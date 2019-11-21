Словенский снайпер. Лука за четверть набрал очков больше, чем все «воины»

Защитник «Далласа» Лука Дончич продолжает переписывать книгу рекордов НБА. В матче против «Голден Стэйт» (142:94) словенец оформил трипл-дабл из 35 очков, 11 передач, 10 подборов всего за 26 минут игрового времени.



Дончич — автор самого быстрого трипл-дабла с 35+ очков результативности в истории лиги. Пожалуй, это его главное достижение в этой встрече.



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Другие свершения тоже выглядят впечатляюще, но для Луки подобное уже стало будничным. В возрасте 20 лет и 265 дней Дончич является самым молодым игроком в истории с 35+-очковыми трипл-даблами в двух играх подряд. Прежним рекордсменом был Оскар Робертсон (22 года 34 дня). За последние 10 игр Лука покорил отметку 300 очков, 100 подборов и 100 передач, что делает его пятым игроком за время существования НБА, который в среднем набирает трипл-дабл с 30+ очками за отрезок из 10 игр по ходу сезона. Ранее это делали только Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Майкл Джордан и Оскар Робертсон.

В первой четверти Лука набрал 22 очка, 5 подборов и 5 передач. Это больше, чем у всех игроков «Голден Стэйт» вместе взятых. Дончич — первый баскетболист, который единолично превзошел соперника за четверть по всем ключевым категориям статистики, после Аллена Айверсона в 2003 году. Дончич присоединился к Карлу-Энтони Таунсу в качестве второго игрока за последние 15 сезонов с 20+ набранными очками, 5+ подборами и 5+ передачами в одной четверти.



Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл снял Дончича с игры в четвёртой двенадцатиминутке. Комфортная разница в счёте это позволяла. В ином случае, перечень достижений Дончича можно было бы ещё дополнять и дополнять.



Перед игрой против «Уорриорз» Карлайл и звездный напарник Луки Кристапс Порзингис в унисон утверждали, что словенец играет на уровне MVP НБА.



«Лука выступает на уровне игрока калибра MVP. Он совершает проходы, собирает фолы, хорошо бросает и в целом показывает очень эффективную игру. Он делает всё это, и я рад, что сейчас он выступает на таком уровне», — сказал Порзингис.



«Я не люблю говорить на тему наград, но Дончич – претендент на звание MVP», – отметил Карлайл.



Лука действительно претендент на звание MVP, хотя и не фаворит гонки, несмотря на все свои рекорды и достижения. Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден и форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо тоже показывают невероятную статистику и регулярно что-то покоряют. Кроме того, «Рокетс» и «Бакс» выдают лучший процент побед в турнирной таблице, чем «Маверикс». Результат команды — один из основополагающих факторов при определении MVP.

Дончичу почти наверняка не светит почётное звание MVP в этом сезоне. Всё-таки «Даллас» пока не рассматривается как топ-контендер и вряд ли покажет результат лучше, чем у «Милуоки» Янниса или «Хьюстона» Хардена. Однако Лука делает весомую заявку на то, что заберет себе эту награду в течение ближайших 3-5 лет. Словенцу всего 20 лет. Он не перестаёт прогрессировать. Вместе с его прогрессом «Даллас» станет более сильной командой.



Дирк Ноыицки и Яннис Адетокунбо — единственные MVP НБА из Европы. Почти со 100%-й уверенностью можно утверждать, что Дончич станет третьим игроком в этом списке. Не в этом сезоне, но очень скоро.