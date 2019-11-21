«Армейский» Вавилон. Как на матч потерять взаимопонимание в команде

Российская неделя в Испании продолжается. Вслед за матчем в Мадриде, где «Химки» пытались побороться с «Реалом», в Виторию приехал ЦСКА. Армейцы чувствуют себя в Стране Басков почти как дома, а «Баскония» является чуть ли не самым частым соперником для действующего чемпиона Евролиги.

Кстати о чемпионах Евролиги. Свой титул в мае нынешнего года команда Димитриса Итудиса завоевала именно в Витории. На той самой арене, которая громогласно освистала греческого коуча на представлении. В мае в матче «Реал» — ЦСКА они болели за российскую команду, но лишь из-за того, что «враг моего врага – мой друг». Клуб из столицы ненавидят здесь гораздо сильнее остальных.

А вот кого не освистали, так это Йоханнес Фойгтман. Немец играл за клуб из Витории с 2016 года, а летом перебрался в ЦСКА. Публика тепло встретила форварда, вышедшего вместе с Куфосом в стартовой пятёрке.



В первые минуты показалось, что ЦСКА готов повторить судьбу «Химок», которые были растерзаны игроками «Реала». Почти пять минут красно-синие не могли поразить кольцо соперника, который защищался настолько плотно, что и нормальных моментов для атаки у гостей толком не было.



Исправить ситуацию помог тайм-аут Итудиса. После него наконец-то издали забил Джеймс. Дело сдвинулось. Совершенно выпавшего из ритма Куфоса заменил Хайнс, который сначала отбился, а потом забил тяжелейший мяч от щита в падении. Через две минуты после первого тайм-аута ЦСКА Джеймс завершил быстрое нападение мощным данком, а разница сократилась до двух очков.



Во втором игровом отрезке в глаза бросилась разница в концепциях двух команд. ЦСКА реализовал лишь 7 бросков из 22 со средней, тогда как издали в цель пришлось 7 из 12 попыток. В тоже время соперник забил лишь 4 из 12 «трёхи», но со средней имел 10 из 19. Именно это, вкупе с отличной борьбой на щитах, позволило им вести к большому перерыву три очка. Было бы шесть, но Майк Джеймс на последних секундах реализовал свой тритий трёхочковый (3/3 в первой половине).

В третьей четверти москвичи наконец-то смогли завладеть преимуществом и выйти вперёд. Очень эффективен был Янис Стрелниекс. Латыш очень бережно относился к реализации бросков, не забывая при этом о своей главной функции – снабжать передачами партнёров. Казалось, вот-вот должен наступить перелом, который позволит избежать красно-синим нервной концовки, которая случилась с ними в прошлом гостевом матче против «Виллербана», завершившегося обиднейшим дальним броском, прилетевшим на последней секунде при «+2».

Но ЦСКА не смог добить. Настойчивость и мощь Шенгелии позволило «Басконии» остаться в игре. А несколько сумбурных и нелогичных решений гостей в атаке, вернуло и преимущество в счёте. Итудис рвал и метал. После потери Воронцевича в быстром отрыве, когда форвард решил отдать, вместо того, чтобы забить самому, греческий коуч взял тайм-аут и выбежал на паркет, желая поскорее «поделиться» своим недовольством.



Снова выйти вперёд армейцы смогли только в середине четвёртой четверти. Но разница эта не была значительной. Дело катилось к концовке. За 2:06 Итудис взял тайм-аут, после которого Гарино забил оба штрафных и вывел «Басконию» вперёд – 71:70. После того, как Хэкетта «обокрали» в проходе, Хенри забил с фолом в проходе – 74:70. Финальную точку поставил всё тот же Шенгелия, забивший тяжелейший мяч от щита. Арена взорвалась от радости. Отыграть 6 очков за 47 секунд невозможно. Особенно, когда в следующей атаке после тайм-аута, зарабатываешь фол в нападении.