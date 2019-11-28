В Америке не верят, что Мозгов вернётся на паркет

«Орландо» вывел контракт российского центрового Тимофея Мозгова из-под потолка зарплат, сообщил в «Твиттере» инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Клуб ранее подавал соответствующее прошение в лигу, ссылаясь на то, что 33-летний Мозгов не сможет продолжить карьеру из-за травмы. Если говорить прямо, НБА фактически признала Мозгова профнепригодным.

«Орландо» отчислил Мозгова минувшим летом, когда у центрового оставался один год контракта с зарплатой $ 16,7 млн. «Мэджик» растянули выплату на три года (по 5,57 млн за сезон). То есть в ближайшие три года на «Орландо» «висело» бы почти 6 млн «мёртвых» денег в платёжке. Теперь клуб избавлен от этой участи. «Орландо» опустился до отметки $ 7,8 млн ниже порога налога на роскошь. Ранее эта цифра составляла $ 2,3 млн. «Орландо» стал несколько более гибким в финансовом плане. Команда имеет возможность подписать или выменять достаточно качественного игрока, не влезая в налог на роскошь.



Мозгов оказался в «Орландо» в межсезонье-2018 в результате трёхстороннего обмена между «Мэджик», «Шарлотт» и «Чикаго». По условиям этой сделки «Орландо» также получил защитника Джериана Гранта, центровой Бисмак Бийомбо перешёл в «Шарлотт», а защитник Джулиан Стоун — в «Чикаго». Этот обмен носил сугубо меркантильный характер. Все три клуба решали свои проблемы с платёжной ведомостью. Никто не ставил задачу реально усилиться. «Орландо» не был заинтересован в Мозгове как игроке в краткосрочной и долгосрочной перспективе, хотя какую-то игровую практику до истечения контракта он мог бы получить. К сожалению, Тимофей так и не сыграл ни одного матча в форме «Мэджик» в прошлом сезоне из-за проблем с коленом.



НБА очень строго относится к выкупу контрактов. Каким бы слабым ни был игрок, клуб обязан погасить свои финансовые обязательства. Мало кто знает, но давно забытые Дерон Уильямс («Бруклин»), Андерсон Варежао («Портленд»), Джош Смит («Детройт»), Монта Эллис («Индиана»), Мэтт Барнс («Сакраменто») до сих пор получают зарплату от команд НБА и числятся в платёжных ведомостях, хотя уже давно не появлялись на паркете. Мозгов мог бы составить им компанию, но лига делает одно исключение. Если у игрока диагностирована болезнь, которая мешает продолжению карьеры, команда имеет право подать заявку на списание зарплаты. Мозгов всё равно получит причитающиеся деньги, но «Орландо» заметно облегчил себе жизнь, убрав его контракт из платёжной ведомости.



«Если Тимофей Мозгов вернётся в игру, его зарплата снова будет числиться в платёжке «Орландо». Но есть мнение, что Мозгов больше никогда не будет играть», — написал в «Твиттере» журналист Yahoo Sports Кит Смит.

Смит позже уточнил, что Мозгов должен сыграть 25 матчей за «Химки», но это считается маловероятным сценарием.

«Отчисление Мозгова не было большой проблемой для «Мэджик». Именно необходимость оставаться ниже порога налога на роскошь в размере $ 132,6 млн мотивировала клуб подать заявку на списание его контракта. Сброс зарплаты Мозгова потенциально позволяет «Орландо» провести интересный обмен в межсезонье-2020, когда на рынке будет не так много классных свободных агентов», — пишет Orlando Magic Daily.



Простой в карьере Тимофея Мозгова длится уже очень долго. Мозгов начал сезон-2017/18 в стартовой пятёрке «Бруклина», однако позднее лишился места сперва в старте, а потом и в заявке команды на матчи. Суммарно он провёл в том сезоне 31 матч, набирая в среднем 4,2 очка и 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени. Летом 2018 года начался настоящий кошмар. «Бруклин» сбросил контракт Мозгова в «Шарлотт», который, недолго думая, отправил его в «Орландо».



Тимофей год просидел без игровой практики в клубе из Флориды, был отчислен и вернулся в «Химки». Однако пока неясно, когда он впервые сыграет в форме химчан. И сыграет ли вообще? В какой форме будет Тимофей, если всё-таки вернётся на паркет? Сможет ли он помочь сборной России в квалификации Олимпийских игр? Американские инсайдеры и журналисты не верят в то, что Тимофей будет играть. Остаётся надеяться, что они заблуждаются.