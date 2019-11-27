Короля бьют! «Лейкерс» спросят с судей НБА за каждую царапину

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель заявил, что клуб планирует поговорить с руководством НБА по поводу судейства в отношении Леброна Джеймса. Тренеру не понравилось, что Леброн ни разу не бросал штрафные в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» (114:104).

«Это расстраивает. Леброн проходит под кольцо на протяжении всей игры. Он совершил 9 трёхочковых бросков, но очень часто находился в трёхсекундной зоне. Когда игрок атакует кольцо так, как это делает Леброн, и получает 0 штрафных бросков, это очень расстраивает. Мы свяжемся с соответствующими лицами и поговорим об этом с лигой», – передаёт слова Вогеля CBS Sports.

Тренера «Лейкерс» обеспокоило судейство в отношении Леброна

Заявление Вогеля не является чем-то новым, а лишь дополняет предшествующую жалобу самого Леброна, которую он выдвинул после позапрошлой игры с «Мемфисом» (109:108).



«Я живу в трёхсекундной зоне. Если посмотреть на мою руку, можно увидеть на ней четыре или пять царапин, которые появились во время последних двух матчей. Ни за одну из них судьи не дали фол», — сказал Джеймс.

Исторический рекорд Леброна. От Короля пострадали все клубы НБА Рядовая, казалось, победа «Лейкерс» в очередной раз доказала, что Джеймс – самый доминирующий баскетболист лиги.

В матче против «Мемфиса» (109:108) Леброн совершил 27 бросков с игры (персональный рекорд), но ни разу за встречу ему не довелось исполнить штрафные. Наметилась своеобразная тенденция, что вызвало моментальную реакцию организации «Лейкерс».

Стоит сказать, что исполнение штрафных бросков — далеко не самая сильная сторона Леброна. За карьеру он реализовал 73,5% попыток с линии. Это нормальный показатель для центровых, но не для лёгких форвардов.

Фанаты ненавидят лучшего баскетболиста планеты. Чем им насолил Леброн? Короля критикуют за всё, что он делает. Ему не могут простить преследование «призрака Джордана»?

В этом сезоне Джеймс сыграл 17 матчей, в которых в среднем становился на линию штрафных 5,7 раза. В прошлом сезоне он делал это 7,6 раза, в среднем за карьеру 8,1 раза, а максимум за сезон 10,3 раза в сезонах 2005/06 и 2007/08. При этом не скажешь, что Леброн стал пассивнее действовать в нападении. Да, Джеймс больше сосредоточился на плеймейкинге и уже не тащит команду в одиночку, как было на ранних этапах карьеры в «Кливленде». Однако снижение попыток почти в два раза по сравнению с максимальными карьерными показателями всё равно кажется нелогичным.



Король реализовал всего 68,0% штрафных бросков в сезоне-2019/20, что является третьим худшим показателем за его карьеру. Какой бы ни была его точность, штрафные — это всегда лёгкая возможность для набора очков. Соперники получают персональные замечания и рискуют подсесть на фолы, что заметно снизит их степень жёсткости в защите. Досрочно покидать площадку из-за перебора персональных замечаний никто не хочет.

Штрафные — во многом недооценённая, но чрезвычайно важная составляющая игры. Это чуть ли не главный атрибут лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена. В сезоне-2019/20 Джеймс становится на линию 14,2 раза. Меньше 10 штрафных в этом регулярном чемпионате Харден не исполняет, а иногда даже переваливает за 20 попыток. Почти треть своих очков Харден набирает с линии. Конечно, Леброн действует в ином стиле и не может претендовать на такое количество попыток, однако ни разу за игру не становиться на линию? Конечно, Джеймса это не устраивает.



«Лейкерс» уверенно идут по турнирной дистанции и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с результатом 15-2. Казалось бы, чего жаловаться? Однако поводы для недовольства всегда можно найти. Недавние победы над «Оклахома-Сити» (130:127) и «Мемфисом» (109:108) были добыты «Лейкерс» не без нервотрепки. Вероятно, команде Вогеля было бы куда проще, если бы судьи чаще назначали фолы в контактных эпизодах с Леброном. Лига получила сигнал от «Лейкерс». Леброн обладает достаточным авторитетом, чтобы к этому посланию прислушались. Скорее всего, в ближайшее время Короля можно будет чаще увидеть на линии штрафных.