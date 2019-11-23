Домой без побед. ЦСКА дважды проигрывает в Испании

После сложного выездного матча против «Басконии» в среду, ЦСКА не стал возвращаться домой, а полетел прямиком в Мадрид, где уже в пятницу предстояло сыграть против «Реала». И пусть соперник неважно начал сезон в Евролиге – «Реал» это всегда клуб высочайшего уровня. Собственно, игра «сливочных» против «Химок» это продемонстрировала в полной мере. Швед и компания летели в столицу Испании в качестве фаворитов, а на деле не смогли ничего противопоставить королевской машине.

«Реал» по-прежнему силён. «Химки» пропустили почти сотню за три четверти «Химки» в гостях были раздавлены мощью «Реала», который забил 13 из 22 трёхочковых. Сопротивляться было бесполезно.

Димитрис Итудис перед матчем не скрывал, что у «Реала» будет преимущество на всех позициях. Слова греческого тренера нашли отражение в счёте. Рывок хозяев 9:0 и на первых минутах: очень хороша была аргентинская связка Дек-Кампаццо. Последний даже умудрился украсть мяч у Хайнса, отдававшего мяч из рук в руки Хэкетту.

Первым установки тренера начал применять капитан. Именно центровой ЦСКА дважды успешно завершал атаки из под кольца, заставляя к тому же фолить на себе огромного Уолтера Тавареша. Большой соперника отыграл всего три с половиной минуты и был убран в конец скамейки аж до конца первой половины.

Без Тавареша действующий чемпион задышал легче. Скорость игры помогли взвинтить за счёт маленькой пятёрки и бросков с дистанции. Заработало! Боломбой попал из угла, а Джеймс свой коронный с отпрыгиванием назад. 11:2 после тайм-аута Итудиса и счёт сравнялся. Сценарий матча с «Химками» кто-то всё-таки переписал. Спасибо!



Во второй четверти «Реал» тоже перешёл на маленькую пятёрку. Кампаццо, Льюль, Фернандес, Дек и Рэндольф. Каждый из тренеров достал всё своё оружие и отдал приказ атаковать. Полетело со всех сторон. Хозява попали 5 из 8 из-за дуги. ЦСКА 5 из 6! Особенно горяч был Йоханнес Фойгтман. Немец набрал 17 очков за четверть! Рэндольф забил трёху на последних секундах второй четверти и минимальная разница превратилась в четыре очка.



Тавареш не набирал очков, до него не доводили мяч, но его присутствие с первых минут (особенно под кольцом) развязывало руки всем остальным партнёрам. Картина первой четверти повторялась как под копирку: снова ничего не получалось, снова соперник забивал, снова 9:0. Разница стала двузначной, а тайм-аут Итудиса на этот раз не принёс столь ощутимых дивидендов.



«Реал» нашёл слабое место в построениях красно-синих. Этим местом оказался Хилиард. Дек был сильнее своего опекуна, регулярно обыгрывая его. Казалось, что вот-вот и наступит точка невозврата, отыграться после которой будет уже нереально.

Болельщики были эмоциональны настолько, что игроки королевского клуба вспыхивали под их поддержкой по любому поводу. Так Тавареш получил технарь после своего же фола и отправился обратно на лавку, не успевшую остыть. Позже за споры технарь получит Рэндольф, а разница застынет на 8-10 очках.

Джеймс в быстром отрыве забивает невероятный дальний бросок с фолом. Четыре очка сильно помогают армейцам, но Кампаццо исполняет аналогичный трюк, правда со средней дистанции.



За три минуты до конца Курбанов попадает издали, разница в очередной раз уменьшается до семи и это могло бы стать отличным подспорьем для финального рывка. Но Томпкинс в уже в следующей атаке забил сверху, а Хиллиард зачем-то прыгнул в него и дал возможность забить бонусный штрафной.



Точку в матче за две минуты поставил неугомонный Кампаццо точным средним, а следующий «технарь» Итудиса уже выглядел жестом отчаяния. Хайнс отказывался мириться и пошёл в контакт с Таваресом, получив за это неспортивный, но пожав тому руку. Капитана ЦСКА успокаивали все партнёры. К Таварешу не подошёл никто кроме судьи. Это, правда, никак не изменило разницу в счёте. Напротив, она только выросла после первых очков центрового «Реала».