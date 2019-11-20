Мело отметил возвращение в НБА антирекордом. Эпичный провал

Поклонники таланта Кармело Энтони больше года ждали возвращения кумира. Надежда появилась ещё летом, когда Мело предлагал свои услуги обескровленной сборной США, которая слабо похожа была на дрим-тим. Но в федерации решили не пиарить лишний раз трёхкратного олимпийского чемпиона, а Грег Попович впрягаться в борьбу за ветерана не стал.

Легенда НБА просился в сборную США. Но получил отказ Трёхкратного олимпийского чемпиона Кармело Энтони непременно введут в Зал славы, а чиновники федерации даже не стали его слушать.

Возможно, именно тогда что-то случилось с кармой наставника. Кубок мира он с треском провалил, а затем повторил этот номер со стартовым отрезком в «регулярке» НБА со своим «Сан-Антонио».

Легендарный Мело вернулся в НБА. В Сети потешаются над «Портлендом» Кармело Энтони не взяли на Кубок мира, Леброн не смог устроить его в «Лейкерс». Сбитого лётчика подобрали «Трэйл Блейзерс».

Но Мело не опускал рук, продолжал тренироваться и нашёл таки себе команду. Интерес к Энтони проявил ещё один терпящий бедствие клуб – «Портленд». 35-летний форвард дебютировал за «Трэйл Блэйзерс» в матче против «Нью-Орлеанс». Новая команда Кармело уступила (104:115), а сам баскетболист набрал 10 очков (4/14 с игры) и 4 подбора за 24 минуты на площадке. Также на счету Мело 5 потерь, 5 персональных замечаний, 0 результативных передач и худший рейтинг плюс-минус «-20» среди всех участников встречи. Мягко говоря, дебют Энтони получился неоднозначным.

Возвращение 10-кратного участника Матча звезд на паркет вызвало небывалый резонанс. Дуэйн Уэйд, Леброн Джеймс, Трэй Янг, Кайл Лоури и другие бывшие и действующие игроки НБА не забыли посвятить этому событию отдельный пост в твиттере. Да и среди болельщиков игра в Нью-Орлеане вызывала повышенный интерес именно из-за того, что Энтони снова появится на площадке.

Главный тренер «Портленда» Терри Стоттс решил сразу же выпустить Мело в стартовом составе, хотя игрок не участвовал в официальных матчах больше года (с 9 ноября 2018 года). Начиналось для Энтони всё очень даже неплохо. Он набрал первые очки «Трэйл Блэйзерс» попаданием из-за дуги.



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Энтони записал на свой счёт 5 очков в первой четверти при точности 2/4. Казалось бы, неплохой старт. Однако у «Портленда» был рейтинг +5 во время отсутствия Мело на площадке и -6, когда он играл. Затем ситуация стала ещё менее радужной. Энтони подпортил процент точности, начал фолить, совершать потери. Во второй четверти Мело попытался исполнить постер-данк через новичка «Пеликанс» Джексона Хэйса, но нарвался на блок-шот.



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Энтони больше года пребывал без игровой практики. Этим можно объяснить его неуверенные действия во многих моментах, перебор фолов, частые потери, низкую точность бросков. Разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард пропустил встречу против «Пеликанс» из-за повреждения спины. В значительной степени это объясняет, почему Мело доверили совершить приличные 14 бросков за игру. Больше в команде атаковал только Си Джей Макколлум — 22 броска по кольцу. Возможно, присутствие Лилларда на площадке сделало бы игру Мело не такой неприглядной.

В конечном счете, рейтинг -20 стал третьим худшим в карьере Мело в играх, когда он проводил на паркете менее 25 минут. Нападение «Портленда» работало намного лучше, когда Энтони не трогал мяч или, когда он вообще сидел на скамейке: 0,64 очка на владение с касанием Мело, 0,93 очка на владения, когда он не касался мяча и 1,0 очка, когда форвард не играл.

Кармело Энтони далеко не самым лучшим образом дебютировал за «Портленд». Конечно, нужно сделать скидку на длительное отсутствие игровой практики. Обнаружились некоторые тревожные моменты, но пока не стоит списывать Мело со счётов. Нужно посмотреть его в деле более чем в одном матче.