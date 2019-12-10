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РФБ исключила за договорной матч БК «Арсенал» из чемпионата России

РФБ исключила за договорной матч БК «Арсенал»
Марат Арасланов
«Арсенал» действительно сыграл договорной матч? РФБ исключила клуб из Суперлиги
Так строго команды у нас ещё не наказывали. Не исключено вмешательство Следственного комитета.
Баскетбол 0

В воскресенье, 8 декабря, «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2. Тогда тульский «Арсенал» дома перестал забивать в кольцо ставропольского «Динамо», а завершилось игровое время коллективным цирком. Обе команды делали всё, чтобы мяч достался сопернику и не дай бог не залетел в кольцо. Российская федерация баскетбола реактивно отреагировала на это внеочередным заседанием исполкома, где предметно рассматривался только этот вопрос.

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Главный тренер сборной России ещё осенью говорил о договорных матчах. РФБ взялась за вопрос серьёзно.

Уже по оперативности реакции главного баскетбольного органа нашей страны стало понятно – наказание будет. В прошлом году «Арсенал» также провёл очень странный матч, который завершился досрочной победой их соперников. Из-за огромного количества персональных замечаний у «оружейников» попросту не осталось игроков.

Тогда тульская команда отделалась предупреждением, но с оговоркой: «ещё раз и дисквалификация». Но предупреждения для некоторых только и созданы, чтобы их нарушать.

Исполком РФБ собрался для того, чтобы разобраться в этом. Баскетбольным матчем назвать это сложно. «Арсенал» уверенно побеждал соперника в каждой из четвертей, а потом вдруг остановился. Нет, не просто перестал попадать, а именно остановился, выбрасывая мяч в аут и цинично бросая мимо кольца, исполняя штрафные.

Решение главного баскетбольного органа стало беспрецедентным. Вот официальное заявление исполкома.

«Подробно изучив видеозапись матча, а также заключение Просмотровой комиссии и рекомендации Директората, Исполком счел действия команд в концовке встречи неспортивными. В результате были приняты два решения.

Во-первых, аннулировать результат матча «Арсенал» — «Динамо» и засчитать обеим командам техническое поражение «лишением права».

Во-вторых, в соответствии с Регламентом Чемпионата и Кубка России среди мужских и женских клубов/команд в сезоне-2019/20 наложить следующие санкции:

— учитывая наличие предупреждения за нарушение духа спортивного соперничества и честной игры в сезоне-2017/18, исключить из состава участников XXIX Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион БК «Арсенал» (Тула);

— дисквалифицировать до конца сезона-2019/20 трех игроков «Арсенала» — Павла Крыкова, Дмитрия Рытенко и Егора Щербинского, вынести предупреждение остальным игрокам команды;

— дисквалифицировать до 31 декабря 2021 года главного тренера «Арсенала» Виктора Ускова;

— дисквалифицировать до конца сезона-2019/20 главного тренера БК «Динамо» (Ставрополь) Александра Соснина;

— вынести предупреждение о недопустимости нарушения принципа честной спортивной борьбы ставропольскому «Динамо» и семерым игрокам команды — Владиславу Ильинову, Алексею Карпову, Георгию Коротяеву, Леониду Никитенко, Вадиму Носову, Дмитрию Прокину и Артему Степанцову.

В случае повторного подобного нарушения рассмотреть вопрос об исключении «Динамо» из состава участников Соревнований, проводимых под эгидой РФБ, и дисквалификации указанных игроков», — говорится в заявлении федерации.

«Арсенал» наказали самым жёстким из возможных способов. Российская спортивная практика не припомнит второго такого случая. Признание «неспортивности» действий обеих команд в переводе на общечеловеческий, по сути, означает, что матч был «договорным». Были ли эти «договорённости» сугубо внутрикомандными или имел место предварительный сговор, нужно ещё выяснять. Но в РФБ решили закончить этот фарс и показать пример остальным.

Кстати, по поводу «выяснять». По информации «Чемпионата», ряд членов исполкома предлагают собрать все материалы и инициировать уголовное расследование. У МВД гораздо больше компетенций в плане доступа к информации и базе данных букмекеров. Подобная практика применялась в знаменитом итальянском расследовании, по итогам которого в мае 2006 года несколько топовых футбольных клубов были серьёзно наказаны, а легендарный «Ювентус» отправлен в низший дивизион.

Больше остальных от РФБ досталось главному тренеру «Арсенала» Виктору Ускову. Его дисквалифицировали до конца 2021 года. В официальной группе тульской команды во «ВКонтакте» есть его видение ситуации. Оно появилось ещё до оглашения вердикта. И да, оно сильно отличается от того, что многие читатели и члены исполкома видели на записи матча. Пунктуация и орфография сохранены:

Главный тренер «Арсенала» Виктор Усков

Главный тренер «Арсенала» Виктор Усков

Фото: vk.com/bcarsenaltula

«Очень странно читать комментарии людей, которые сваливают всю вину на Арсенал. Потому что на площадке была как минимум еще одна команда, которая провела очень странный матч. Но почему-то её действия никто не обсуждает. Все решили что именно мы замешаны в нечестных играх, в том числе и потому что два года назад у нас случился инцидент с командой Магнитогорска, хотя ни о каких ставках, как многие говорят, тогда речи и не шло. Напомню, что последствиями его стало отстранение одного из арбитров, который подозревался в обслуживания матча в нетрезвом состоянии, за неквалифицированную работу, а двум другим были вынесены предупреждения. И почему-то сейчас Ставрополь весь белый и пушистый, хотя они взяли тайм-аут, после которого преднамеренно перестали забивать, что было видно всем и очевидно. И нас почему-то впутывают в эту грязь. Мы рассчитываем на честное расследование со стороны РФБ и знаем, что мы ни в чем противозаконном не замешаны. Мы хотим чтобы репутация нашего клуба была чистой и поэтому не стали подыгрывать команде соперника, которая преследовала непонятно какие цели».

Под словами теперь уже бывшего тренера развернулась настоящая дискуссия. Кто-то заступался за клуб, не желая лишаться любимого баскетбола. Кто-то пытался разобраться в происходящем. А кто-то даже давал советы коучу на будущее.

«Многоуважаемый Виктор Викторович Усков. Когда отбудете дисквалификацию и снова начнёте кого-нибудь тренировать, то лучше вместо массажистов и врачей примите в штаб клуба преподавателя актёрского мастерства и режиссёра. Чтобы если уж дальше нечестно играть, то хотя бы играть красиво, зрелищно», — написал в комментариях Артём Афанасьев.

История с наказанием «Арсенала» поучительная и должна стать примером для остальных команд. Подобным решением федерация показала, что делать из окружающих дурачков можно, но недолго. Куда обиднее за честно любящих баскетбол людей и целый регион, оставшийся без команды как минимум до следующей осени.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: vk.com/bcarsenaltula / РИА Новости

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