«Харден – самый переоценённый игрок в НБА». Борода без Уэстбрука не тянет

«Хьюстон Рокетс» уступил «Детройт Пистонс» (107:115) в матче регулярного чемпионата НБА. Результат этой встречи выглядит сенсационным, даже учитывая немаловажные вспомогательные обстоятельства.

Тренерский штаб «Рокетс» предоставил отдых Расселлу Уэстбруку. «Хьюстон» планирует снизить нагрузку на баскетболиста и как можно меньше прибегать к его услугам, когда в расписании команды запланированы два матча за два дня. Таким образом в «Рокетс» надеются избежать рецидива травмы колена у Уэстбрука. Джеральд Грин, Эрик Гордон, Нене Иларио и Тайсон Чендлер уже довольно давно находятся в лазарете, к тому же они не так важны для команды, как Уэстбрук. «Рокетс» привыкли играть без этих исполнителей.

Решение дать отдых Расселу на игру именно с середняком Восточной конференции «Детройтом» (11-15) более чем логичное. «Хьюстон» днём ранее выиграл гостевой поединок против «Орландо» (130:107). «Пистонс» — номинально более слабый соперник, плюс «Рокетс» играли дома. У гостей была своя весомая потеря в лице центрового Андре Драммонда, который страдает от аллергической реакции на глазу. У «Детройта» примерно сопоставимые с «Рокетс» утраты ролевиков: Реджи Джексон и Кайри Томас не могут помочь команде довольно долго. Кроме того, «Детройт» — одна из худших команд НБА по игре на выезде. Перед поединком в Хьюстоне у подопечных Дуэйна Кейси был баланс 3-9 в гостях, что лишь немногим лучше результата записных аутсайдеров Востока «Кливленд Кавальерс», «Нью-Йорк Никс» и «Атланты Хоукс».

Джеймс Харден набрал 54 и 55 очков в двух предыдущих матчах регулярного чемпионата против «Орландо» и «Кливленда» соответственно. Джеймс забил при этом 10+ трёхочковых, что позволило ему установить новый рекорд в истории НБА. Казалось бы, с соперником вроде «Детройта» «Борода» разберётся в одиночку, однако отделаться малой кровью «Рокетс» не удалось.

Делу Хардена не помогло и то, что «Пистонс» фактически не получили никакой помощи от своего франчайз-игрока Блэйка Гриффина. Гриффин отыграл 15 минут, за которые набрал всего 2 очка с линии штрафных при ужасной точности 0/7 с игры. После этого Блэйк повредил колено, из-за чего игру продолжить не смог. В этой игре Гриффин был скорее обузой для «Пистонс», в не помощником. Сейчас у звездного тяжелого форварда кризисный период. Гриффин ранее набирал 10 (3/16 с игры, 1/10 из-за дуги) и 5 (1/9 с игры) очков в матчах против «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» соответственно. У «Детройта» оставались в обойме Деррик Роуз и Люк Кеннард, но всё-таки этих исполнителей к звездам первой величины сложно отнести.



Казалось бы, задача Хардена облегчается до невозможности. Но Джеймс откровенно подкачал. Он показал лучшую результативность среди всех участником матча — 39 очков при точности 14/33 с игры (в том числе 4/13 трёхочковых) и 7/8 штрафных. Однако ценность результативности Хардена в последнее время ставится под сомнение.

Легенда НБА Скотти Пиппен объяснил, почему не впечатлён огромным количеством набранных очков Хардена.

«Для меня 55 очков Хардена в игре с «Кливлендом» ничего не значат, исходя из реалий современного баскетбола. Харден проводит с мячом в руках большую часть матча, для него это просто игра один на один. Он смотрит на своих партнёров, таких как Уэстбрук, которые стоят открытые, и просто бросает по кольцу. Он бросает в каждой атаке, поэтому для меня его 55 очков ничего не значат. Если бы я сейчас вернулся в «Хьюстон», то набирал бы по 40 очков в среднем за матч», — заявил Пиппен в эфире программы The Jump.

Самые популярные комментарии о Хардене в «Твиттере» по итогам матча: «Он самый переоценённый игрок в истории», «Харден вообще не защищается», «Он берёт на себя слишком много бросков», «Он никогда не выиграет титул». Джеймс Харден является выдающимся талантом и одним из лучших игроков современной НБА. Тем не менее к его лидерским качествам есть вопросы. Джеймсу уже 30 лет, а он ничего не добился с командой. Тот же Коби Брайант, с которым часто сравнивают «Бороду», в этом плане имеет огромную фору.

Только три игрока в истории НБА проводили четыре или более матчей подряд, набирая 30+ очков, совершая 5+ потерь и бросая с точностью с игры менее 50%. Двое других — Кевин Дюрант и Ларри Бёрд. Но Харден трижды позволял себе подобную расточительность на отрезке из четырёх, а один раз даже на дистанции из восьми игр.

При желании можно привести аргументы в защиту Хардена. Например, слабый уровень поддержки (хотя «Рокетс» в разное время выписывали ему звёздных напарников Дуайта Ховарда, Криса Пола и сейчас Уэстбрука), выступление в эпоху доминирования династии «Голден Стэйт Уорриорз» и тому подобное. Но эти оправдания выглядят откровенно слабыми. Харден не справился с теми же «Уорриорз» в прошлом сезоне, когда у них был травмирован Дюрант. Факт в том, что Джеймсу Хардену ещё очень много нужно доказывать в плане наличия у себя лидерских качеств. Пока в резюме «Бороды» нет ни одного титула, но есть целый ряд провалов в решающих моментах постсезона.

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Попадание под блок-шот 40-летнего Ману Джинобили в решающий момент серии против «Сан-Антонио Сперс» в 2017 году, антирекордные 59 промахов из-за дуги в серии против «Голден Стэйт» в 2018 году и прочие проявления «чокерства» заметно превалируют над какими-то свершениями (если таковые вообще можно выделить) Хардена в плей-офф. У Джеймса Хардена ещё есть время доказать, что он способен быть лидером чемпионской команды. Как бы то ни было, вера в это стремительно тает.