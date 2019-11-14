20-летний Джа покоряет НБА. Вопрос о лучшем новичке уже закрыт?

В НБА состоялись 7 матчей регулярного чемпионата, которые подарили немало занимательных событий.

Харден снова в ударе. «Клипперс» не устояли перед «Хьюстоном»

«Хьюстон» добыл пятую победу подряд. На этот раз жертвой подопечных Майка Д’Антони стали «Клипперс» (102:93). Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден снова был в ударе. В его активе 47 очков, 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата.



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Не обошлось и без уже привычных достижений. Харден — третий игрок в истории НБА, который провёл 70 матчей за карьеру с 40+ очками и 5+ передачами. Выше него только Майкл Джордан (96) и Оскар Робертсон (75). Джеймс — второй игрок в истории НБА, набравший в среднем более 38 очков в первых 11 играх сезона. Большую результативность покорял только легендарный Уилт Чемберлен в сезонах 1961/62 и 1962/63.

Бенефис Хардена затмил всех остальных участников матча. Кавай Леонард (26 очков, 12 подборов, 7 передач) сыграл лучше, чем против «Торонто» в предыдущей встрече, но этого было недостаточно для победы. Звёздный напарник Хардена Расселл Уэстбрук набрал 17 очков, 2 подбора и 2 передачи. Показатели ассистов и подборов особенно примечательны. Расс всё дальше отдаляется от среднего трипл-дабла за сезон. Он уже не супергерой, как в «Оклахома-Сити». Центровой Клинт Капела (12, 20 подборов) на собирается дарить Уэстбруку подборы, как это частенько делал Стивен Адамс в «Тандер», а Харден очень часто контролирует мяч, что затрудняет Рассу набор большого количества ассистов. Капела уже третий раз за месяц набирает как минимум 20 подборов. В последний раз в форме «Рокетс» подобное делал Ларри Смит в 1991 году. Может быть, неспособность набивать статистику так заводит Уэстбрука. В первой четверти разыгрывающий получил целых 4 персональных замечания.

В четвёртой четверти произошёл довольно занимательный момент. Удаление схлопотал главный тренер «Клипперс» Док Риверс. Технический фол для него активно выпрашивал собственный сын Остин Риверс, выступающий за «Хьюстон». Остин троллил отца и после удаления, чем вызвал восторг на трибунах.



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«Хьюстон» (8-3) упрочил свои турнирные позиции. «Клипперс» (7-4) пропустили прямого конкурента вперёд. Скоро у команды из Лос-Анджелеса на паркет вернётся Пол Джордж, так что есть надежда на некоторое улучшение уровня игры и результата главного фаворита сезона по версии букмекеров.

«Лейкерс» добыли дежурную победу над «Голден Стэйт»

«Лейкерс» в Лос-Анджелесе без проблем справились с «Голден Стэйт Уорриорз» (120:94). За «озёрных» из-за проблем с плечом не играл звёздный «большой» Энтони Дэвис, но это никак не сказалось на ходе встречи. Интриги в этом противостоянии не было и в помине. «Голден Стэйт» уже не в том состоянии, чтобы конкурировать с «Лейкерс». Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 23 очков и 12 передач, Кайл Кузма набрал 22 балла. Также следует выделить игроков передней линии «Лейкерс», которые достойно распределили обязанности Дэвиса. Джавэйл Макги оформил мощный дабл-дабл из 18 очков и 17 подборов, Дуайт Ховард набрал 15 очков и 8 подборов. Среди прочего Ховард поставил эффектный блок-шот тяжёлому форварду «Уорриорз» Дрэймонду Грину.



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Грин в этот вечер стал главным объектом хейта для болельщиков. «Дрэймонд, ты отстой», — прозвучало с трибуны «Стэйплз Центра». В соцсетях Грина тоже не жаловали, называя его худшим участником Матча звёзд в истории и просто бесполезным игроком без Стефена Карри, Клэя Томпсона и Кевина Дюранта.



Однако стоит сделать скидку для Дрэймонда. Ему приходится играть вместе с далеко не самыми талантливыми парнями. Красноречивее всего выглядит этот момент из предыдущей игры «Уорриорз» против «Юты».



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Морант приносит «Мемфису» победу и устанавливает рекорд

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант стал главным героем выездной встречи против «Шарлотт Хорнетс» (119:117). Морант набрал 23 очка и рекордные в карьере 11 передач. Он стал первым новичком франшизы «Гриззлиз», оформившим дабл-дабл из 20+ очков и 10+ передач со времён О Джей Мэйо в 2009 году. Кроме того, Морант теперь самый молодой игрок «Гриззлиз» в истории, кому покорилось это достижение. В игре с «Шарлотт» второй номер драфта-2019 также забил победный бросок на последней секунде.



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Морант зарекомендовал себя достойным наследником Майка Конли. Джа — главный кандидат на звание лучшего новичка в нынешнем сезоне. Конкуренция, как ни странно, не впечатляет. Зайон Уильямсон выбыл из строя из-за травмы колена. Непонятно, сколько матчей он удосужится провести на паркете и какое качество игры покажет, когда восстановится. Ар Джей Барретт из «Нью-Йорк Никс» выступает в более слабой команде и показывает статистику хуже, чем у Моранта. Джа не играет на впечатляющем прошлогоднем уровне Луки Дончича, но этого должно быть достаточно для завоевания почётной награды.

Перестрелка в Бостоне завершилась в пользу «Селтикс»

Самый результативный матч игрового дня прошёл в Бостоне, где местные «Селтикс» одолели «Вашингтон Уизардс» (140:133) и добыли девятую победу подряд. Потеря Гордона Хэйворда не сломила «Бостон». Сразу семь игроков записали себе в актив двузначную результативность. Кемба Уокер стал лучшим из них, набрав 25 очков, 5 подборов и 5 передач. 23 очка записал на свой счёт Джейсон Тейтум, 22 — Джейлен Браун. Недавно вернувшийся в строй центровой Энес Кантер (13 очков, 9 подборов) немного недотянул до дабл-дабла. «Бостон» показал лучшую результативность с 1992 года. В последний раз зелёные набирали 140 и более очков в противостоянии с тем же «Вашингтоном» 27 лет назад.

Экс-игрок «Селтикс» Айзея Томас, ныне выступающий за «Уизардс», набрал 18 баллов. Отомстить генеральному менеджеру «Бостона» Дэнни Эйнджу у него не получилось. Эйндж обменял Томаса в «Кливленд» летом 2017 года, когда Айзея был лидером «Селтикс», участником Матча звёзд и одним из лучших скореров НБА. С тех пор карьера Томаса пережила крутой спад. Айзея ещё надеется вернуться на былой уровень, но это вряд ли случится. Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 44 очка. Брэдли провёл 14-ю игру в карьере с результативностью 40 и более очков. Он превзошёл Бернарда Кинга и вышел на третье место в истории франшизы «Уизардс» по количеству таких игр. Впереди только Уолт Беллами (23) и Гилберт Аренас (28).

Лиллард прерывает феноменальную серию, «Портленд» всё глубже погружается на дно

«Портленд Трэйл Блэйзерс» дома уступили «Торонто Рэпторс» (106:114). Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам. На его счету 36 очков. Фред Ванвлит набрал 30 очков. «Торонто» очень достойно проводит турне по Западной конференции после травм Кайла Лоури и Сержа Ибаки. «Рэпторс» обыграли «Портленд» и «Лейкерс», а также потрепали нервы «Клипперс». Похоже, команда Ника Нерса не такая уж безнадёжная в этом сезоне. О повторении чемпионства вряд ли стоит вести речь, но, кажется, что канадцы как минимум могут замахнуться на получение преимущества домашней площадки в плей-офф и выход в полуфинал конференции.



Что касается «Портленда», то дела у этой команды идут из рук вон плохо. «Блэйзерс» (4-8) продолжают отдаляться от зоны плей-офф. Команду Терри Стоттса в турнирной таблице сейчас опережают даже перестроечные «Мемфис» и «Оклахома». В игре против «Торонто» лидер «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард набрал 9 очков (2/12 с игры). Дэйм прервал серию из 230 матчей с результативностью 10 и более очков.

В последний раз меньше 10 очков Лиллард набирал в 2016 году. Из всех игроков НБА более продолжительная серия с 10+ очков была только у Леброна Джеймса (939) и Джеймса Хардена (352).



Стоит отметить защиту «Торонто». «Рэпторс» позволили Леброну Джеймсу, Каваю Леонарду и Лилларду набрать 34 очка (на всех) в последних 3 матчах. Лиллард был вторым самым результативным игроком сезона (32,5 очка) перед противостоянием с канадцами.