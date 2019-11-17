Редкие кадры: Джордан играет за школьную команду. Майкл уже тогда умел летать

Майкл Джордан. Это имя известно далеко за пределами баскетбольного сообщества. Есть на нашей планете спортсмены, которых ценят даже те, кому совсем не интересен спорт. Его Воздушество – один из них. Невероятные физические данные и талант попали в руки правильных людей и превратили Майкла в одного из самых успешных спортсменов.

Родился легендарный баскетболист в Бруклине, но уже в раннем возрасте переехал из Нью-Йорка в штат Делавэр. Именно туда перевезли своих пятерых детей Джеймс и Делорис Джорданы. Любовь к баскетболу началась тогда, когда отец Майкла сделал на заднем дворе баскетбольную площадку.

Студент с ростом 188 см забил сверху, пролетев 4,5 метра Случилось это спустя 29 лет с того момента, как Майкл Джордан выиграл с таким трюком конкурс данков в НБА.

Но просто баскетбольное кольцо не сделает из пацана легенду. Майклу повезло, что его старший брат Лари был фанатом лучшей игры с мячом и постоянно задирал «мелкого». Мелкий, к слову, был ощутимо крупнее, но уровень оппозиции был достойным, и братья сражались от всей души. Напряжение порой переходило рамки правил, и тогда матери парней приходилось вмешиваться и разруливать конфликты.



Старшему брату, может, и не хватало габаритов, но именно это противостояние разожгло в будущей легенде не только любовь к баскетболу, но и желание всегда и во всём быть лучшим. Школьный тренер Майкла, к слову, говорил, что, будь Лари на 10 см выше, он мог бы затмить брата, настолько велик был его талант.

Мы не ставим целью рассказать, как Его Воздушество добивался своего величия. Мы хотим познакомить вас с редкими кадрами, на которых легенда играет в школьной команде. Невероятно, но уже в средней школе можно увидеть фирменное зависание, за которое Майкл и получил свой титул.

В студенческой команде наш герой был уже звездой первой величины, и его восхождение к славе было предсказуемо. Но зарождалась легенда в простом спортивном зале небольшого городка Уилмингтон.