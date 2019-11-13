Леброн идёт на рекорд Мэджика. Вы всё ещё критикуете Короля?

«Лейкерс» вернулся на победный путь. Леброна зря критиковали

«Лейкерс» в гостях справился с крепким «Финиксом» (123:115). Игра получилась результативной и достаточно напряжённой, достойной команд из группы лидеров Западной конференции. Игра зашла в клатч, где хладнокровнее были «Лейкерс». «Финикс» набрал всего 2 очка за последние 3,5 минуты, чем гости из Лос-Анджелеса сполна воспользовались.



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По дабл-даблу в составе «Лейкерс» оформили Энтони Дэвис (24 очка, 12 подборов) и Леброн Джеймс (19 очков, 11 передач). У «Санз» выделились Рики Рубио (21 очко, 10 передач), Девин Букер (21 очко) и Арона Бэйнс (20 очков).

Отдельно следует отметить форварда «Лейкерс» Кайла Кузму, который набрал лучшие в сезоне 23 очка со скамейки и забил два важнейших дальних броска в концовке. Кузму сильно критиковали за невнятную игру в предыдущих матчах, но парень только оправился от травмы. Кайл набирает оптимальные кондиции. «Лейкерс» показали лучшую результативность в «Финиксе». Вклад Кузмы в это очень большой.

Главным же объектом для критики в «Лейкерс» является Леброн Джеймс. Королю не привыкать к этому. Стоило только «Лейкерс» прервать серию из семи побед и оступиться в предыдущей игре против «Торонто Рэпторс» (104:113), как на Леброна сразу же накинулись хейтеры с обвинениями в «переоцененности» и неспособности вести команду к успеху. Джеймс быстро поставил всех критиков на место. По итогам 10 матчей сезона в активе Леброна в среднем 11,0 передач. Последним игроком «Лейкерс», завершившим сезон с 11+ передач на счету был легендарный Мэджик Джонсон в сезоне 1990/91.

Карьерный максимум Леброна по числу ассистов за сезон — 9,1 в кампании 2017/18. Не факт, что Леброн покорит гроссмейстерсую отметку Мэджика, но Король определенно идет на новый персональны рекорд по передачам за регулярный чемпионат. Для сведения: Джеймсу в следующем месяце исполняется 35 лет.

«Филадельфия» вымучила победу над «Кливлендом». Харрис чуть было не погубил команду

«Филадельфия» испытала огромные проблемы в домашней игре с «Кливлендом» (98:97). Обладатель контракта на 180 миллионов долларов в этом матче показал точность 0/11 из-за дуги. Харрис стал 7-м игроком за последние 35 лет с 11+ дальних попыток без единого попадания. Из действующих игроков НБА компанию ему составляют Джеймс Харден, Стефен Карри и, как ни странно, одноклубник по «Сиксерс» Трэй Берк, который не всегда попадает в ротацию. Харрис отчасти исправился в клатче. На его счету важные путбэк после подбора в нападении в концовке и результативная передача на Джоэла Эмбиида, который вколотил победный данк. Однако будь Харрис чуть эффективнее с дальней дистанции, «Филадельфии» вообще бы не пришлось так нервничать в концовке игры против аутсайдера.



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«Сакраменто» бьет «Портленд» в битве неудачников Западной конференции

«Кингз» и «Трэйл Блэйзерс» выдали очень разочаровывающий старт сезона. Ожидалось, что «Сакраменто» будет биться за плей-офф и как минимум станет очень неуступчивым середняком. «Портленд» — финалист Западной конференции. Это говорит само за себя. «Блэйзерс» — постоянный участник плей-офф последних лет. Команда Терри Стоттса обязана быть в топ-8. Однако «Сакраменто» начал сезон с пяти поражений подряд, а «Портленд» барахтался в нижней части турнирной таблицы рядом с перестроечными «Мемфисом» и «Оклахомой».



В последнее время у «Кингз» наметилась положительная динамика, а у «Блэйзерс» наоборот ситуация становится только хуже. Очное свидание подтвердило это утверждение. «Сакраменто» одолел «Портленд» (107:99) без особых проблем. Команда Люка Уолтона вырвалась вперед в начале третьей четверти и затем без проблем удерживала преимущество. У победителей дабл-даблы оформили Богдан Богданович (25 очков, 10 передач), Неманья Бьелица (19 очков, 12 подборов) и Ришон Холмс (11 очков, 10 подборов), 20 очков набрал Бадди Хилд. В составе «Портленда» выделились звезды Дэмиан Лиллард и Си Джей Макколлум — 27 и 24 балла соответственно.



В активе «Сакраменто» 4 победы в последних пяти матчах. «Кингз» не в зоне плей-офф, но команда подает признаки жизни. У «Блэйзерс» зеркально противоположная ситуация — 4 проигрыша за предыдущие 5 встреч «регулярки» и очень невнятный рисунок игры.

Трэй Янг снова переписывает историю

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг стал главным творцом сенсационной победы своей команды в гостях над «Денвером» (125:121). Янг набрал 42 очка, 4 подбора, 11 передач и реализовал 8/13 трёхочковых. Это позволило ему оформить ряд рекордов.



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Янг — восьмой игрок в истории НБА и первый за время существования франшизы «Хоукс» с 40+ очками, 10+ передачами и 8+ точными трехочковыми в одной игре. Янг присоединился к Стефену Карри в качестве второго игрока в истории НБА, когда-либо покорившего статистическую линию 40 очков при точности 60+% с игры, 10 передач, 8 попаданий из-за дуги при точности 60+%. Янг показал лучшую персональную результативность в нынешнем сезоне. Трэй провел уже вторую игру в карьере со статистикой 40-10. В возрасте до 22 лет за всю историю НБА это смогли сделать только Майкл Джордан и Леброн Джеймс.



В целом, Трэй в очередной раз доказал, что является душой и сердцем «Атланты». Когда Янг в ударе, «Хоукс» очень сложно остановить даже контендерам Восточной конференции вроде «Наггетс».

Новичка «Чикаго» прорвало из-за дуги. Он установил новый рекорд в истории НБА

Разыгрывающий «Чикаго Буллс» Коби Уайт в четвертой четверти игры против «Нью-Йорк Никс» (120:102) реализовал 7 трехочковых. Это новый рекорд в истории НБА по количеству дальних попаданий для новичка за один игровой отрезок.



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Всего в активе Уайта 27 очков в этой встрече. Стоит отметить, что его «взрыв» фактически стал источником победы «Буллс». Перед последней четвертью счет был равным. Заключительную двенадцатиминутку «Буллс» выиграли 35:17. Позиция разыгрывающего была одной из самых проблемных в «Чикаго». Крис Данн не оправдал ожиданий. Нынешний стартер Томаш Саторански не является игроком элитного уровня. Вполне вероятно, 7-й пик драфта-2019 вскоре заменит Саторански и составит компанию Уэнделлу Картеру, Лаури Маркканену, Чендлеру Хатчинсону и Заку Лавину в стартовой пятерке. Но пока главный тренер «Буллс» Джим Бойлен предпочитает не форсировать события и выпускает лотерейного новичка со скамейки.