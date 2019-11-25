Дончич деклассировал Хардена и превзошёл Леброна. В НБА новый король

В матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» (137:123) Дончич переиграл в личной дуэли Джеймса Хардена (29 очков, 8 подборов и 11 передач), одного из конкурентов за звание MVP. Лука набрал 41 очко, 10 передач и 6 подборов.



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Дончич стал четвертым игроком с 1976 года (после объединения АБА и НБА), которому удалось записать себе в актив как минимум 30+ очков и 10+ передач в 4 матчах кряду. Ранее это делали только Майкл Джордан, а также Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук. Двое последних лично наблюдали за тем, как 20-летний словенец покоряет их достижение.

Лука после 16 матчей сезона набирает в среднем 30,6 очка, 10,1 подбора и 9,8 передач. Ранее в истории НБА статистику 30-10-9 после 16 игр осиливал только легендарный Оскар Робертсон. Дончич немного не дотягивает до среднего трипл-дабла, но это дело поправимое.



Четыре года назад Лука Дончич в качестве игрока «Реала» набрал всего одно очко в товарищеском матче против «Бостон Селтикс» Айзеи Томаса. Сегодня он превзошел двух бывших MVP Хардена и Уэстбрук, став самым молодым игроком в истории НБА, набирающим в среднем 30 очков за сезон.

Дончич набрал 2000 очков за карьеру быстрее, чем Леброн Джеймс. Леброн был единственным игроком за время существования НБА, на счету которого более одного перфоманса с 40+ очков и 10+ передач в возрасте менее 21 года. Лука Дончич дважды набрал такую статистику за последние четыре игры и теперь составляет компанию Королю. Лука стал вторым игроком, записавшим себе в актив 2000+ очков, 500+ подборов и 500+ передач менее чем за 90 матчей карьеры. Дончичу для этого потребовалось 88 игр, только Оскар Робертсон был быстрее (66 матчей).



Более того, Лука замахнулся на исторический рекорд по среднему рейтингу эффективности по итогам сезона. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо преследует его, но пока уступает. Дончич также помогает «Далласу» показывать лучший атакующий рейтинг в истории НБА. «Маверикс» сейчас превосходят рекорд «Голден Стэйт Уорриорз» сезона 2018/19. Для понимания, это была команда «Уорриорз» с Кевином Дюрантом, Клэем Томпсоном, Стефеном Карри и Дрэймондом Грином. Вклад Кристапса Порзингиса в результат «Маверикс» недооценивать не стоит, но Лука — более чем половина успеха команды. У словенца и близко нет таких напарников как те же Дюрант или Карри.

Теперь у «Далласа» результат 11-5 в турнирной таблице Западной конференции. «Маверикс» обошли «Рокетс» (11-6) благодаря победе в личной встрече. Сложно сказать, выдержит ли «Даллас» такой же ударный темп до конца регулярного чемпионата. Результат команды очень важен в гонке за MVP, поэтому Дончичу нужно брать своё не только личными достижениями. Самым молодым MVP в истории НБА является Деррик Роуз, который получил почётную награду в 22 года. Ещё рано делать слишком смелые выводы, но у Дончича есть реальные шансы побить и этот рекорд.