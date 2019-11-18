Нас считали лучшими, но мы доказали обратное. Россия начала отбор на Евробаскет

Женская сборная России не поедет на Олимпиаду в Токио. Все мысли теперь о чемпионате Европы, куда россиянкам только предстоит попасть. Отборочный этап пройдёт по полюбившейся Международной федерации баскетбола невероятно затянутой системе: последние матчи отбора состоятся в феврале 2021 года.



Что собой представляет квалификация? Это 33 команды, которые были разделены на 9 групп (где-то по 3, где-то по 4 команды), а в финальную часть выйдут все первые места и пять вторых.

Перед первыми матчами ФИБА опубликовала неофициальный рейтинг силы сборных, участвующих в отборе. По очень странной системе подсчёта этот самый рейтинг почему-то возглавила сборная России. Наша команда опередила Бельгию и Швецию, которым мы проиграли летом на Евробаскете, а также Сербию, завоевавшую бронзу.

Соперниками наших девчонок по квалификации стали Босния и Герцеговина, Эстония и Швейцария. Ни одну из этих сборных даже при очень большом желании нельзя отнести к элите европейского женского баскетбола.



В сборной России после провала на Евробаскете поменялось многое. Главный тренер Олаф Ланге был заменён на Александра Ковалёва. Вдобавок к новому рулевому сборная получила нового капитана, которым стала 21-летняя Мария Вадеева, заменившая Евгению Белякову.



Перед стартовой игрой в Оренбурге команда провела несколько тренировок, в которых из-за травмы не участвовала Раиса Мусина. Но даже без форварда УГМК россиянки смотрелись на две (как минимум) головы выше боснийских баскетболисток.



Но в спорте всё может поменяться очень быстро. Сегодня тебя ставят на первое место европейского рейтинга, а завтра ты проигрываешь Боснии. Проигрываешь? Как это возможно?



В составе босниек появилась Джонквел Джонс, ставшая движущей силой команды. Багамская баскетболистка вообще не уходила с паркета, отыграв все 40 минут без замен. Именно её трёхочковый за 16 секунд до конца стал в итоге победным. Вадеева, с которой Джонс вместе играет в УГМК, ответила дабл-даблом 18 очков + 11 подборов, но этого было явно недостаточно.



Наверняка не так себе представлял свой дебют в качестве главного тренера национальной сборной Ковалёв. Проиграть перед своими болельщиками команде, которая никогда и ничего не выигрывала в принципе, очень обидно. Уже после матча тренер скажет, что его установки заключались в том, чтобы больше загружать «больших», а всё в итоге сбилось к движению мяча по периметру.



Вторые матчи проходили через несколько дней. Наши девчонки отправились в Эстонию, не оставив никаких шансов там местной команде. В Таллине сборная играла как дома. В небольшом зале Технического университета было отчётливо слышно российских болельщиков. Команда немного пробуксовала на старте, но в итоге легко и спокойно оторвалась от соперниц на почтенную тридцатку — 96:66.

Понятно, что победы над Россией и Швейцарией делают прямо сейчас лидером группы боснийскую команду. Но посыпать голову пеплом именно из-за этого точно не стоит. В конце концов, всё решится в начале 2021 года, а для реванша над Боснией нам хватит победы в два очка на выезде.



Куда тревожнее за саму игру россиянок. Конечно, тренеров можно менять сколько угодно, но за два дня тренировок вряд ли кто-то способен изменить что-либо кардинально. Проблемы с организацией атак никуда не делись. Проблески отличной игры чередуются с необъяснимыми провалами в обороне и промахами даже при выходе на пустое кольцо.



Играть на старом багаже придётся и в следующее «окно», а полноценный двухнедельный сбор национальной команды состоится лишь летом. Впрочем, в любом случае поражение на старте должно пойти на пользу всем, а самое главное — отрезвить тех, кто ещё не понял, что проходных соперников для нас нет.