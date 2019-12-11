«У Луки уже есть шесть титулов?» Зачем 19-летнего парня сравнивают с Джорданом?

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (106:110) превзошёл достижение легендарного Майкла Джордана, набрав как минимум 20 очков, 5 подборов и 5 передач в 19 матчах подряд. Это сразу же породило сравнения 20-летнего словенца с легендарным Эм Джеем.



До этого Дончича чаще всего сравнивали с Дирком Новицки и Леброном Джеймсом, что не вызывало особо острой реакции. Однако отождествление с Джорданом многим показалось чрезмерным.

Многолетний напарник Джордана по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен очень лаконично ответил на это сравнение.



«У Луки уже есть шесть титулов?» — сказал Пиппен.



В какой-то степени Пиппен прав. Сравнение Дончича и Джордана можно будет проводить несколько позже, когда Лука отыграет в лиге гораздо больше полутора лет. Стоит отметить, что сам Дончич достаточно трезво оценивает свой текущий уровень. 20-летний словенец пресёк все попытки поставить его в один ряд с легендарным Эм Джеем.



«Это всего лишь статистика, не стоит сильно этим увлекаться. Нельзя никого сравнивать с Майклом Джорданом. Джордан – единственный и неповторимый», – заявил Дончич.



Лука понимает, что чрезмерный хайп пойдёт ему во вред. Да, он бьёт множество статистических рекордов. Да, на второй год карьеры в лиге он претендует на звание MVP и проявляет себя на площадке лучше, чем большинство состоявшихся звёзд НБА. Дончич превратил «Даллас» в конкурентную команду, которая почти наверняка будет играть в плей-офф в следующем году. Но это лишь начало. Это малая часть того, что нужно сделать Дончичу для того, чтобы его уподобляли Джордану.



Сравнение Дончича с Леброном не вызывает такого неприятия из-за того, что оба игрока выступают в одно время. Джеймс значительно старше и начинал карьеру, когда защита в НБА не была пустым звуком, но в данный момент времени сугубо в плане статистики Лука ничем не хуже. 20-летний парень из Европы приехал в США и доминирует в сильнейшей лиге мира. Безусловно, это заслуживает уважения.



Двукратный MVP НБА Стив Нэш назвал Дончича лучшим 20-летним игроком, который когда-либо выступал в НБА. Кроме того, Нэш спрогнозировал Дончичу статус лучшего европейского баскетболиста в истории лиги.



«Вероятно, Лука Дончич – лучший 20-летний игрок, когда-либо выступавший в НБА. Баскетбол немного изменился с тех пор, как Леброн Джеймс пришёл в лигу. Но не думаю, что Леброн в 20 лет был так же талантлив и так же сбалансирован, как Лука. Конечно, Дончич может отобрать у Дирка Новицки неофициальное звание лучшего европейца в истории лиги. Дирк был потрясающим игроком в 20 лет. Но если провести сравнение с Дончичем в том же возрасте? Физически Дирк не дотягивал до уровня НБА, в отличии от Луки. Дирк играл во втором дивизионе чемпионата Германии. Лука играл за мадридский «Реал» в Евролиге. У Дончича есть шанс стать лучше Дирка, а ведь Дирк – один из лучших игроков в истории. Это говорит о том, каким невероятным талантом является Лука», — приводит слова Нэша Eurohoops.



Возможно, эти утверждения Нэша вполне уместны. Однако нужно смотреть дальше, чем на первый и второй сезон выступления игрока в лиге.

Есть ли у Луки шанс стать чемпионом НБА в «Далласе»? Конечно, такую вероятность нельзя исключать. Но рассуждать об этом в данный момент — слишком недальновидно и просто бессмысленно. Это обыкновенное гадание на кофейной гуще.



Дончич задал крейсерский темп на старте своей карьеры. Этот парень ведёт себя как суперзвезда. Дончич применяет ненормативную лексику в адрес судей. Он уже является бесспорным авторитетом не только в своей команде, но и по меркам всей лиги в целом.



ВИДЕО



«Мне следует спокойнее общаться с судьями. Но важно понимать, что я очень страстно играю в баскетбол. Я хочу побеждать и иногда вещи выходят из-под контроля, потому что я хочу побеждать всегда. Я не люблю проигрывать. Даже если это не баскетбол, я не люблю проигрывать», — признался Дончич.



«Хочу побеждать всегда», «страстно играю в баскетбол» и «не люблю проигрывать» — ключевые фразы в этом высказывании Луки. Именно приверженность этим принципам формирует великих игроков. Если Лука продолжит в том же духе, то рано или поздно он будет вознаграждён за свои усилия. Тогда и сравнения с великим Майклом Джорданом будут уместными. А пока нужно просто наслаждаться великолепной игрой словенца на площадке, избегая какого-то излишнего фанатизма. Всему своё время.