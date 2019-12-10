«Арсенал» действительно сыграл договорной матч? РФБ исключила клуб из Суперлиги

В воскресенье, 8 декабря, «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2. Тогда тульский «Арсенал» дома перестал забивать в кольцо ставропольского «Динамо», а завершилось игровое время коллективным цирком. Обе команды делали всё, чтобы мяч достался сопернику и не дай бог не залетел в кольцо. Российская федерация баскетбола реактивно отреагировала на это внеочередным заседанием исполкома, где предметно рассматривался только этот вопрос.

В российском баскетболе показательно сдали матч? Базаревич об этом предупреждал Главный тренер сборной России ещё осенью говорил о договорных матчах. РФБ взялась за вопрос серьёзно.

Уже по оперативности реакции главного баскетбольного органа нашей страны стало понятно – наказание будет. В прошлом году «Арсенал» также провёл очень странный матч, который завершился досрочной победой их соперников. Из-за огромного количества персональных замечаний у «оружейников» попросту не осталось игроков.



Тогда тульская команда отделалась предупреждением, но с оговоркой: «ещё раз и дисквалификация». Но предупреждения для некоторых только и созданы, чтобы их нарушать.



Исполком РФБ собрался для того, чтобы разобраться в этом. Баскетбольным матчем назвать это сложно. «Арсенал» уверенно побеждал соперника в каждой из четвертей, а потом вдруг остановился. Нет, не просто перестал попадать, а именно остановился, выбрасывая мяч в аут и цинично бросая мимо кольца, исполняя штрафные.

Решение главного баскетбольного органа стало беспрецедентным. Вот официальное заявление исполкома.



«Подробно изучив видеозапись матча, а также заключение Просмотровой комиссии и рекомендации Директората, Исполком счел действия команд в концовке встречи неспортивными. В результате были приняты два решения.



Во-первых, аннулировать результат матча «Арсенал» — «Динамо» и засчитать обеим командам техническое поражение «лишением права».



Во-вторых, в соответствии с Регламентом Чемпионата и Кубка России среди мужских и женских клубов/команд в сезоне-2019/20 наложить следующие санкции:



— учитывая наличие предупреждения за нарушение духа спортивного соперничества и честной игры в сезоне-2017/18, исключить из состава участников XXIX Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион БК «Арсенал» (Тула);



— дисквалифицировать до конца сезона-2019/20 трех игроков «Арсенала» — Павла Крыкова, Дмитрия Рытенко и Егора Щербинского, вынести предупреждение остальным игрокам команды;

— дисквалифицировать до 31 декабря 2021 года главного тренера «Арсенала» Виктора Ускова;



— дисквалифицировать до конца сезона-2019/20 главного тренера БК «Динамо» (Ставрополь) Александра Соснина;



— вынести предупреждение о недопустимости нарушения принципа честной спортивной борьбы ставропольскому «Динамо» и семерым игрокам команды — Владиславу Ильинову, Алексею Карпову, Георгию Коротяеву, Леониду Никитенко, Вадиму Носову, Дмитрию Прокину и Артему Степанцову.



В случае повторного подобного нарушения рассмотреть вопрос об исключении «Динамо» из состава участников Соревнований, проводимых под эгидой РФБ, и дисквалификации указанных игроков», — говорится в заявлении федерации.

«Арсенал» наказали самым жёстким из возможных способов. Российская спортивная практика не припомнит второго такого случая. Признание «неспортивности» действий обеих команд в переводе на общечеловеческий, по сути, означает, что матч был «договорным». Были ли эти «договорённости» сугубо внутрикомандными или имел место предварительный сговор, нужно ещё выяснять. Но в РФБ решили закончить этот фарс и показать пример остальным.

Кстати, по поводу «выяснять». По информации «Чемпионата», ряд членов исполкома предлагают собрать все материалы и инициировать уголовное расследование. У МВД гораздо больше компетенций в плане доступа к информации и базе данных букмекеров. Подобная практика применялась в знаменитом итальянском расследовании, по итогам которого в мае 2006 года несколько топовых футбольных клубов были серьёзно наказаны, а легендарный «Ювентус» отправлен в низший дивизион.

Больше остальных от РФБ досталось главному тренеру «Арсенала» Виктору Ускову. Его дисквалифицировали до конца 2021 года. В официальной группе тульской команды во «ВКонтакте» есть его видение ситуации. Оно появилось ещё до оглашения вердикта. И да, оно сильно отличается от того, что многие читатели и члены исполкома видели на записи матча. Пунктуация и орфография сохранены:

Главный тренер «Арсенала» Виктор Усков Фото: vk.com/bcarsenaltula

«Очень странно читать комментарии людей, которые сваливают всю вину на Арсенал. Потому что на площадке была как минимум еще одна команда, которая провела очень странный матч. Но почему-то её действия никто не обсуждает. Все решили что именно мы замешаны в нечестных играх, в том числе и потому что два года назад у нас случился инцидент с командой Магнитогорска, хотя ни о каких ставках, как многие говорят, тогда речи и не шло. Напомню, что последствиями его стало отстранение одного из арбитров, который подозревался в обслуживания матча в нетрезвом состоянии, за неквалифицированную работу, а двум другим были вынесены предупреждения. И почему-то сейчас Ставрополь весь белый и пушистый, хотя они взяли тайм-аут, после которого преднамеренно перестали забивать, что было видно всем и очевидно. И нас почему-то впутывают в эту грязь. Мы рассчитываем на честное расследование со стороны РФБ и знаем, что мы ни в чем противозаконном не замешаны. Мы хотим чтобы репутация нашего клуба была чистой и поэтому не стали подыгрывать команде соперника, которая преследовала непонятно какие цели».

Под словами теперь уже бывшего тренера развернулась настоящая дискуссия. Кто-то заступался за клуб, не желая лишаться любимого баскетбола. Кто-то пытался разобраться в происходящем. А кто-то даже давал советы коучу на будущее.



«Многоуважаемый Виктор Викторович Усков. Когда отбудете дисквалификацию и снова начнёте кого-нибудь тренировать, то лучше вместо массажистов и врачей примите в штаб клуба преподавателя актёрского мастерства и режиссёра. Чтобы если уж дальше нечестно играть, то хотя бы играть красиво, зрелищно», — написал в комментариях Артём Афанасьев.



История с наказанием «Арсенала» поучительная и должна стать примером для остальных команд. Подобным решением федерация показала, что делать из окружающих дурачков можно, но недолго. Куда обиднее за честно любящих баскетбол людей и целый регион, оставшийся без команды как минимум до следующей осени.