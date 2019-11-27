«Группа нам досталась по силам». Фридзон и мы верим в поездку на Олимпиаду

Сборная России узнала соперников по квалификационному турниру к Олимпиаде в Токио. «Чемпионат» вёл прямую трансляцию процедуры жеребьёвки.

Олимпиада-2020. Россия в квалификации сыграет с Германией и Мексикой Между Россией и Олимпиадой стоят немцы и мексиканцы. И победитель группы «Тунис, Хорватия, Бразилия». Мы должны пробиваться в Токио!

Изначально было понятно, что мы избежали встречи с самыми лютыми европейскими соперниками – Сербией, Литвой и Грецией. За последних, на секундочку, играет действующий MVP НБА.

Лучший игрок НБА голодал и терпел оскорбления. История Янниса Адетокунбо До 18 лет он вообще был нелегалом, а сейчас зарабатывает 25 млн в год. Реальная сказка про гадкого утёнка.

Дружине Сергея Базаревича достались Германия и Мексика в группе, из которой нужно выйти, и Тунис, Хорватия и Бразилия – в матче за попадание на Олимпиаду в Токио. Нам, болельщикам, этот расклад видится более чем проходимым. Предлагаем вам мнение легенды сборной России Виталия Фридзона.

Лучший игрок НБА голодал и терпел оскорбления. История Янниса Адетокунбо До 18 лет он вообще был нелегалом, а сейчас зарабатывает 25 млн в год. Реальная сказка про гадкого утёнка.

— Тот факт, что нам придётся играть квалификационный турнир в Хорватии — большой плюс. Не надо будет менять часовые пояса, лететь в Канаду. Там, по моему мнению, собралась самая сильная группа. Там, помимо хозяев, будет и Греция, и Турция. Китай тоже не подарок. Повторюсь, отсутствие акклиматизации для нас должно стать большим плюсом.



Группа нам досталась по силам. Но тут нужно оговориться, что все игроки должны быть здоровыми. Если к концу сезона все игроки будут без травм — это будет огромный плюс. Из трёх команд две выходят в полуфинал, у нас будут хорошие шансы. Убеждён, что всё будет зависеть от нас.



Если будут травмы, то будет плохо. Турнир пройдёт за неделю и времени на восстановление не будет так много. На таком турнире каждый игрок очень нужен сборной.



— Кто на ваш взгляд опаснее: Мексика или Германия?

— Мексику я не очень хорошо знаю, видел их игру всего несколько раз. Германия очень здорово выступила в квалификации к чемпионату мира, а на самом турнире проигрывала в самых концовках. Им для победы не хватало чуть-чуть. Германия — это супер команда.



Многое в игре сборной Германии будет зависеть от игры разыгрывающего Шрёдера. Как он будет выглядеть после НБА, в какой форме подойдёт к квалификационному турниру. 70% итогового результата зависит от его игры. Германия — большая, габаритная команда. Уверен, с ними будет очень тяжело.

Мексика не так часто выступает на подобных турнирах. Думаю, её мы должны проходить. Хорошо, что мы видели игру Германии на чемпионате мира. И тот факт, что мы играем с ними во втором матче, позволит нам лучше подготовиться к этой игре. Нам не нужно переживать за игру, нам нужно переживать за самих себя. Чтобы мы были здоровы, поскольку это самое главное.



— Насколько пристально вы следите за ситуацией, которая происходит вокруг решения WADA?

— Я не влезаю в это. У нас есть руководители, которые этим занимаются. Действующих спортсменов не надо втягивать в эти чудо-игры. Верю, что всё разрешится. Найдут кто виновен, а кто нет. Надеюсь, что выход из этой ситуации будет найден. Будет очень обидно, если нет.