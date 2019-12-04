Зайона озолотили и назвали будущим Леброном. Но пока форвард лишь толстеет

Возвращение в строй тяжелого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона снова откладывается. Журналистка TNT Кристен Ледлоу сообщила, что дебют Уильямсона состоится позже, чем изначально планировалось. По самым оптимистичным прогнозам, Зайон должен был пропустить 6-8 недель. Теперь этот срок сдвигается до непонятной даты.
«Пеликанс» перед стартом сезона воспринимались как одна из самых многообещающих команд НБА. Первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон, полученные из «Лейкерс» Брэндон Ингрэм, Джош Харт и Лонзо Болл, выбранные в первом раунде Никейл Александр Уокер и Джейсон Хэйс, талантливые ветераны Джей Джей Редик и Джру Холидэй. Казалось, что этой команде по силам замахнуться даже на выход в плей-офф.
Реальность оказалась куда печальнее. «Пеликанс» застряли в нижней части турнирной таблицы, а их предполагаемый лучший игрок Зайон Уильямсон ни разу не вышел на площадку. Форвард восстанавливается после травмы колена. Перед стартом сезона Уильямсон перенёс операцию. Была названа примерная дата возвращения в игру — 8 недель. Но сейчас вообще непонятно, будет ли Зайон играть в этом сезоне. Ни у кого нет даже ориентировочного графика его восстановления.
Как сообщает Clutch Points, в среде лиги популярным является мнение, что Зайон вообще пропустит весь сезон. Главный тренер «Пеликанс» Элвин Джентри и генеральный менеджер клуба Дэвид Гриффин не подтвердили, но и не опровергли эти заявления.
Джентри сообщил, что Уильямсон еще не приступил к работе на площадке. Тренер также даёт очень расплывчатый срок восстановления.
«Я не думаю, что в этом вопросе можно спешить. Понадобится время. Шесть недель — это то, что мы сказали изначально. Уильямсон начнёт делать упражнения на площадке, когда придёт время. Никто не будет спешить. Нельзя торопиться. Нужно убедиться, что Зайон в порядке» — сказал Джентри.
Создается впечатление, что Дэвид Гриффин делает хорошую мину при плохой игре. Функционер старается не провоцировать панику, но в его заявлении также прослеживается огромная неопределенность.
«Мы были нацелены на восемь недель. Если Зайону понадобится девять недель на восстановление, это нормально. Десять недель — нормально. Реабилитация Уильямсона проходит хорошо», — приводит слова Гриффина ESPN.
Отсутствие Уильямсона сказывается не только на «Пеликанс», но и на лиге в целом. В новом сезоне зафиксировано падение рейтинга НБА на национальном телевидении США. Данные приводятся по состоянию на начало декабря и сравниваются с аналогичным показателем прошлого сезона. Рейтинг на ESPN упал на 20%, на TNT – на 23%. Одна из причин — отсутствие в игре Уильямсона, которого перед стартом сезона характеризовали чуть ли не как «нового Леброна Джеймса». ESPN и TNT запланировали намного больше трансляций матчей «Нью-Орлеана» из-за фактора Уильямсона.
Да, Зайона настолько распиарили, что «Пеликанс» стали намного более популярной франшизой, чем в эпоху состоявшейся суперзвезды Энтони Дэвиса. Лига активно рекламировала Уильямсона, но не учла тот факт, что он может надолго вылететь из строя.
Возможно, Уильямсон вернётся на паркет в этом сезоне. Но в какой форме он будет? Какова вероятность, что он снова не травмируется через какой-то промежуток времени? Вот фото фото недельной давности, на котором Зайон пришёл навестить после матча Энтони Дэвиса. Сложно представить, сколько ему потребуется времени, чтобы привести себя в норму. Сейчас наличие лишнего веса буквально бросается в глаза.
В отношении Зайона очень много вопросов. Ни о каком сравнении с Леброном сейчас даже не стоит вести речь. Грег Оден кажется всё более и более вероятным аналогом для Уильямсона.
Оден — первый номер драфта-2007. Этот «большой» тоже пришёл в лигу с огромными ожиданиями. Он точно также перенёс операцию на правом колене за несколько дней до старта сезона. Оден не появлялся на площадке в кампании новичка. Он сыграл всего лишь 105 матчей за 7 лет в НБА (по 15 в среднем за сезон). Оден — один из самых крупных бастов в истории НБА. «Портленд» до сих пор высмеивают за решение выбрать Грега под первым номером драфта вместо Кевина Дюранта, который ушел под вторым пиком в «Сиэтл Суперсоникс» и стал суперзвездой лиги.
Ещё рано называть Зайона «новым Оденом», но его карьерный путь будто бы идёт под копирку с Грегом. Уильямсон должен выйти на паркет в этом чемпионате и показать хоть какую-то полезность, чтобы избежать столь неприятного сравнения с Оденом. Получится ли у Зайона это сделать? На этот вопрос пока никто не может дать однозначный ответ.
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