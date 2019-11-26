Газоль заставил Эмбиида рыдать после игры. Худший матч Джоэла

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто» (96:101) не набрал ни одного очка (0/11 с игры, 0/4 – трёхочковых, 0/3 штрафных). Это произошло с ним впервые в карьере. Да, камерунец собрал 13 подборов, но это даже близко не перекрывает его ужасную точность. К тому же, в пассиве Джоэла 4 потери и 5 фолов.



«Торонто» становится каким-то роковым соперником для Эмбиида. Ещё свежи в памяти моменты разочарования Джоэла после поражения «Сиксерс» в серии полуфинала Восточной конференции-2019 против «Рэпторс» (3-4). Тогда форвард «Торонто» Кавай Леонард забил невероятный победный бросок с сиреной с четырьмя ударами о дужку кольца. Эмбиид выступил в роли статиста-наблюдателя в том памятном моменте. После игры Джоэл расплакался от отчаяния. Кавая уже нет в «Торонто», но Эмбииду вновь пришлось испытать столь неприятные разочаровывающие чувства.

Конечно же, Эмбиид моментально стал главным объектом нападок болельщиков в твиттере:



«Эмбиид не просто не набрал очков. Он провел, возможно, худший матч для игрока стартового состава за всю историю», «Я говорил это с первого полного сезона Эмбиида в лиге и буду продолжать это говорить. Джоэл Эмбиид — самый переоцененный игрок в лиге. Единственный игрок, который близок к нему по уровню переоцененности, — Дрэймонд Грин». «Филадельфия» — самая распиаренная команда с двумя посмешищами в лице Эмбиида и Симмонса. Страдающий от травм «Торонто» обыграл этого «контендера» короткой ротацией».

Самым главным подколом в адрес Эмбиида можно назвать иронические аплодисменты наиболее известного фана «Торонто» рэпера Дрэйка.

Следует отдать должное защите «Торонто». Ниже представлены все промахи Эмбиида в игре против «Рэпторс». Центровой «Торонто» Марк Газоль проделал отличную работу в обороне против камерунца. Газоль защищался жестко, при этом делал это так, чтобы Эмбиид часто не вставал на линию штрафного броска. С игры легких возможностей для набора очков у Джоэла в этот вечер не было.



Да, «Торонто» эффективно защищался против Эмбиида, но игрок такого уровня просто обязан находить способ набрать хоть какие-то очки. Вполне вероятно, у Джоэла есть проблемы с психологией. Те же три промаха со штрафных на это намекают. Хотя бы одну попытку реализовать можно было. Поражение от «Торонто» в плей-офф-2019 не прошло бесследно. Камерунцу нужно как-то изгнать демонов «Рэпторс» из своей головы.



Эмбиид не является выдающимся снайпером из-за дуги, хотя и представляет собой угрозу с периметра больше, чем его звездный напарник Бен Симмонс. Симмонс вообще не опасен на дуге. Недавно австралиец забил случайный трёхочковый в матче против «Никс», но на этом все его подвиги закончились. В значительной степени Симмонс сковывает игру «Филадельфии». Соперники могут вообще не защищаться против него на периметре, уделив больше внимания Эмбииду. Будь Бен чуть более разноплановым, Джоэл наверняка кое-что набрал бы в игре против «Торонто», даже если учесть в целом кошмарный день для камерунца.



«Торонто» выиграл 4-й матч подряд и прервал аналогичную серию у «Филадельфии». Пока «Сиксерс» не похожи на контендера с реальными шансами выиграть титул. Даже попадание в топ-4 и получение преимущества домашней площадки в плей-офф Восточной конференции кажется трудно достижимой задачей. Дело в том, что у команды Бретта Брауна есть очевидная нехватка сильных снайперов. Эмбиид — игрок звездного уровня, но и у него случаются провалы. У «Филадельфии» просто может не найтись плана Б в такие моменты.