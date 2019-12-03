Извинитесь перед Мело! Энтони возвращает статус звезды

Форварды Яннис Адетокунбо («Милуоки») и Кармело Энтони («Портленд») признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференции НБА соответственно. Для Янниса это привычное дело, а вот Мело приятно удивил. Энтони недавно подписал с «Портлендом» негарантированный контракт. 10-кратному участнику Матча звёзд потребовалось кое-какое время на раскачку. Как ни крути, Мело не играл в официальных матчах более года. Пару-тройку стартовых выступлений в форме «Трэйл Блэйзерс» он провёл невнятно, команда проигрывала.

Мело отметил возвращение в НБА антирекордом. Эпичный провал Легендарный Кармело Энтони был худшим в составе «Портленда» и произвёл удручающее впечатление.

Однако затем Энтони преобразился в лучшую сторону. Он помог «Портленду» выиграть во всех трёх матчах на прошлой неделе, набирая в среднем 22,3 очка, 7,7 подбора, 2,7 передачи и 0,7 перехвата за игру. Точность бросков Энтони составила солидные 57,4% с игры и 45% из-за дуги.

Энтони стал игроком недели в НБА впервые за более чем 5 последних лет. Похоже, форвард нашёл свою команду. В «Портленде» Мело по-настоящему ценят. Лидеры «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард и Си Джей Макколлум давно хотели видеть его в своей организации. Возможно, выбери Энтони «Блэйзерс» вместо «Оклахома-Сити Тандер» в 2017 году, его карьера не пережила бы такой крутой спуск. Но ход истории не изменить. Самое главное, что 35-летний Мело принял подходящее решение на финишном отрезке своей карьеры.

Все любят Кармело Энтони. Одноклубники, болельщики, звезды других клубов.



Форвард «Клипперс» Пол Джордж считает, что Мело незаслуженно много критиковали.



«Просто отвратительно, как в первом матче после возвращения Кармело, все СМИ были сосредоточены на его показателе «плюс-минус». Мело был отличным игроком, и он остается отличным игроком. Он играет потрясающе во всех отношениях. Большая благодарность «Портленду» за то, что клуб дал возможность Мело и продлил его карьеру», – приводит слова Джорджа ESPN.



В социальных сетях даже появилась специальная форма извинения перед Энтони. В ней есть две графы — дата и имя того, кто заполняет форму, в также возможность выбрать один из пунктов причины, по которой в игроке сомневались.

В соцсетях появилась форма для извинений перед Кармело Энтони

Среди них: «СМИ убедили, что с ним всё понятно», «я не смотрел последние матчи», «ретроградный Меркурий» (устойчивое выражение, используемое астрономами, когда что-то без причины идёт не так. — Прим. «Чемпионата»), «я не знаю баскетбола», «я смотрю только на продвинутую статистику», «я завидую Мело».



После этого извиняющийся должен пообещать уважать Энтони и не говорить о нём плохих вещей.

Тем не менее, если говорить прямо, Мело не показал чего-то фантастического. По большому счету, признание Энтони игроком недели является очень большим авансом со стороны лиги.



Форвард «Портленда» в сумме набрал 67 очков в трёх играх недели. Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден только в матче против «Атланты» настрелял 60 очков за 31 минуту пребывания на площадке. Харден набирал в среднем 42 очка за игру на прошлой неделе, почти вдвое превысив результативность Мело. Джеймс также отдал в три раза больше результативных передач. «Рокетс» показали результат 2-1, а «Блэйзерс» выиграли все три матча. Тем не менее, стоит учитывать силу соперников. «Портленд» одолел клубы из нижней части турнирной таблицы «Оклахома-Сити» и «Чикаго» (дважды).



Защитник «Далласа» Лука Дончич тоже мог рассчитывать на получение награды. Словенец в двух играх недели превысил отметку результативности в 40 очков. Он набрал 41 балл в победном матче против «Хьюстона» (переиграл Хардена в личной дуэли) и 42 очка в игре против «Финикса». В победном поединке против «Лейкерс» Лука тоже был весьма неплох и остановился в шаге от трипл-дабла — 27 очков, 10 передач, 9 подборов. В личной дуэли он превзошел самого Леброна Джеймса. Дончич, как и Харден, показал на порядок более сильную статистику, чем Мело.

Признание Энтони игроком недели выглядит немного притянуто, но это не отменяет факта качественной игры ветерана после возвращения в лигу. Мело выглядит удивительно эффектно и эффективно.



Стоит ли слишком придираться к НБА за то, что Мело решили отдать должное подобным образом? Наверное, нет. Дончич и Харден являются одними из самых обсуждаемых баскетболистов в лиге. Они ещё не раз заберут себе звание игрока недели. Энтони заслужил свою минуту славы. Люди рады за него. Это очень приятный момент.