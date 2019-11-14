«Локомотив» не выплыл в затопленной Венеции. Вся надежда на русский авось

Краснодарский клуб в рабочем режиме стартовал в новом сезоне Еврокубка. Парни Банки одержали 2 победы в трёх стартовых матчах, а затем… Затем было 3 поражения кряду. И все эти матчи проходили в конкурентной борьбе, исход их решился в концовке. Но не это самое досадное, ведь впереди ещё 4 встречи. Досадно, что «Ритасу» и «Тофашу» «Локо» проиграл в родных стенах. И теперь предстоит добывать очки в выездных противостояниях.

Очередного своего соперника краснодарцы как раз обыграли в первом круге. Но с тех пор прошёл месяц, и итальянцы здорово прибавили. «Рейер» после двух стартовых поражений одержал 4 победы подряд, в том числе, над «Партизаном». Дружина из Венеции окопалась на второй строчке в турнирной таблице и имеет запас прочности. Российской же команде нужно выигрывать каждый следующий поединок, чтобы не зависеть от соперников по группе.

С такими исходными данными можно даже не рассказывать о том, насколько велико психологическое давление на игроков. А тут ещё и внешние факторы вмешались в дело. В Венеции случился катаклизм. Уровень воды из-за сильных ливней поднялся до отметки в 190 сантиметров, что стало максимальным значением с 1966 года. В городе объявлен режим стихийного бедствия. Более 80% территории Венеции оказалось под водой. Сильные дожди нанесли серьёзный урон городу.



Но гостиница, где поселился «Локомотив», и сама арена находятся в той части города, которая почти не пострадала от буйства стихии. Матч начался с минуты молчания. И, как показалось, это слегка просадило темп в стартовом игровом отрезке.



«Железнодорожники» дисциплинированно действовали в атаке, стараясь доводить каждую атаку до подготовленного броска, либо создавая Каммингсу возможности для прохода под кольцо. Под своим щитом краснодарцы работали цепко, дисциплинированно и аккуратно. В какой-то момент это взбесило лёгкого форварда Остина Дэя и он наговорил с судьями на технический. Всего в первой четверти игроки «Локо» собрали 9 подборов, 7 из них – под своим щитом. Ну и счёт по такой нервной игре к первому перерыву был рабочий – 21:20, в пользу хозяев.

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А вот вторая четверть получилась ну очень странной. Тон ей задали две неудачные атаки краснодарцев. Каммингс совершил две ошибки, к ним добавилась потеря Деккера. Баскетболисты обеих команд не были идеальны при исполнении бросков. В первую очередь, из-за дуги. Гости атаковали с 11-процентной точностью, а хозяева – с 15-процентной. Преимущество краснодарцы добыли за счёт отчаянной борьбы под своим щитом (которую они и во второй четверти выиграли) и лучшего процента попадания со средней дистанции.



Парни из Венеции словно с закрытыми глазами молотили по дужкам кольца. За весь второй отрезок они набрали лишь 9 очков, 2 из которых на последней секунде. И здесь вполне уместно говорить о том, что выпускать дальние неподготовленные броски и мазать из-под кольца их заставляли соперники. Краснодарцы оборонялись отчаянно, не всегда организованно, но даже паника, регулярно случавшаяся в их краске, играла им на руку. На большой перерыв команды ушли при счёте 30:35, оставив ощущение того, что вторая половина будет совершенно непредсказуема.



В дебюте третьей четверти игра у хозяев начала налаживаться. Они подтянулись в счёте, подтянули игру на чужом щите. При этом, не уставали апеллировать к арбитрам, которые, справедливости ради. Свистели далеко не всё, и не всегда впопад. Тем не менее, парни из Венеции за 4 минуты насобирали 5 фолов (краснодарцам, правда, это не особенно помогло). И это на фоне того, что к исходу первой пятиминутки хозяева обозначили рывок — 13:4.



Лука Банки взял тайм-аут и выпустил на паркет новобранца клуба Миндаугаса Кузьминкаса. Начал литовский форвард свою первую смену с двух промахов (из-за дуги и со средней дистанции). Но свой лицевой счёт всё-таки открыл и на перерыв ушёл, имея в активе 3 очка. К исходу 30 минут игры лучшую результативность в составе гостей демонстрировал Каммингс. Но 11 очков для снайпера такого уровня – это ничто.



И в заключительном игровом отрезке Уилл свой лицевой счёт пополнить не сумел. Зато проснулся другой скорер – Сэм Деккер. В первые 30 минут игры на его счету была баранка. В заключительном игровом отрезке американец набрал 7 очков, имел полное право на претензию к арбитрам, когда в последней атаке на нём не зафиксировали фол во время дальнего броска, но это в любом случае не тот баскетбол, на который он способен.

За «Локомотив-Кубань» болеет Мисс Канзас. И персонально – за Сэма Деккера В рубрике «Красота дня» — жена форварда краснодарского клуба Оливия.

В начале репортажа я уже писал о том, что краснодарцы выходят на паркет под сильнейшим психологическим давлением. У Деккера с эмоциями всё было ещё сложнее. Камеры несколько раз выхватывали на трибуне его супругу Оливию, которая прилетела из Соединённых Штатов. Не исключено, что Сэм перегорел, стараясь показать себя с лучшей стороны.

Игра получилось странная, с невероятным количеством ошибок. Нерв натягивали и арбитры, к которым наперебой предъявляли претензии хозяева и гости в разной степени. Но всё это эфемерные компоненты. Гостям не хватило агрессии и запаса прочности. В тех моментах, когда необходимо было взвинтить темп, сделать этого не получалось. Даже на последней минуте хозяева без проблем гоняли мяч по площадке, не позволяя на себе сфолить.

По факту всё просто. Каммингс набрал 11 очков и совершил 3 потери. Трижды он мазал из-за дуги и показал 40% попаданий с игры. Больше никто до двузначной отметки не добрался. Если бы лидеры краснодарского клуба сумели набрать хотя бы 75% процентов привычной статистики, всё было бы хорошо. А теперь…

«Ритас» отстоял Вильнюс, а теперь в яркой концовке взял Краснодар «Локомотив» терпит третье поражение кряду в Еврокубке и покидает зону плей-офф. График у кубанцев пугающий.

Мы видим, как отрывается «Тофаш», обыгравший «Партизан», как «Ритас», которому кубанская дружина проиграла дважды, закрепляется в топ-4, разобравшись с «Лиможем». Теперь «Локомотиву» необходимо обыгрывать всех и болеть против турецкой команды. Шансы есть, а значит нужно бороться.