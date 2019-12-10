«Зенит» совершил впечатляющий камбэк, но остановить «Химки» не сумел

«Не секрет, что мы создавали команду атакующего плана, и именно в этом плане у нас проблем нет, однако в данный момент мы хотим защищаться лучше, но сегодня нам все-таки не удалось сделать то, что мы хотели. Был очень напряженный месяц с выездами, на тренировки практически не оставалось времени, так как больше мы смотрели видео и разбирали соперников, чем тренировались на площадке. Этой выработки на площадке, особенно в защите, нам не хватает»? – отметил после выездной победы над «Зенитом» наставник «Химок» Римас Куртинайтис.

В Санкт-Петербурге подмосковной команде не смогли помочь травмированный Янис Тимма и Дайрис Бертанс, которому тренерский штаб дал возможность отдохнуть. У «Химок» плотный график, плюс крайне серьёзные соперники попались в последние 2 недели. И в Евролиге дела складываются не самым лучшим образом. В Единой лиге же подопечные Куртинайтиса поражений не знают. И в Северной столице защита своего рекорда получилась одной из самых сложных.

А начиналось всё непривычно легко. Все привыкли к тому, что химчане тяжело входят в игру, после чего прикладывают массу усилий, чтобы переломить ход встречи в свою пользу. На сей раз стартовый отрезок получился на загляденье. Усилиями Алексея Шведа и Сергея Карасёва (последний провёл лучший свой матч в сезоне) гости совершили рывок – 13:0. Первые очки хозяева набрали лишь на четвёртой минуте матча. На первый перерыв команды ушли при счёте 18:33.

Густаво Айон и Тим Абромайтис Фото: vtb-league.com

На вторую десятиминутку вышел совсем другой «Зенит». Жоан Плаза, который находится сейчас под серьёзным давлением, сумел достучаться до своих парней. Для специалиста каждый матч может оказаться последним на посту наставника «Зенита». И в данной конкретной игре подопечные его поддержали. Густаво Айон в очередной раз продемонстрировал, насколько высок его уровень. Он дважды чехлил соперников под своим щитом, активно прессинговал и заставлял химчан ошибаться. При поддержке Абромайтиса Густаво организовал погоню.

Правда, на большой перерыв гости ушли с комфортным преимуществом в 11 очков. Но обилие брака, который появился в их действиях, оставлял болельщикам, собравшимся на «СИБУР Арене», надеяться на конкурентный баскетбол во второй половине игры. И баскетболисты «Зенита» своих поклонников не разочаровали. На паркете начался бесшабашный баскетбол, в котором защита отошла на второй план, а соперники соревновались в том, кто кого перебросает. Лучше получалось у хозяев.

Антон Понкрашов своевременно попал из-за дуги, пошёл дальний бросок у Абромайтиса. На исходе третьей четверти питерцы не только сравняли счёт (74:74), но и сумели уйти на третий перерыв, имея преимущество в 1 очко. Наставник «Химок» настолько активно проявлял недовольство ситуацией, что в какой-то момент был «награждён» арбитрами техническим фолом.

Сергей Карасёв и Алексей Швед Фото: vtb-league.com

«Я уже не раз говорил, что у нас есть Алексей Швед, который решает все: когда он на площадке, мы — одна команда, без него — чуть-чуть другая. Он и сам забивает, и принимает умные решения, и может отдать передачу нужным игрокам, особенно бросающим трёхочковые. Это наш кусок золота, который делает всю игру», — подчеркнул на послематчевой пресс-конференции Куртинайтис.

Качели продолжались и в четвёртой четверти, но именно Швед организовал очередной рывок химчан. Алексей исполнил две результативные атаки подряд, совершил перехват, выведя Гилла на данк. Разрыв в счёт достиг 7 очков, хозяева принялись обстреливать кольцо соперников из-за дуги, но именно в тот момент удача от них отвернулась.

К тому же, как это нередко бывает, на паркете появился Сергей Моня и в самый нужный момент запустил две бомбы, которые расставили всё по своим местам. Капитан «Химок» довёл отрыв своей команды до комфортных 13 очков, после чего партнёры без потрясений довели игру до победы. Точку в матче поставил Карасёв, что было весьма символично, поскольку его вклад в эту победу трудно переоценить.

Но лучшим игроком в составе обеих команд стал Алексей Швед. На его счету 30 очков, 13 результативных передач и 5 подборов. Ну и просто феноменальный показатель полезности – 39. «Химки» довели свою победную серию до 10 матчей и укрепились на первой строчке. А вот «Зенит» по-прежнему испытывает проблемы в домашних матчах. В нынешнем сезоне, с учётом матчей Евролиги, команда одержала лишь 2 победы в 11 матчах на «СИБУР Арене».

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза Фото: vtb-league.com

«Поздравляю «Химки» с победой, но мы заставили их сегодня помучаться, заставили держать на паркете Шведа 37 минут. Плохое начало? Ты не всегда можешь понять, почему такие вещи случаются, но это, поверьте, не специально. Игроки не хотели начинать с «-13». Где-то «Химки» были удачливы, где-то задавили нас в трехсекундной зоне, переломили нас в самом дебюте. Мы взяли тайм-аут, после которого показали совсем другое лицо, но на табло уже было 0:13… Мы всю игру пытались вернуться и даже вернулись, лидировали в счете. Но потратили так много энергии, что пришлось за это поплатиться усталостью в концовке», — посетовал после матча главный тренер «Зенита».