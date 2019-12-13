Талантливая, обаятельная и весёлая. Маша – единственная россиянка в НБА

Мария Вадеева прямо сейчас – главная звезда не только женского, но и всего российского баскетбола. Она единственный представитель нашей страны в НБА и самая большая надежда.
Маша дебютировала в национальной сборной в 16 (!) лет. На Евробаскете-2015 ей удалось «зажечь», но индивидуальные достижения юного дарования остались в тени неважного выступления команды.
В 16 она уже была звездой в Европе среди сверстниц, и ей просто необходимо было выходить на взрослый уровень. А начиналось всё в Видном, где Анна Архипова собрала маленьких девочек, среди которых была дочь Алексея и Ольги Вадеевых. Родители Маши играли на высоком профессиональном уровне, старший брат Иван тоже играл в профессиональных командах.
В той самой команде рядом с Машей росла ещё одна будущая звезда сборной России – Раиса Мусина. С самого детства девчонки играют вместе. И лишь на короткое время разъезжались, когда Рая выступала в Польше, а Маша в Курске. Найдёте их на этом фото?
Как было сказано, брат Маши тоже играл профессионально. В одном из своих первых интервью (а маленькой баскетболистке тогда было 14 лет) она рассказывала о споре с Ваней. Суть была простая – Маша должна была забить сверху до 18 лет. В случае успеха брат обещал ей автомобиль. Бросков сверху в исполнении Вадеевой мы пока не видели, но что-то подсказывает, что автомобиль у Маши уже есть.
Социальные сети Марии наполнены улыбками, теплом и радостью. Она получает кайф от любимого дела, которому посвящает всё своё время. После сезона в России, она отправляется в США, где выступает в женской НБА за «Лос-Анджелес Спаркс».
Ну и куда же без пляжного отдыха и фотографий с него?
Ей всего 21 год, а она уже одна из самых опытных и титулованных игроков национальной команды. Именно поэтому крайне логичным выглядело назначение именно Вадеевой на пост капитана нашей женской национальной сборной.
К сожалению, женская сборная России осталась без Олимпиады и не сможет поехать туда даже в нейтральном статусе. Но уже начался отбор к Евробаскету-2021, и все наши надежды будут связаны именно с Машей.
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