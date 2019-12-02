Международное чудо. Дончич берёт реванш у Леброна

Лука Дончич заставляет говорить о себе. 20-летний парень словно взломал код баскетбола и теперь его никто не может остановить. В ноябре Дончич в среднем за матч набирал трипл-дабл и каждый из них ни разу не был похож на то, что несколько сезонов назад делал Рассел Уэстбрук.



Месяц назад Дончич сделал трипл-дабл в матче против грозных по меркам нынешнего сезона «Лейкерс». Команда Леброна тогда победила и месяц до следующей встречи с техасцами завершила с показателем 14 побед при одном поражении.

И вот они снова встретились.



Первому скоро 35 и он Король в НБА. Второму 20 и он, кажется, сам не знает на что способен, играя с улыбкой на лице и получая удовольствие от процесса. Но именно эти два баскетболиста сейчас являются одними из самых обсуждаемых и «горячих».



Воскресные матчи дома «Лейкерс» по давней традиции проводят в белой форме. Арена забита, а в первых рядах сидят звёзды и… Дирк Новицки. Легенду «Далласа», завершившего карьеру после прошлого сезона, не только объявили, но и показали специальный видеоролик. Зал приветствовал немца стоя!



К слову об овациях. Представление гостевой команды практически всегда проходит быстро и незаметно, но публика в Лос-Анджелесе определённо была рада видеть в стартовой пятёрке Луку Дончича: после объявления фамилии «второгодки» по арене отчётливо прошёлся одобрительный аплодисментный гул. Уважение болельщиков соперника – такую роскошь мало кто может себе позволить из звёзд НБА.

Старт матча

«Лейкерс» прибирают инициативу на первых минутах, стараясь действовать просто и быстро. Очень большая активность от Дэвиса и Леброна приводит к тому, что первый доминирует под щитом «Далласа» настолько откровенно, что вынуждает Рика Карлайла выпустить 224-сантиметрового Бобана Марьяновича. Сработало. Разница прекратила увеличиваться.

Вообще, «Маверикс» имеют в составе сразу шесть баскетболистов не из США, а трое из них выходят в стартовой пятёрке. Это не может не сказываться на рисунке игры. И это сыграет свою роль во второй половине. Но в первой Леброн очень спокойно наберёт 6 очков + 5 передач за первую четверть, отыграв в ней всего 8 минут. А хозяева будут вести «+5», но ощущаться это будет как «+15».

Середина и перелом

Лука в первой половине реализовал всего 2 броска из 9 и никак не мог найти свою игру. Сначала под него очень ловко подставился Леброн и «молодой» получил фол в нападении. Затем после размена он остался против Дэвиса и последний почти не заметил сопротивления и переложил мяч в корзину. Но это был только разогрев.

Третья четверть стала переломной в матче. И она произвела крайне странное впечатление. К «Далласу» нет вопросов. Гости организовали рывок 28:5, выиграли четверть с разницей «+18» и при этом никто не геройствовал и не тянул одеяло на себя. Дончич «ожил», набрав 16 из 35 командных очков за 12 минут игрового времени. Собственно, словенец проиграл всего одно очко всей команде калифорнийцев. Всего же за игру Лука вновь собрал фантастическую коллекцию из 27 очков, 10 передач и 9 подборов. И это форвард отыграл всего 33 минуты.



А вот к хозяевам у болельщиков и у тренерского штаба должны быть большие вопросы. И ведь ладно бы они просто не могли забить в нападении. Помимо этого они попросту забывали защищаться или (что ещё хуже) делали это спустя рукава. Несколько раз игроки «Маверикс» получали мяч в трёхсекундной зоне в одиночестве, пополняя свой лицевой счёт лёгкими очками. По итогам матча сразу пять игроков гостей набрали 15 очков и более.

Зона

Зонная защита в исполнении «Далласа» принесла успех и сломала все планы «Лейкерс». «Озёрники» не могли попасть с дистанции (всего 7 дальних попаданий из 27 попыток по итогам матча), а особо отличились Кайл Кузма и Леброн Джеймс, промахнувшиеся во всех пяти своих дальних «выстрелах». Сегодня ружья форвардов пурпурно-золотых были заряжены холостыми.



Единственным человеком, кто пытался спасти матч и делал для этого всё, что в его силах, стал Алекс Карузо. Защитник бросил 4 из 5 со средней и реализовал оба своих дальних броска. Именно его активность во второй половине третьей четверти позволила хозяевам сохранить хотя бы теоритические шансы на победу.

График «Лейкерс»

14-1 за месяц это отлично. «Лейкерс» давно не радовали фанатов 10-матчевыми победными сериями. Но, кажется, сейчас команде Леброна (и ему самому) придётся крайне непросто. Календарь «озёрников» на декабрь выглядит куда более напряжённым. Чего стоит хотя бы их выездной «тройник» на следующей неделе, когда они сыграют с «Денвером», «Ютой» и «Портлендом».