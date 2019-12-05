ЦСКА победил в овертайме броском с сиреной. И, да, «Жальгирис» упирался как мог

Противостояния ЦСКА и «Жальгириса» уже не такие принципиальные, как во времена СССР. ЦСКА вчистую доминирует по личным встречам с литовцами в рамках Евролиги — 21-3 (с учетом сегодняшней игры). В какой-то момент армейцы даже были впереди 16-0. Лишь в январе 2017 года «Жальгирис» впервые одолел ЦСКА в 21-м веке. В Москве по личным свиданиям у ЦСКА тотальное превосходство — 12-0. Третья и последняя победа литовцев над москвичами состоялась в матче за третье место в рамках «Финала четырех» 2018 года.

Нынешний ЦСКА далёк от идеала. Образцом стабильности команду не назовешь. Армейцы могут в гостях уничтожить одного из лидеров Евролиги «Барселону» (96:67), а через несколько дней уступить в гостях УНИКСу (86:94), который не особо блещет в нынешнем сезоне. Травма Уилла Клайберна очень серьезно сказалась на команде. Итудису потребуется какое-то время, чтобы перестроить коллектив и научить своих подопечных играть без Уилла. Отдельные проблески работы тренера в этом направлении были видны на арене «Палау Блауграна» в столице Каталонии. Но от разочаровывающих поражений тоже, к сожалению, никуда не денешься.

Дела «Жальгириса» ещё хуже. Баланс 3-8 в турнирной таблице и серия из пяти поражений в Евролиге перед визитом в Москву говорят сами за себя. Главный тренер литовского клуба Шарунас Ясикявичюс славится своим умением добиваться результате при минимальном бюджете и достаточно скромном подборе исполнителей. В этом сезоне у Шараса что-то не клеится. Удивляет даже не низкое место «Жальгириса» в турнирной таблице, а соперники, которым проигрывали литовцы. «Баскония», «Зенит», «Црвена Звезда», «Альба», «Олимпиакос» — аутсайдеры или клубы за пределами зоны плей-офф по итогам трети «регулярки» Евролиги. Шансы литовцев на попадание в плей-офф из разряда призрачных. К тому же, недавно из строя выбыл лидер «Жальгириса» Марюс Григонис, который пропустит три месяца после операции на стопе. Григонис — второй по результативности и эффективности в «Жальгирисе». Для и без того проблемных литовцев потеря такого игрока очень болезненная.



Как бы то ни было, в эпоху Ясикявичюса игры между ЦСКА и «Жальгирисом» стали действительно напряженными. В последний раз армейцы побеждали литовский клуб с двузначной разницей 3,5 года назад. Команда Димитриса Итудиса выступала в роли абсолютного фаворита сегодняшней встречи, но надежда на интригу небезосновательно существовала. Хотя было весьма удивительно видеть итоговый счёт после первой четверти — 9:17 в пользу гостей. Кто может вспомнить, когда армейский клуб не осиливал двузначную результативность за один игровой отрезок? На ум приходят только «Финалы четырёх» 2012 и 2013 года. Тогда ЦСКА под руководством Этторе Мессины дважды уступал «Олимпиакосу» и выдавал четверти с 8 набранными очками.

Тактика Ясикявичюса понятна. У «Жальгириса» были бы хоть какие-то шансы зацепиться за победу в Москве только при максимальной «сушке» игры. В первой четверти армейцы оказались к этому не готовы. 25% (3/12) с игры, в том числе 0/3 из-за духи. Не к такому приучила поклонников армейская машина. Уже во второй четверти ЦСКА расставил все по своим местам. Хозяева выиграли десятиминутку 23:14 и ушли на перерыв с минимальным лидерством — 32:31. Точность двухочковых была подправлена до более-менее респектабельных 50% (11/22), хотя не периметре проблемы остались — 1/6. Янис Стрелниекс лучше всего проявил себя в атаке, набрав 11 очков (5/7 двухочковых) за половину. Кайл Хайнс и Дэниэл Хэкетт царили в защите. Показательными являются два блок-шота Хайнса и перехват Хэкетта. У армейцев явно не шла игра в нападении, но они бились в обороне за каждый мяч и за каждое владение.

Казалось, что после перерыва ЦСКА дожмет соперника. Однако литовцы сдаваться не собирались. Третья четверть завершилась со счётом 19:19. Выяснение отношений перенеслось на заключительный игровой отрезок. И здесь литовцы максимально упирались. ЦСКА ни разу не уступал в четвертой четверти, но игроки «Жальгириса» Лукас Лекавичюс и Томас Уолкап удерживали гостей на плаву и раз за разом сравнивали счёт. ЦСКА мог выиграть в основное время, но Майк Джеймс смазал решающий бросок. В итоге — 69:69. Победитель определялся в овертайме. Повторился сценарий прошлогодней встречи в Москве. Тогда ЦСКА обыграл «Жальгирис» (99:97 ОТ) в дополнительное время.



Итудис решил дать Джеймсу время на передышку, не выпустив американца на площадку на старте овертайма. Тренер оказался чертовски прав. Майк как следует собрался с мыслями и вышел полностью сконцентрированным на решающие моменты встречи. Джеймс трижды выводил ЦСКА вперёд в клатче. На первые два попадания у неуступчивого «Жальгириса» нашелся ответ. Победный трёхочковый Майка с финальной сиреной уже не оставил гостям времени на спасение. ЦСКА выиграл со счетом 85:82. «Жальгирис» едет домой ни с чем, несмотря на запредельные старания на паркете арены «Мегаспорт».

ЦСКА и «Жальгирис» подарили зрителям самый напряженный матч нынешнего сезона. Вдвойне приятно, что триумфатором битвы вышла армейская команда. У этого ЦСКА есть характер. Команда Итудиса может не только «перебрасывать» соперника трёхочковыми, но и на жилах вырывать победу. Выигрыш в столь эмоциональном стиле должен крайне благоприятно сказаться на боевом духе армейцев и дальнейшем уверенном продвижении по турнирной дистанции.