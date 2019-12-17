«Только в 16 лет я понял, насколько мой отец крутой игрок и человек»

Стэн Сокк – сын легендарного Тийта Сокка. Его отец побеждал под руководством Александра Гомельского на Олимпиаде-88 в составе сборной СССР. Дети чуть ли не главной звезды эстонского баскетбола пошли по стопам отца. Олимпийских наград не завоёвывали, но в сборной и главной команде страны – таллиннском «Калеве» играли.

Сокк-младший вернулся в лигу ВТБ и снова играет за «Калев» в нынешнем сезоне. Перед матчем с «Химками» он ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Расскажите о ваших первых шагах в баскетболе.

— О, как же давно это было (улыбается). Это точно было в Греции, когда отец играл за «Панатинаикос». Вообще, баскетбол появился в моей жизни с самого раннего детства. Вообще, если кто-то из твоей семьи профессионально занимается баскетболом, то никуда от него уже не деться. Ты засыпаешь под него после обеда, постоянно ходишь на матчи болеть, вечером вы говорите об игре. Да и вообще, вся жизнь строится вокруг этой игры.

В секцию я пошёл уже в 5 лет, когда вернулся домой в Эстонию. Тренироваться приходилось с парнями, которые были чуть старше. Вот так и началась, можно сказать, моя баскетбольная карьера.

— Наверняка пробовали что-то помимо баскетбола?

— Совсем чуть-чуть. Немного играл в футбол, любил теннис, но с баскетболом это не могло сравниться. Вообще, это единственный вид спорта, тренировки которого я посещал.

Защитник БК «Калев» Стэн Сокк Фото: vb-league.com

— В какой момент жизни пришло осознание, что ваш отец – очень крутой?

— Понять это можно только в возрасте 15-16 лет, не младше. Когда ты маленький – это просто твой отец. Ты не понимаешь, что он звезда в баскетболе. Он самый обычный человек для тебя. Папа для меня всегда являлся примером для подражания: очень правильный, скромный.

В детстве же никто не задумывается над тем, кем окружающие являются в действительности. Эта оценка приходит позже. Ты вырастаешь и детали начинают складываться в единое целое. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что это было где-то в 16 лет. Тогда я точно понял, насколько он крутой игрок и человек.

— Вы с братом оба до сих пор являетесь профессиональными баскетболистами. Как вы росли?

— Знаете, мы первое время росли не вместе. Я большую часть времени был с родителями в Греции, а он жил в Эстонии, потому что ходил там в школу. Половину времени мы жили раздельно. Вместе мы жили примерно 10 лет, а потом он стал профессиональным баскетболистом и уехал из дома. Позже я тоже подписал контракт и уехал в другой город – Тарту. С тех пор и живём раздельно, видимся, конечно, но не так много. Стараемся общаться чаще и поддерживать связь. Мне его очень не хватает.

— В вашей спортивной карьере есть и российский этап. Расскажите какого это быть легионером?

— До этого я уже поиграл в Грузии, Румынии, поэтому быть в другой стране мне было привычно. Это был очень хороший жизненный и спортивный опыт. Я увидел немного другую сторону российского баскетбола. Всё-таки, Единая лига ВТБ это немного другое. Тут лучшие российские игроки и лучшие иностранцы. Тем более, такие клубы как ЦСКА, «Химки», УНИКС всегда получают самое лучшее.

В Суперлиге меня удивило, что уровень команд был очень высоким. Молодые парни стремятся подняться на следующую ступеньку, а те, кто постарше очень хорошо знают как играть и что делать. Из того состава «Динамо» помимо меня в Единой лиге сейчас играют Трушкин и Захаров. Тогда мы были молодыми и вот выросли.

— Можете выделить основные проблемы второй российской лиги?

— На самом деле, в российской Суперлиге играет много талантов, но им попросту не хватает места в Единой лиге ВТБ, чтобы показать себя. Очень высокая конкуренция.

— Успели вкусить перелёты во Владивосток и Сахалин?

— К счастью, нет (смеётся). Прям удача. «Динамо» сыграло во Владивостоке в начале сезона и, слава богу, мне не надо было туда летать. На самом деле, в лиге ВТБ сейчас очень удобно перемещаться. Почти всегда прямые перелёты, до Москвы вообще лететь пару часов всего. Нам больше не надо просыпаться в 4 утра, чтобы ехать в аэропорт.

Защитник БК «Калев» Стэн Сокк (справа) Фото: vtb-league.com

— За счёт чего «Калеву» удалось так хорошо стартовать в нынешнем сезоне?

— Командная работа – сто процентов. У нас много эстонских парней, которые уже давно играют друг с другом и отлично знают кто на что способен. Мы стараемся делать всё, что нам говорит тренер, а он придерживается идеи, что баскетбол – командная игра. Мне кажется, что эстонцы всегда были хороши именно в командной игре. За последние 10-15 лет у нас не было больших звёзд. Наверное, это повлияло.

Вдобавок ко всему, менеджменту удалось подписать именно тех легионеров, которые максимально подходят нашему стилю. Всё начало работать. Это мой четвёртый сезон в «Калеве» и, думаю, что сейчас в раздевалке лучшая «химия», которую я видел.

— Кто из эстонцев сможет в будущем попасть в НБА? Есть такие парни?

— Мне бы очень хотелось, чтобы молодой парень, которого зовут Хенри Дрелл, попал туда. Ему сейчас 19, он 206 сантиметра и очень хорошо играет. Он уже был в системе «Бамбегра» несколько лет, а сейчас находится в итальянской команде «Пезаро».

В «Калеве» у нас есть Сандер Райесте. Ему 20 лет и, как мне кажется, если он продолжит прогрессировать, то попадёт в НБА. Сейчас проще туда попасть: много агентов, все связаны друг с другом. Туда попадают уже более профессиональные игроки, даже несмотря на юный возраст.

— Нельзя не спросить: кто из стран Прибалтики сейчас имеет более сильную баскетбольную сборную?

— Если вы ждёте от меня какого-то ответа про Эстонию, то я так не отвечу (смеётся). Мы объективно слабее Латвии и Литвы. Раньше литовцы были на голову впереди, но за последние годы уровень баскетбола в Европе выровнялся. Латвия очень хороша сейчас. Я бы с удовольствием посмотрел на их матч против Литвы. Только если бы составы были самыми сильными. Думаю, тут 50 на 50. Победить может каждый. Эстонии нужно работать и развиваться. Нам есть на кого равняться.