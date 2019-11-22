Лучший новичок НБА перекрыл достижение Брайанта. 20-летний Дончич метит в MVP

В национальной баскетбольной ассоциации близится к завершению первый месяц регулярного чемпионата, что позволяет нам внимательнее присмотреться к некоторым персонажам на более-менее приличной дистанции. В прошлом сезоне лучшим новичком лиги был признан Лука Дончич. Словенец до прихода в НБА выигрывал Евролигу, Евробаскет, чемпионство в Испании и индивидуальные награды, однако скептиков всё равно хватало.



Пухлый белый парень в НБА без атлетизма? Здесь тебе не Европа – многие рассуждения экспертов сводились к чему-то подобному. По другую сторону баррикад находились те, кто видел игру Луки и прекрасно понимал, что Дончич обладает потрясающим игровым интеллектом, лидерскими качествами и обучаемостью.

Лука попал к одному из сильнейших тренеров современности, абсолютно по делу выиграл звание лучшего новичка, но сразу же пошла новая волна скептицизма: Дончич ведь пришёл в НБА уже состоявшимся игроком с большим опытом, а вдруг то, что мы увидели – это уже практически потолок его возможностей или уже максимум?

В новом сезоне словенец сразу же принялся доказывать обратное. По итогам первых 14 матчей для «Далласа» можно с уверенностью сказать, что Дончич один из претендентов, как на звание самому прогрессирующему игроку, так и на титул MVP. Статистика Луки просто феноменальна, и здесь действительно есть о чём поговорить.

Дончич самый прогрессирующий игрок?

Начнём с очевидного: нынешний «Даллас» — это и есть Дончич. По проценту задействования Лука занимает четвёртую строчку среди всех баскетболистов лиги (34,3%), проводящих на паркете от 30 минут. Больше лидера «Маверикс» в игру вовлечены только Харден, Кавай и Яннис.



20-летний словенец на своих плечах вывозит нагрузку, которая по силам только настоящим монстрам, и делает это Лука не в сливающей команде, а в составе одного из лидеров мощной Западной конференции. По «истинному проценту попадания» (показатель, который учитывает процент с игры и с линии штрафных) Дончич (62,5%) опережает Хардена и Кавая, уступая только Яннису из упомянутой тройки.

После 14 матчей у «Маверикс» 9 побед и 5 поражений при том, что одну игру у «Далласа» украли судьи, когда не свистнули очевидный фол в поединке с «Лейкерс». Без Дончича состав Рика Карлайла – это что-то на уровне «Никс». Именно Лука делает разницу между сливающей командой и претендентом на топ-4 в Западной конференции.



Среди игроков, проводящих на паркете полчаса или более, Дончич занимает второе место по атакующему рейтингу (115,5). Выше только Брэдли Бил, который набивает себе статистику в сумасшедшем «Вашингтоне». В прошлом сезоне Лука выдал следующую линейку: 21,2 очка + 7,8 подбора + 6 передач. Разве реально претендовать на самого прогрессирующего игрока после подобных цифр? Оказывается, что да.

Мы видим, что игровое время Луки увеличилось лишь на две минуты, но как возросли основные показатели! Дончич набирает на 8,7 очка, на 2,8 подбора и на 3,4 передачи больше при том, что процент попадания словенца стал лучше с каждой позиции. В прошлом сезоне звание самого прогрессирующего игрока получил Паскаль Сиакам. Посмотрим, как менялась статистика камерунца.

Паскаль увеличил свои показатели на 9,6 очка, на 2,4 подбора и на 1,1 передачи. При этом, стоит отметить два важных факта: Сиакам стал играть на 11 минут больше, а основное внимание соперников «Торонто» было сосредоточено на нейтрализации Кавая. Например, без Леонарда у камерунца серьёзно просел процент попадания. Дончич в свою очередь стал безоговорочным лидером «Далласа», и все лучшие силы оппонентов в каждом матче сконцентрированы на опеке Луки. Шансы на награду у словенца приличные.

Дончич MVP?

Если перечислять реальных конкурентов Дончича в борьбе за приз самому ценному игроку сезона, то мы увидим не так много претендентов, как могло показаться перед стартом регулярного чемпионата. Пары Леброн – Дэвис и Кавай – Джордж обречены на отсутствие индивидуальных наград, как в своё время произошло с дуэтом Дюрант – Карри.



Чтобы баскетболист из Лос-Анджелеса получил заветную статуэтку необходима травма звёздного партнёра и серьёзное улучшение личной статистики. Поэтому основными конкурентами Дончича остаются два главных игрока прошлой регулярки. В данном вопросе многое зависит от командных достижений и маркетингового вектора развития лиги.



Яннис берёт больше подборов, доминирует в краске и на несколько порядков лучше защищается, а Харден набирает запредельное количество очков. У обеих звёзд команды, занимающие высокие места, поэтому шансов у Луки действительно немного.

Дончич делает партнёров лучше, но Яннис и Харден также генерируют огромное количество открытых бросков для своих товарищей по команде. Тем не менее, козырей у словенца достаточно. Лука способен повторить трюк Расселла Уэстбрука и выдать трипл-дабл в среднем за матч. Да, этим уже никого не удивишь, однако за аргумент можно посчитать.



Яннис и Харден уже признавались MVP, а лига всегда ищет новые имена для продвижения своего бренда. Белый европеец с улыбкой ребёнка, оставляющий не у дел, перекаченных атлетов – неплохие вводные данные для соответствующей пиар-компании. Также, у Дончича полный порядок с инфо-поводами и медийностью.



Лука обладает потенциалом регулярно попадать в нарезки лучших моментов дня и недели, а великолепная статистика Дончича и его молодость приводит к постоянному обновлению различных рекордов. В НБА завершается первый месяц сезона, а мы чуть ли не после каждого матча «Далласа» слышим о новых достижениях словенца.

Примерный потолок Хардена и Янниса нам уже известен. Один может набирать ещё больше очков за счёт увеличения количества бросков, второй активно работает над выстрелами из-за дуги и качеством передач при двойной опеке. Дончич уже очень умён, но Лука ещё обязательно прибавит по части принятия решений, и есть все основания полагать, что это случится в ближайшее время.

Дончич принял эстафету от Коби Брайнта

20 декабря 2005 года Коби Брайнт унизил «Даллас». Атакующий защитник «Лейкерс» за три четверти набрал 62 очка, а все баскетболисты «Маверикс» в сумме 61. В недавнем матче с «Голден Стэйт» Лука Дончич добился с некоторыми поправками похожего достижения, на которое мало кто обратил внимание.



Измученная травмами команда Стива Керра получила «-48» от «Далласа», и главная порция калифорнийцам прилетела, разумеется, от Дончича. Лука набрал 35 очков + 10 подборов + 11 передач + 3 перехвата и закончил встречу с показателем «+45». Словенец реализовал 11 из 18 в поле, включая 6 из 10 с дальней дистанции.

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Так как победитель матча стал известен практически сразу, то Рик Карлайл дал отдых своему лидеру. Дончич сел на скамейку за 3:39 до конца третьей четверти и больше на паркете не появлялся. К этому времени весь состав «Голден Стэйт» еле перевалил за полтинник, на что Лука ответил 35 баллами, а ещё 23 очка «Маверикс» набрали непосредственно после передач словенца. Таким образом, молодая звезда «Маверикс» переиграла «Уорриорз» 58:52.



В матче 2005 года против «Далласа» Брайнту понадобилось совершить 31 бросок в поле и 25 с линии штрафных. Символично, что в графе ассистов у Коби остался ноль. Дончич исполнил лишь 18 попыток с игры и 8 из статичного положения, зато раздал 11 передач.

Перспективы «Далласа»

Получив такой алмаз, «Маверикс» снова нацеливаются на чемпионство и в ближайшие годы постараются стать реальным претендентом на титул. Многое будет зависеть от здоровья Порзингиса. Кристапс на максимальном контракте до завершения сезона-2023/24, и любая серьёзная травма латыша серьёзно подкосит амбиции «Далласа».



Следующие два сезона представляются идеальным моментом для мощнейшего рывка от «Далласа». Контракт Кортни Ли на $ 12,7 млн закончится будущим летом, а Тим Хардуэй наверняка воспользуется опцией игрока и продлит соглашение ещё на год на сумму порядка $ 19 млн.



Менеджмент «Маверикс» может попробовать обменять истекающие соглашения на более нужных исполнителей. В НБА всегда найдутся желающие очистить платёжную ведомость от длинных контрактов. Если «Даллас» не сумеет договориться о сделке, то дождётся лета 2021 года.

Перед сезоном-2021/22 у «Маверикс» на контрактах Порзингис, Пауэлл, Райт, Клебер, Сет Карри и Финни-Смит. Естественно, руководство клуба воспользуется опцией команды и продлит Дончича. Также, есть вариант сохранить Брансона за копейки. Две звезды и несколько качественных ролевиков – это уже неплохо, но не менее важно другое.



Летом 2021 года свободными агентами по разным причинам могут стать такие монстры, как Джордж, Леонард, Дэвис, Леброн, Яннис, а также звёзды второго эшелона, например, Макколлум и Хэйворд. У Дончича и «Далласа» есть пара лет и место в платёжной ведомости, чтобы создать репутацию перспективной организации, движущейся в правильном направлении. Если недавно получилось у «Клипперс» и «Нетс», то и у «Маверикс» есть шансы.