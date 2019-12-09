Фанаты «Лейкерс» учатся провожать стоя Дэвиса, а не Леброна

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» (142:125) в матче регулярного чемпионата НБА — 142:125. Главным героем встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который набрал 50 очков (20/29 с игры, 10/10 штрафных), 7 подборов, 6 передач и 4 перехвата. Его звёздный напарник Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 32 очков и 13 передач.

«Лейкерс» выиграли четвёртый матч подряд и 14-й из последних 15. «Озёрные» оформили комфортный отрыв от конкурентов и расположились на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с результатом 21-3. У ближайших преследователей «Клипперс», «Далласа», «Денвера» и «Хьюстона по 7 поражений. Команда Фрэнка Вогеля также ведёт гонку с «Милуоки Бакс» (20-3) за общее первое место в регулярном чемпионате, что позволит заполучить преимущество домашней площадки в потенциальном финале НБА.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис — первый дуэт «Лейкерс», который набрал не менее 70 очков в двух подряд матчах со времён Коби Брайанта и Шакила О'Нила в 2003 году. Связка Джеймса и Дэвиса работает как машина. Возможно, Дэвис — лучший напарник, который когда-либо был у Джеймса. Решение «Лейкерс» заплатить «Нью-Орлеан Пеликанс» щедрую компенсацию за Энтони пока с головой себя оправдывает. Зрители арены «Стэйпл-Центр» в Лос-Анджелесе просто так не будут провожать игрока стоячими овациями.

Энтони Дэвис — первый игрок «Лейкерс» с 50+ очками и 5+ передачами в одной игре со времен Коби Брайанта в 2006 году. Дэвис стал первым игроком НБА, который исполнил более 20 бросков за матч, реализовав как минимум две трети из них и добавив к этому 10+ точных штрафных бросков, после Алекса Инглиша в ноябре 1985 года.

Дэвису понадобилось 23 матча, чтобы впервые покорить отметку результативности 50 очков в форме «Лейкерс». Только Леброну Джеймсу (16) и Седрику Себаллосу (22) потребовалось меньше игр для дебютного 50-очкового перфоманса в форме «озёрных». Второй раз Леброн Джеймс находился на площадке с товарищем по команде, который набрал 50 очков. Первым был бывший напарник по «Кливленду» Кайри Ирвинг. Однако Кайри для покорения этого рубежа понадобился овертайм.

«Лейкерс» набрали 142 очка в матче против «Миннесоты», что является лучшим показателем для клуба в регулярном чемпионате с 1989 года. «Лейкерс» стали первой командой, в которой отличились игрок с 50 очков результативности (Дэвис) и другой игрок с дабл-даблом 30-10 (Джеймс) после того как 3 марта 1985 года в форме «Бостон Селтикс» это сделали Кевин Макхейл (56 очков) и легендарный Ларри Бёрд (30 очков и 10 передач).



Энтони Дэвис в этом сезоне набирает в среднем 26,6 очка, 9,1 подбора, 3,1 передачи, 1,4 перехвата и 2,7 блок-шота. Это выдающиеся цифры. Вряд ли они позволят Энтони получить награду MVP. Яннис Адетонбо, Джеймс Харден и Лука Дончич считаются главными претендентами на эту награду. Тем не менее, на звание лучшего оборонительного игрока года Дэвис очень даже может рассчитывать.

Леброн Джеймс нуждался в сильном напарнике для того, чтобы принести легендарной франшизе из Лос-Анджелеса титул. Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка был 100 раз прав, когда согласился отдать «Пеликанс» за Дэвиса Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма, Джоша Харта, три пика первого раунда драфта, право на обмен пиками первого раунда в будущем и дополнительные денежные средства. В результате сделки «Лейкерс» также отправили Айзека Бонгу, Джемеррио Джонса, Морица Вагнера и пик второго раунда в «Вашингтон». Действительно внушительная компенсация за одного игрока. Но она того стоила.



Ингрэм в этом сезоне хорош, Вагнер также показывает признаки прогресса в «Вашингтоне». Однако с этими игроками Леброн не смог бы рассчитывать на решение серьезных задач. Дэвис — именно тот человек, который превратил «Лейкерс» из посредственности в настоящего претендента на чемпионство.