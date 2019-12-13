Восходящую звезду НБА представили мексиканской публике. Лука не подкачал

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс» (122:111) набрал 41 очко, 12 подборов и 11 передач. Это позволило 20-летнему словенцу в очередной раз дать своё имя ряду рекордов и достижений.



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Игра между «Пистонс» и «Маверикс» проходила в Мехико. НБА пытается продвигаться на новые рынки, а мексиканское направление является одним из приоритетных. Комиссар лиги Адам Сильвер объявил, что со следующего сезона в Мехико появится клуб G-Лиги. Не исключено, что в будущем кто-то из мексиканских команд пополнит и НБА.

Что касается самой игры, Дончич привычно забрал всё внимание себе. Перед матчем с «Детройтом» Лука обратился к болельщикам на испанском, чем сразу же завоевал симпатию местной публики. Дончич хорошо изучил этот язык во время выступления за мадридский «Реал». Лидер «Пистонс» Блэйк Гриффин попал в неловкое положение, получив вступительное слово после словенца. К счастью, Блэйк знает хотя бы стандартные выражения на испанском, что позволило ему достойно выйти из ситуации.

Во время непосредственно действия на площадке словенец тоже не подкачал. Лука стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл в матче за пределами США или Канады. За последние 29 лет лига провела 30 зарубежных игр регулярного чемпионата в Японии, Мексике и Великобритании. Однако в них не принимали участия такие мастера по оформлению трипл-даблов, как Лука. Поэтому рекорд продержался настолько долго. Словенец также набрал больше всего очков в играх, которые проводили в Мехико. Ранее рекорд принадлежал защитнику «Финикса» Девину Букеру, который дважды набирал в этом городе по 39 очков.



Кроме того, Дончич оформил второй трипл-дабл в карьере с результативностью 40+ очков. В истории НБА в возрасте до 21 года это один раз делал только один игрок: Леброн Джеймс. Лука также в четвёртый раз набрал 40 и более очков в одной игре. Он сравнялся с Кевином Дюрантом и делит с ним второе место по количеству подобных перформансов среди всех игроков в возрасте до 21 года. Леброн Джеймс остаётся рекордсменом. Он 8 раз записывал на свой счёт 40+ очков в столь раннем возрасте. Дончичу исполнится 21 год 29 февраля 2020 года. Время догнать и обогнать Леброна ещё есть, но конкретно этот рекорд Короля словенцу будет очень сложно покорить.



Лука набрал восьмой трипл-дабл в нынешнем сезоне, повторив показатель кампании новичка. Он является самым молодым игроком в истории НБА с несколькими трипл-даблами с 40+ очков в одном сезоне. Легендарный Оскар Робертсон сподобился на это свершение только в 22 года в сезоне-1960/61. Словенец оформил седьмой трипл-дабл в выездном матче, став самым молодым игроком всех времён, кому это удалось сделать. Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс оформили свои шестые трипл-даблы на чужой площадке лишь в 22 года.

Лука продлил и серию матчей со статистикой 20-5-5 до 20. Недавно Дончич превзошёл исторический рекорд Майкла Джордана (18 игр подряд) с подобными показателями. Теперь у словенца 20 таких матчей в активе. Это далеко не предел. Кажется, что статистика 20-5-5 является дежурным делом для Дончича и он может набирать её чуть ли не до конца регулярного чемпионата. Интересно узнать, на какой отметке Луке всё же придётся остановиться.



Под конец игры, когда интрига в противостоянии фактически умерла, Дончич исполнил данк в быстром отрыве.

Мексиканская публика сразу же начала скандировать «MVP» в адрес Дончича. Лука им определённо понравился. Да и шансы стать MVP у него вполне реальные, пусть даже у форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо и защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена есть свои аргументы на этот счёт.



«Даллас» (17-7) расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Результат команды играет очень важное значение при определении MVP. В этом плане Лука уступает Яннису, но превосходит Хардена. В любом случае словенец в 20 лет творит настоящие чудеса на площадке. Как бы ни были хороши его конкуренты, до конца сезона Лука определённо установит ещё множество рекордов, чтобы убедить участников голосования отдать награду именно ему.



Деррик Роуз в 2011 году стал стал самым молодым MVP в истории НБА в 22-летнем возрасте. Если кто и может побить его рекорд, то это однозначно Лука Дончич.