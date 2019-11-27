«Группа нам досталась по силам». Фридзон и мы верим в поездку на Олимпиаду

Сборная России узнала соперников по квалификационному турниру к Олимпиаде в Токио. «Чемпионат» вёл прямую трансляцию процедуры жеребьёвки.
Изначально было понятно, что мы избежали встречи с самыми лютыми европейскими соперниками – Сербией, Литвой и Грецией. За последних, на секундочку, играет действующий MVP НБА.
Дружине Сергея Базаревича достались Германия и Мексика в группе, из которой нужно выйти, и Тунис, Хорватия и Бразилия – в матче за попадание на Олимпиаду в Токио. Нам, болельщикам, этот расклад видится более чем проходимым. Предлагаем вам мнение легенды сборной России Виталия Фридзона.
— Тот факт, что нам придётся играть квалификационный турнир в Хорватии — большой плюс. Не надо будет менять часовые пояса, лететь в Канаду. Там, по моему мнению, собралась самая сильная группа. Там, помимо хозяев, будет и Греция, и Турция. Китай тоже не подарок. Повторюсь, отсутствие акклиматизации для нас должно стать большим плюсом.
Группа нам досталась по силам. Но тут нужно оговориться, что все игроки должны быть здоровыми. Если к концу сезона все игроки будут без травм — это будет огромный плюс. Из трёх команд две выходят в полуфинал, у нас будут хорошие шансы. Убеждён, что всё будет зависеть от нас.
Если будут травмы, то будет плохо. Турнир пройдёт за неделю и времени на восстановление не будет так много. На таком турнире каждый игрок очень нужен сборной.
— Кто на ваш взгляд опаснее: Мексика или Германия?
— Мексику я не очень хорошо знаю, видел их игру всего несколько раз. Германия очень здорово выступила в квалификации к чемпионату мира, а на самом турнире проигрывала в самых концовках. Им для победы не хватало чуть-чуть. Германия — это супер команда.
Многое в игре сборной Германии будет зависеть от игры разыгрывающего Шрёдера. Как он будет выглядеть после НБА, в какой форме подойдёт к квалификационному турниру. 70% итогового результата зависит от его игры. Германия — большая, габаритная команда. Уверен, с ними будет очень тяжело.
Мексика не так часто выступает на подобных турнирах. Думаю, её мы должны проходить. Хорошо, что мы видели игру Германии на чемпионате мира. И тот факт, что мы играем с ними во втором матче, позволит нам лучше подготовиться к этой игре. Нам не нужно переживать за игру, нам нужно переживать за самих себя. Чтобы мы были здоровы, поскольку это самое главное.
— Насколько пристально вы следите за ситуацией, которая происходит вокруг решения WADA?
— Я не влезаю в это. У нас есть руководители, которые этим занимаются. Действующих спортсменов не надо втягивать в эти чудо-игры. Верю, что всё разрешится. Найдут кто виновен, а кто нет. Надеюсь, что выход из этой ситуации будет найден. Будет очень обидно, если нет.
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