«Пока на матчи ходят дети, я буду играть». Похоже, Леброн никогда не устаёт

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Атланта Хоукс» (101:96) в матче регулярного чемпионата НБА. В составе победителей по дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (32 очка, 13 подборов) и Энтони Дэвис (27 очков, 13 подборов). У «Атланты» 30 очков набрал Трэй Янг. «Лейкерс» выиграли седьмой матч кряду и 17-й из последних 18, в то время как «Атланта» потерпела четвертое поражение подряд.

В настоящий момент «Лейкерс» (24-3) уверенно лидируют в Западной конференции. «Атланта» (6-21) расположилась на дне турнирной таблицы Востока. «Лейкерс» ни разу не уступали в счете со второй четверти, однако игра против аутсайдера сложилась не так просто, как изначально предполагалось. В четвертой четверти «Хоукс» пару раз приближались на расстояние 2 очка, заставив гостей из Лос-Анджелеса понервничать.

В итоге «озёрные» своего добились. «Лейкерс» в 14-й раз подряд выиграли на чужой площадке. Более длинные серии выездных побед в истории НБА выдавали только те же «Лейкерс» образца сезона-1971/72 (16) и «Юта Джаз» в сезоне-1994/95 (15). Дальше «Лейкерс» ждут непростые выезды к «Индиане» и «Милуоки», так что выход на первое место будет весьма проблематичным. Хотя в случае суперэффективного звёздного дуэта Леброна и Дэвиса исключать ничего не стоит.



В 15 выездных матчах «Лейкерс» в этом сезоне Леброн Джеймс набрал 403 очка, а Энтони Дэвис — 401 очко. Леброн и Энтони — первые товарищи по команде в истории НБА, каждый из которых сумел записать на свой счёт 400+ очков в первых 15 гостевых поединках регулярного чемпионата.

Исторический рекорд Леброна. От Короля пострадали все клубы НБА Рядовая, казалось, победа «Лейкерс» в очередной раз доказала, что Джеймс – самый доминирующий баскетболист лиги.

Участие Джеймса в игре с «Атлантой» изначально было под вопросом. Леброна беспокоили боли в правом локте после падения в концовке предыдущего матча против «Майами» (113:110). Тем не менее, Джеймс вышел на площадку, отыграл 37 минут и внёс огромный вклад в победу своей команды. Леброн, которому 30 декабря исполнится 35 лет, не хочет даже слышать о таком понятии как «управление нагрузкой», к которому прибегают многие его звездные коллеги, в особенности форвард «Клипперс» Кавай Леонард.



«Я не знаю, сколько матчей у меня ещё осталось в карьере. Я не знаю, сколько детей могут прийти на матч, чтобы посмотреть на мою игру. Если я не буду играть, то что тогда? Когда здоров, я играю. У меня впереди, наверное, ещё 45 лет, когда я не буду играть в баскетбол», – приводит слова Джеймса ESPN.

Джеймс не стал себя беречь, хотя при желании вполне мог бы это сделать. Но команда рисковала бы нарваться на проблемы. Без Леброна «Лейкерс», вполне вероятно, не смогли бы продлить выдающуюся серию выездных побед.



Леброн поднялся на 18-е место в истории НБА по количеству точных трёхочковых за карьеру. Он реализовал 4 из 10 дальних попыток в игре против «Хоукс», увеличив общее количество попаданий из-за дуги до 1 788 и обогнав Рашарда Льюиса (1 787). Действующие игроки НБА Джей Джей Редик (1 790) и Клэй Томпсон (1 798) являются ближайшими целями Леброна. Первый слишком возрастной и нестабильно играет за «Нью-Орлеан Пеликанс», второй — пропускает сезон из-за травмы. Затем идёт легендарный Коби Брайант (1827). Леброн не является выдающимся снайпером, но показатель Коби должен превзойти уже в этом сезоне.

Риверс лишил болельщиков дуэли Кавай — Яннис, а «Клипперс» — победы Адетокунбо снова переписал историю, Харден и Уэстбрук потешили своё самолюбие. Главное — в обзоре игрового дня НБА.

Кроме того, на площадке Леброн устроил настоящую феерию. Фантастический ассист между ног не глядя на Дуайта Ховарда, блок-шоты, данки и дальние попадания на любой вкус — Джеймс был в ударе в этот день.



ВИДЕО

ВИДЕО



Леброн так увлёкся, что в одном эпизоде попытался накрыть бросок одноклубника Рэджон Рондо, который убежал в быстрый отрыв и не отдал передачу Королю.



ВИДЕО



После игры Джеймс объяснил, что не ставил под угрозу набор очков своего товарища по команде.

«Рондо должен был разыграть со мной аллей-уп, но не сделал этого. Он задел меня попыткой фейковой передачи, поэтому я ответил ему фальшивым блок-шотом», — шутливо сказал Джеймс.

Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Король привык быть в центре внимания, а не выступать в роли статиста, особенно когда одноклубник исполняет «фейк» при имеющейся возможности отдать ему передачу. Вероятно, в следующий раз Рондо стоит дважды подумать, чем предпринимать нечто подобное.

После игры Джеймс тепло поприветствовал 42-летнего ветерана «Хоукс» Винса Картера, который проводит последний сезон в своей карьере.



ВИДЕО



Леброн и Винс больше никогда не встретятся на площадке. Картера можно смело назвать главным долгожителем НБА. Кто знает, может Леброн унаследует этот статус? Старение Джеймса протекает очень гладко. Складывается впечатление, что Король не хочет ничего слышать о регрессе. Можно смело представить, как он будет приносить пользу на площадке даже после 40 лет. Конечно, если он сам не решит завершить карьеру раньше.