Летом олимпийская квалификация, а у игроков сборной России всё плохо

Трое в лазарете, остальные — на вторых-третьих ролях. В топ-40 Единой лиги ВТБ лишь 2 россиянина! А нам играть с двумя элитными сборными.

Без малого 2 месяца продолжается европейский сезон. Помимо клубных дел, нынешний сезон важен и с точки зрения формирования заявки сборной России. Главному тренеру Сергею Базаревичу предстоит побороться за путёвку в олимпийский Токио. Задача будет сложнейшая. Каким бы ни был жребий, две элитные сборные обыгрывать придётся.

Как начали сезон потенциальные сборники?

Статистика: 20,2 очка, 2,7 подбора, 5,3 передачи за 29 минут в Евролиге, 22 очка, 3,5 подбора, 9,3 передачи за 27 минут в Единой лиге ВТБ

Ещё раз посыплем голову пеплом и посетуем на то, что Алексея не было в составе сборной на Кубке мира-2019. В матче против поляков дружине Базаревича не хватило запаса прочности. А говоря проще — креатива Шведа и его способности забивать в концовке нужные трёхочковые бомбы.

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Для репрезентативности данных возьмём статистику Шведа в Евролиге. Там он 9 матчей отыграл против цвета европейского баскетбола. В Единой лиге он лучший скорер на данный момент, правда, провёл в этом турнире всего 4 матча. Квалификация Алексея вопросов не вызывает, но и недостатки его соперникам известны. Стоит отметить, что Алексей начал больше играть на команду, о чём свидетельствует количество ассистов в Евролиге и особенно в Единой лиге.

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В Евролиге Алексей сейчас второй по результативности и уступает лишь Нандо Де Коло из «Фенербахче» (20,9 очков). У Шведа есть отличные шансы вновь завоевать награду Альфонсо Форда. В прошлом сезоне ему это помешала сделать травма. К счастью, в кампании-2019/20 у Алексея серьезных проблем со здоровьем не наблюдается.

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Статистика: нет



Мозгов уже больше 19 месяцев не выходил на паркет в официальных матчах. Проблемы со здоровьем очень долго преследуют Тимофея. О точных сроках возвращения на паркет пока не сообщается. Известно, что Мозгов тренируется, но форсировать возвращение в клубе не рискуют. И это в интересах не только команды, но и национальной дружины. Важно, чтобы Тимофей полноценно влился в игровой ритм к весне. Если он будет здоров, пользу команде принесёт непременно.

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Дмитрий Кулагин, атакующий защитник, «Локомотив-Кубань»

Статистика: 11,7 очка, 4,2 подбора, 4,0 передач за 25 минут в Еврокубке, 10,5 очка, 3,7 подбора, 4,7 передачи за 31 минуту в Единой лиге ВТБ



Кулагин пропустил Кубок мира в Китае из-за проблем со здоровьем, но в квалификации Олимпиады на него возлагаются большие надежны. Пока Дмитрий не очень успешно выступает как в Единой лиге, так и в Еврокубке. В Еврокубке он снизил среднюю результативность по сравнению с прошлым сезоном, а в Единой лиге занимает лишь 50-е место по среднему количеству набранных очков среди всех игроков турнира. Конечно, Кулагин не должен быть лучшим скорером сборной в команде со Шведом, но хотелось бы видеть от него больше эффективности в нападении (реализация из-за дуги в Еврокубке 27,6%). Возможно, увольнение Луки Банки из «Локо» пойдет на пользу Кулагину и его игра в атаке заблистает новыми красками.

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Никита Курбанов, форвард, ЦСКА

Статистика: 5,9 очка, 4 подбора и 1,3 передачи за 21 минуту в Евролиге, 6,1 очка, 4,3 подбора, 1,3 передачи за 21 минуту в Единой лиге ВТБ



Курбанов — один из столпов сборной России. Его статистика не всегда броская, но значимость для команды огромная. Этот парень готов выполнять огромный объем черновой работы в защите, а при случае накажет соперника кинжальным трёхочковым. В этом сезоне Евролиги Никита реализовал солидные 11/19 дальних попыток (57,9%). В ЦСКА Курбанов получает стабильную игровую практику, что играет на руку сборной.

Никита Курбанов Фото: РИА Новости

Джоэль Боломбой, тяжелый форвард / центровой, ЦСКА

Статистика: 4,7 очка, 3,6 подбора и 0,6 передач за 15 минут в Евролиге и 10,3 очка, 4,3 подбора за 25 минут в Единой лиге ВТБ

Примечательно, что первая четверка потенциально ключевых игроков сборной пропустила Кубок мира в Китае. Боломбой не сравнится по уровню значимости со Шведом, но всё-таки ему ведь не просто так выдали паспорт. У команды Сергея Базаревича есть резерв для улучшения и он немалый. Главное, чтобы все доехали на квалификацию. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в этом сезоне начал больше доверять Джоэлю Боломбою. Конечно, статистика Боломбоя не является какой-то выдающейся. В ЦСКА он простой ролевик, да и в сборной первой скрипкой не будет. Однако факт стабильной игровой практики очень важен для натурализованного американца в плане пользы для сборной.

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Андрей Воронцевич, форвард, ЦСКА

Статистика: 5 очков, 4,8 подбора и 1,3 передачи за 18 минут в Евролиге, 6,1 очка, 4,0 подбора, 1,7 передачи за 19 минут в Единой лиге ВТБ



Как показал Кубок мира в Китае, у Воронцевича ещё остался порох в пороховницах. Воронцевич (12,8 очка, 7,0 подбора, 2,8 передачи) стал самым эффективным, самым результативным и лучшим на подборе в составе российской команды с гроссмейстерской линейкой точности 51-40-92. Андрею уже 32 года, в ЦСКА он редко блистает, однако для сборной остается фундаментально образующим исполнителем.

Виталий Фридзон, атакующий защитник, «Локомотив-Кубань»

Статистика: 4,6 очка, 2,8 подбора, 2,6 передач за 19 минут в Еврокубке, 9,3 очка, 1,8 подбора, 1,3 передачи в Единой лиге ВТБ



Вероятно, квалификация на ОИ (и сам турнир в Токио, если будет пройден отбор) станет «последним танцем» Виталия в сборной России. Возраст начинает сказываться на игре защитника. К тому же недавно Фридзон сломал руку и вылетел из строя минимум на два месяца. Тем не менее, опыт и отсутствие богатого выбора у Базаревича, скорее всего, обеспечат Виталию место в заявке национальной команды. Потенциально он ещё может выстрелить, если подойдет к квалификации полностью здоровым.

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Сергей Карасёв, атакующий защитник / легкий форвард, «Химки»

Статистика: 1,7 очка, 0,9 подбора, 1 передача за 12 минут в Евролиге, 5,8 очка, 2,0 подбора и 1,3 передачи за 16 минут в Единой лиге ВТБ



Сергей Карасёв потерпел неудачу на Кубке мира. Пока у него не слишком хорошо идут дела и в клубном сезоне в «Химках». Сергей летом покинул «Зенит» и перебрался в команду, где намного больше конкуренция. Римас Куртинайтис доверяет Карасёву, но пока игрок не совсем оправдывает ожидания. Статистика Сергея в Евролиге красноречиво говорит обо всём. Остается надеяться, что он все-таки преобразится в лучшую сторону. Ведь пару лет назад он солидно смотрелся в «Зените». Да и в НБА Сергей в своё время играл ведь не просто так, пусть и не смог надолго задержаться в лучшей лиге мира.

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Статистика: нет



Зубков получил травму приводящей мышцы бедра 4 октября в матче первого тура Евролиги против берлинской «Альбы» (65:85), успев провести на паркете всего 8 минут. Он пропустит как минимум несколько месяцев. На Кубке мира в Китае Андрей преподнёс приятный сюрприз, набирая в среднем 9,4 очка, 4,2 подбора, 2,4 передачи. К сожалению, самая неудачная игра Зубкова пришлась на важнейшее противостояние с Польшей. Почти нет сомнений в том, что Андрей попадёт в заявку на квалификацию, если будет здоров.

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Максим Григорьев, атакующий защитник, «Парма»

Статистика: 14,0 очка, 1,9 подбора, 1,2 передачи за 20 минут в Единой лиге ВТБ



Григорьев пропустил почти весь прошлый сезон в составе «Нижнего Новгорода» из-за разрыва крестообразной связки. Летом он перебрался в «Парму». В новом клубе дела у Максима идут очень даже неплохо. Он является вторым лучшим скорером среди российских игроков в Единой лиги ВТБ. Как ни прискорбно признавать, но в топ-50 самых результативных игроков сезона Единой лиги входят всего 4 россиянина. Швед — первый, Григорьев — 26-й и второй лучший среди российских баскетболистов. Если Максим выдержит заданный темп, то наверняка получит вызов от Сергея Базаревича.