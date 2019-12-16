Свежие рекорды «Химок» и Итудис, удививший после матча

Непобедимые «Химки»

Лидер Единой лиги одержал очередную победу и остаётся единственной командой, идущей без поражений. Очередным соперником химчан стал эстонский «Калев». Гости провели приличную первую четверть, навязав подопечным Римаса Куртинайтиса настоящую борьбу. Но уже во второй 10-минутке Швед и компания буквально смели соперника с площадки. К большому перерыву отрыв составил 23 очка.

Вернуться в игру после большого перерыва гостям не удалось. И тому есть сразу несколько причин. Во-первых, надёжные и уверенные действия хозяев под своим щитом. Тренерский штаб сейчас уделяет массу времени подтягиванию этого компонента. Во-вторых, феноменальная точность при бросках из-за дуги. «Химки» установили сразу 2 рекорда сезона – по результативности и количеству точных трёхочковых бросков за матч. 19 бомб – это и вовсе второй результат в истории лиги.

Кто нанесёт «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ?

Посетители «Чемпионата» полагают, что наибольший шанс нанести первое поражение химчанам в чемпионате есть у ЦСКА. Есть у «армецев» и подобный опыт. В нынешнем сезоне они уже обыгрывали парней Куртинайтиса, правда, в рамках Евролиги. Следующий соперник «Химок» — встрепенувшийся «Локомотив-Кубань». И с ними лидеру будет так же непросто.

Фото: vtb-league.com

Возвращение года

У краснодарской дружины сейчас не самый простой отрезок. Команда сражается на два фронта, и в Еврокубке не имеет права на ошибку. Сильный ход руководства «Локомотива» заключался в том, что на Кубань вернулся Евгений Пашутин, с которым у болельщиков связаны весьма приятные воспоминания. Именно «железнодорожники» попробуют в следующем туре остановить победную поступь «Химок».

Спасать сезон «Локомотива-Кубань» призван Евгений Пашутин В Единую лигу вернулся самый опытный российский наставник.

Ну а пока у них выдался непростое и упорное сражение с «Пармой». Подопечные Казинса Максвитиса мощно начали матч и по ходу первой четверти вели в счёте – 22:10. На первый перерыв пермяки ушли, лидируя в счёте – 25:16. Не лишим будет напомнить, что ближе всех в Единой лиге к победе над «Химками» была именно «Парма», которая в гостях уступила лишь 3 очка.

Главный тренер «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин Фото: vtb-league.com

Во втором игровом отрезке «железнодорожники» закусились и проявили недюжинное терпение. Сконцентрировавшись на игре в обороне, они позволили оппонентам набрать лишь 12 очков. На большой перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяев. Игра была близкая до самой концовки, в которой сказались дальние попадания от Джонни О’Брайанта, активность под чужим щитом Кузминскаса и грамотная игра в обороне Кулагина.



Ключевым, в том числе с эмоциональной точки зрения, стал эпизод, случившийся за полторы минуты до сирены. При счёте 81:73 Николай Жмако убегал в быстрый отрыв и уже видел, как забьёт лёгкие 2 очка, но Калниетис сумел подстроиться и эффектно заблокировал бросок.



Традиционное «не надо сюда больше ходить» подействовало на гостей как холодный душ. Впереди у краснодарцев ключевой матч в Еврокубке.

Полиглот Итудис

«Армейцы» Москвы и «Астана» из Нур-Султана выдали яркий и результативный матч. На двоих команды исполнили 26 точных трёхочковых бросков. В первом половине встречи у хозяев не было особых проблем. Преимущество создали комфортное, Димитрис Итудис дал игровое время всем 12 заявленным на матч игрокам. Лишь однажды во второй половине игры гости сумели приблизиться в счёте на расстояние в 2 результативные атаки, но тренерский штаб «армейцев» среагировал незамедлительно, вернув двузначное преимущество.

Семён Антонов, ЦСКА Фото: vtb-league.com

Мы увидели традиционно грамотный коучинг со стороны скамейки ЦСКА. Ну а после матча, когда Итудис принялся отвечать на вопросы журналистов, случился ещё один приятный сюрприз. Наставник на очень неплохом русском поведал о том, что у команды непростой график, а потому важно было грамотно распределить игровое время между игроками. Поздравил с хорошей игрой Семёна Антонова, набравшего 16 очков и пообещал, что будет и дальше совершенствоваться в русском языке.

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Камбэк поляков и неудачливый Минск

Не самая простая ситуация у белорусской дружины. Команда идёт на последнем месте в Единой лиге, но луч света над ними блеснул в минувшем тура, когда удалось одержать первую победу в сезоне. Да ещё и над «Калевом» — не самым простым соперником. Были шансы обыграть и «Зелёна-Гура», когда четвёртой десятиминутке преимущество минчан достигло 13 очков.

«Эти «Цмоки» цмокают всем подряд». Лукашенко — о поражениях в Единой лиге ВТБ

Но для того, чтобы доводить такие матчи до победы, нужен этот самый победный опыт. И вот именно опыта парням из «Цмоки» не хватает, зато в достатке давление и ответственность за результат. Лукашенко не так давно намекнул, что следит за выступлением команды и крайне недоволен результатами. В итоге, команда смазала концовку и не сумела собраться на овертайм. Поляки же поймали кураж и удержались в топ-8.