью – довести мяч до горящего разыгрывающего.

Окончательно осадил он игроков «Никс», когда забил в проходе. Ну как его было сдержать? Седьмую бомбу он отправил уже почти с закрытыми глазами — 120:100 за полторы минуты до сирены. Вишенкой на торте стал сквозняк от Ар Джей Барретта в ответной атаке.