Студент с ростом 188 см забил сверху, пролетев 4,5 метра

В те далёкие годы, когда толерантность ещё не правила судьбами людей, в народ ушла поговорка: «Белые не умеют прыгать». Кто интересуется баскетболом, понимает о чём речь. Для всех остальных скажу: не правда, умеют. Вопрос в способностях и тренировках. И я сейчас не о центрфорвардах с ростом 2+ метра, а парнях, наделённых чуть более скромными габаритами.

Конечно, амплитудные и силовые данки, которые мы видим в исполнении профессионалов, особый вид искусства, от которого захватывает дух и переполняют эмоции. Но теперь они поставлены на поток. А когда-то… Когда-то, в 1987 году на Матче звёзд в Чикаго Майкл Джордан сотворил чудо. По-другому воспринимать его способность преодолевать левитацию жители Земли просто не могли. И совершенно заслуженно нарекли легендарного баскетболиста званием — Его Воздушество.



Джордан разбежался, оттолкнулся от линии штрафных бросков, пролетел над краской до кольца и вколотил туда баскетбольный мяч. Восторгу присутствующих не было предела, а Его Воздушество выиграл конкурс по броскам сверху. На тот момент подобное реально казалось фантастикой. Да и сам Майкл был невероятно одарённым от природы спортсменом. При 198 см роста, он обладал феноменальной прыгучестью.



И что мы получаем спустя 29 лет? Простой парнишка из штата Массачусетс в точности повторяет трюк легенды мирового баскетбола. Более того, в отличие от Джордана, он не заступил на линию. Ну и самое главное, Пэт Дикерт (именно так зовут нашего героя) сумел повторить тот эффект полёта. Именно полёта, а не простого прыжка. Он буквально завис в воздухе. Да вы можете сами убедиться в этом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео немедленно стало вирусным и собрало сотни тысяч просмотров в социальных сетях. Издание «USA Today» назвало его будущим лучшим данкером. Но мало кто из посмотревших этот ролик знают, что паренёк ровно за год до этого события оказался на операционном столе. Ему прооперировали ногу.

Дикерт шёл к своему успеху два года с небольшим. Ещё в старших классах он затеял шоу в «Инстаграме», куда выкладывал свои попытки забросить в кольцо мяч сверху. Он просто оставался после тренировок с друзьями и совершенствовал свои возможности.



Определённых успехов он добился, но существенный рывок помог парню сделать Джордан Килганон. Он разработал систему, благодаря которой любой желающий сможет стать данкером. Правда, к желанию ещё необходимо прибавить немного способностей и упёртости. По данной ссылке перформанс Килганона, который привёл в восторг великого Гэрри Пейтона.



Какой вывод можно сделать из видео, записанного в мае 2016 года? Всегда настырно идите к своей цели, не сворачивайте с пути и будьте терпеливы и настойчивы. И всё у вас получится!