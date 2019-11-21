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Лука Дончич продолжает штамповать рекорды НБА

Лука Дончич продолжает штамповать рекорды НБА
Алексей Фалько
Словенский снайпер. Лука за четверть набрал очков больше, чем все «воины»
Дончичу 20 лет, но он уже прописался в книге рекордов НБА.
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Далласа» Лука Дончич продолжает переписывать книгу рекордов НБА. В матче против «Голден Стэйт» (142:94) словенец оформил трипл-дабл из 35 очков, 11 передач, 10 подборов всего за 26 минут игрового времени.

Дончич — автор самого быстрого трипл-дабла с 35+ очков результативности в истории лиги. Пожалуй, это его главное достижение в этой встрече.

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Другие свершения тоже выглядят впечатляюще, но для Луки подобное уже стало будничным. В возрасте 20 лет и 265 дней Дончич является самым молодым игроком в истории с 35+-очковыми трипл-даблами в двух играх подряд. Прежним рекордсменом был Оскар Робертсон (22 года 34 дня). За последние 10 игр Лука покорил отметку 300 очков, 100 подборов и 100 передач, что делает его пятым игроком за время существования НБА, который в среднем набирает трипл-дабл с 30+ очками за отрезок из 10 игр по ходу сезона. Ранее это делали только Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Майкл Джордан и Оскар Робертсон.

В первой четверти Лука набрал 22 очка, 5 подборов и 5 передач. Это больше, чем у всех игроков «Голден Стэйт» вместе взятых. Дончич — первый баскетболист, который единолично превзошел соперника за четверть по всем ключевым категориям статистики, после Аллена Айверсона в 2003 году. Дончич присоединился к Карлу-Энтони Таунсу в качестве второго игрока за последние 15 сезонов с 20+ набранными очками, 5+ подборами и 5+ передачами в одной четверти.

Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл снял Дончича с игры в четвёртой двенадцатиминутке. Комфортная разница в счёте это позволяла. В ином случае, перечень достижений Дончича можно было бы ещё дополнять и дополнять.

Перед игрой против «Уорриорз» Карлайл и звездный напарник Луки Кристапс Порзингис в унисон утверждали, что словенец играет на уровне MVP НБА.

«Лука выступает на уровне игрока калибра MVP. Он совершает проходы, собирает фолы, хорошо бросает и в целом показывает очень эффективную игру. Он делает всё это, и я рад, что сейчас он выступает на таком уровне», — сказал Порзингис.

«Я не люблю говорить на тему наград, но Дончич – претендент на звание MVP», – отметил Карлайл.

Лука действительно претендент на звание MVP, хотя и не фаворит гонки, несмотря на все свои рекорды и достижения. Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден и форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо тоже показывают невероятную статистику и регулярно что-то покоряют. Кроме того, «Рокетс» и «Бакс» выдают лучший процент побед в турнирной таблице, чем «Маверикс». Результат команды — один из основополагающих факторов при определении MVP.

Дончичу почти наверняка не светит почётное звание MVP в этом сезоне. Всё-таки «Даллас» пока не рассматривается как топ-контендер и вряд ли покажет результат лучше, чем у «Милуоки» Янниса или «Хьюстона» Хардена. Однако Лука делает весомую заявку на то, что заберет себе эту награду в течение ближайших 3-5 лет. Словенцу всего 20 лет. Он не перестаёт прогрессировать. Вместе с его прогрессом «Даллас» станет более сильной командой.

Дирк Ноыицки и Яннис Адетокунбо — единственные MVP НБА из Европы. Почти со 100%-й уверенностью можно утверждать, что Дончич станет третьим игроком в этом списке. Не в этом сезоне, но очень скоро.

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