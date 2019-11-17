Магия Поповича исчезла? После фиаско на Кубке мира он проваливает и сезон в НБА

«Сан-Антонио» проиграл «Портленду» (116:121). Это поражение стало пятым кряду для «Спёрс». Что-то не так в вотчине Грегга Поповича. 23-й подряд выход в плей-офф кажется маловероятным.

«Сан-Антонио» получил очень удобный календарь на старте сезона. У команды был прекрасный шанс закрепиться в топ-8. Из первых 13 матчей только 3 было против топ-клубов. «Спёрс» уступили «Клипперс», «Лейкерс» и «Бостону», что не является особым поводом для критики. Но куда делась былая уверенность команды на домашней площадке? Подопечные Поповича уступили на родной арене даже перестроечному «Мемфису» и упомянутому «Портленду», который пребывает в ужасном состоянии. «Трэйл Блэйзерс» рискнули пригласить опального Кармело Энтони, что красноречиво свидетельствует об отчаянном положении этой организации.

Легендарный Мело вернулся в НБА. В Сети потешаются над «Портлендом» Кармело Энтони не взяли на Кубок мира, Леброн не смог устроить его в «Лейкерс». Сбитого лётчика подобрали «Трэйл Блейзерс».

Кого в этом сезоне побеждал «Сан-Антонио»? Только клубы из нижней части турнирной таблицы «Никс», «Вашингтон», «Портленд» (первый раз встречались в Техасе в начале сезона. — Прим. «Чемпионата»), «Оклахома-Сити» и «Голден Стэйт». Только «Голден Стэйт» удалось обыграть с двузначной разницей, а домашние победы над «Блэйзерс» и «Уизардс» были вырваны с огромным трудом и не без доли везения. Например, лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард каким-то чудом не забил трёхочковый в концовке основного времени, что позволило бы команде спастись.



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«Блэйзерс» и Лиллард в частности взяли реванш за эту неудачу. В сегодняшней игре Дэмиан набрал 22 очка, 6 передач и 6 подборов. Си Джей Макколлум настрелял 32 балла. У «Сан-Антонио» лучшим стал Ламаркус Олдридж, набравший 30 очков и 13 подборов.



Грегг Попович не сдержал эмоции по ходу третьей четверти и был удален с площадки за споры с арбитром. Американские журналисты успели присвоить Бэкки Хэммон статус первой женщины, исполняющей обязанности главного тренера. Однако Попович после игры заявил, что рулевым после его удаления был Тим Данкан, а не бывшая баскетболистка сборной России. Историю сотворить не получилось.



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Что касается самого Поповича, то этот год у Грегга откровенно не задался. Он провалился на Кубке мира во главе сборной США. Да, в Китай поехал далекий от идеального состав, но всё равно подбор исполнителей в обойме Поповича был солидным. Итоговое 7-е место — это не тот результат, который от него ждали.



Теперь у Поповича не задался клубный сезон в «Сан-Антонио». Грегг исповедует архаичный стиль и упрямо отказывается делать ставку на трёхочковые. «Сперс» находятся на 29-м месте в НБА по количеству дальних попыток. Одна из главных звезд команды Демар Дерозан уже забыл, что такое попадать из-за дуги. В этом сезоне он исполнил только 4 дальних попытки, все из которых были неточными. Трёхочковый — не самая сильная черта Демара, но в «Торонто» он представлял собой хоть какую-то угрозу на периметре.

Отказ от новых веяний баскетбола не единственная проблема «Сан-Антонио» и Поповича. У команды посредственный состав. Олдридж и Дерозан в качестве двух главных игроков франшизы — не лучший залог для успеха. К тому же, Демару постоянно пророчат обмен в другую команду и «Спёрс» вроде как не прочь избавиться от его раздутого контракта. Уровень ролевиков тоже не впечатляет. Пэтти Миллс, Марко Белинелли и Руди Гэй — не молодые и не выдающиеся исполнители. Деджонте Мюррей, Брин Форбс, Деррик Уайт не обладают звездным потенциалом. У «Сан-Антонио» уже нет лидера вроде того же Тима Данкана или Кавая Леонарда. На одном авторитете Поповича далеко не уедешь.



«Спёрс» постоянно опровергали все мнения скептиков и ежегодно выходили в плей-офф. Может быть, они скоро преобразятся и Попович в 23-й раз подряд выведет свою команду в постсезон. Однако, как никогда вероятным кажется, что Грегг впервые в этом столетии потерпит неудачу во главе клуба из Техаса.