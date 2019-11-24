«Быки» «горели» -7 за 25 секунд до сирены. Но у них был Лавин

Атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина прорвало в матче регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт Хорнетс» (116:115). В активе Лавина рекордные в карьере 49 очков при выдающейся точности трёхочковых 13/17. Он присоединился к звездам «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри и Клэю Томпсону в качестве третьего игрока, который когда-либо реализовывал как минимум 13 трехочковых за игру. Рекорд всё ещё принадлежит Клэю, который чуть более года назад забил 14 дальних бросков в игре против «Чикаго». Лавин реализовал 76% процентов из-за дуги. Он делит первое место в истории лиги с Карри по точности при совершении 15 или более дальних попыток. Кроме того, на счету Лавина безумный победный бросок на последних секундах в игре против «Хорнетс».

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Перед игрой в Шарлотт Лавин раскритиковал главного тренера «Чикаго» Джима Бойлена. После провального отрезка на старте предыдущей встречи с «Майами» (108:116), Бойлен отправил Лавина на скамейку уже на четвертой минуте, что не понравилось игроку.

«Я делаю все, что могу. Если тренер не доверяет мне, трудно доверять тому, кто не доверяет тебе», – заявил Лавин.



Бойлен сразу же провёл индивидуальный разговор с Лавином и разъяснил ему свою позицию. Тренер сказал, что он и Зак провели «отличную беседу» и они разделяют «одинаковые мнения» по поводу целей команды.



Очевидно, разговор получился действенным. Результат на площадке не заставил себя долго ждать. Зак выдал лучший перфоманс в карьере и вписал своё имя в историю рядом с выдающимися снайперами «Уорриорз» Карри и Томпсоном.



У Лавина выдался чрезвычайно удачный день в плане эффективности на периметре, чего не скажешь про Кармело Энтони. Форвард «Портленда» смазал все 8 дальних попыток в гостевой встрече против «Кливленда» (104:110). Это всего лишь второй случай в карьере Мело, когда он исполнил как минимум 8 трёхочоквых и ни разу не попал. Первый случился не так давно — в форме «Оклахомы» в марте 2018 года. Тогда Мело в матче против «Голден Стэйт» 9 раз неточно бросил с дальней дистанции.

«Портленд» проиграл все три матча с Энтони на площадке. Конечно, дела у команды были плохи и до его прихода, но пока 10-кратный участник Матча звезд не дал предпосылок ожидать чудо-камбэк после более чем годичной невостребованности в НБА.



Возможно, Мело следует взять уроки у центрового «Бостон Селтикс» Тако Фолла? Самый высокий игрок НБА на тренировках делает кое-какие успехи в этом направлении.

Если серьезно, то Энтони нужно что-то делать со своим броском, чтобы стать катализатором положительных изменений для «Трэйл Блэйзерс». Пока он реализует лишь 34,1% с игры. Чаще Мело бросают только звезды «Портленда» Дэмиан Лиллард и Си Джей Макколлум. В игре против «Кливленда» Энтони бросил с игры 15 раз. У Лилларда и Макколлума 20 и 19 попыток соответственно, после Мело на четвертом месте с почти двукратным отставанием идёт Родни Худ (8 попыток). Мело 10 раз промахнулся в матче с «Кавальерс». Реализуй он хоть пару дальних попыток или отдай несколько бросков партнерам по команде, «Портленд» имел бы реальные шансы обыграть «Кливленд». Главный тренер «Блэйзерс» Терри Стоттс должен немного сбавить атакующий порыв Энтони, иначе команде будет чрезвычайно сложно выбраться из подвала турнирной таблицы.