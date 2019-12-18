Сабонис сказал «Стоп!» историческому рекорду «Лейкерс»

Ховард стал достойным напарником Леброна в отсутствие Дэвиса, но это «озёрных» не спасло.

«Лейкерс» уступили «Индиане» (102:105) в гостевом матче регулярного чемпионата НБА. Таким образом, прервалась 14-матчевая победная серия «Лейкерс» на выезде. Клуб из Лос-Анджелеса немного не дотянул до исторического рекорда по количеству викторий подряд на чужой площадке. Этот рекорд по-прежнему остаётся за «озёрными», но только команды образца сезона 1971/72 — 16 побед подряд в гостях. Современной версии «Лейкерс» не хватило самую малость до покорения достижения своих великих предшественников, хотя серия всё равно более чем достойная.

Самыми результативными игроками в составе проигравшей команды стали Леброн Джеймс и Дуайт Ховард, набравшие по 20 очков. У Леброна также в активе 9 подборов и 9 передач. Король немного не дотянул до трипл-дабла. Не стоит удивляться тому, что основным помощником Леброна в этой встрече стал именно Ховард. Энтони Дэвис не играл в Индианаполисе из-за травмы голеностопа.

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Ховард в этом сезоне набирает в среднем 7 очков, 7 подборов и 1,4 блок-шотов. Кажется, что ничего особенного. Однако Дуайт принял достаточно скромную роль в интересах команды. Ховард вообще даже не думает мешать Дэвису в наборе очков, но к своим немногочисленным шансам в нападении относится очень бережно, показывая впечатляющую точность 74,8% с игры. Как только Супермену выпал шанс показать себя во всей красе в игре против «Пейсерз» во время травмы Дэвиса, он не подкачал. 20 очков Дуайта набраны при идеальной точности 10/10 с игры.

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Ховард наладил отличную химию с Джеймсом. В игре против «Индианы» Король и Супермен снова разыграли блестящую комбинацию. Леброн отдал феноменальный ассист не глядя, а Ховард мощно вколотил сверху. Нечто подобное было и в предыдущей игре против «Атланты».



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Ховард и Леброн были очень близки к тому, что разобраться с «Пейсерс», продлив впечатляющую серию побед в гостях. «Лейкерс» вели 100:95 в концовке, однако у «Индианы» оказались более крепкие нервы в решающие моменты встречи. Стоит отметить ряд хладнокровных попаданий защитника хозяев Малкольма Брогдона, который до этого выглядел достаточно блекло.



В составе победителей главным героем стал «большой» Домантас Сабонис, набравший 26 очков и 10 подборов. Сын легендарного Арвидаса Сабониса оформил уже 13-й подряд дабл-дабл. В НБА более продолжительная серия лишь у действующего MVP НБА Янниса Адетокунбо (19).

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«Индиана» — крайне неудобный соперник для «Лейкерс». «Пейсерс» выиграли 7 домашних игр подряд против гостей из Лос-Анджелеса. Последнее домашнее поражение «Индианы» в матче против «Лейкерс» было 13 марта 2013 года.



В сегодняшней игре Леброн Джеймс обошёл Дирка Новицки и поднялся на шестое место в истории НБА по количеству точных штрафных бросков (7421) На первом месте остается легендарный Карл Мэлоун — 9789 попаданий с линии. Неспроста «Лейкерс» и Леброн недавно жаловались лиге на судей, которые пару игр подряд вообще не ставили Короля на линию штрафных. Сейчас в этом плане есть громадные подвижки. Однако Леброну нужно более аккуратно относиться к предоставленным попыткам. В Индианаполисе Джеймс реализовал всего 4/8 штрафных, а команда «Лейкерс» в целом 8/17 (47,1%). «Индиана» показала лучшую реализацию с линии — 13/20 (65%), хотя процент реализации хозяев тоже не назовешь хорошим. Расточительность «Лейкерс» с линии штрафных стала одной из ключевых причин поражения в Индианаполисе и прерывания суперсерии побед на выезде.

Дальше «Лейкерс» ждет гостевое противостояние с «Милуоки Бакс». Обе команды уверенно лидируют в Восточной и Западной конференции с одинаковым результатом 24-4. Перед очным свиданием «Лейкерс» и «Бакс» «обнулились». «Милуоки» днем ранее прервал серию из 18 побед подряд в домашней игре против «Далласа» (116:120). На этом идентичность пути команд закончится. 20 декабря в центральном матче месяца кто-то потерпит пятое поражение в сезоне и второе подряд в регулярном чемпионате.



«Мы гордимся тем, что стараемся не проигрывать дважды подряд. Мы хотим вернуться на победный путь в четверг в Милуоки. Мы будем стараться играть в баскетбол «Лейкерс», — приводит слова Леброна после матча с «Индианой» Spectrum SportsNet.



Серия поражений действительно нехарактерна для нынешних «Лейкерс». Хотя «Бакс» — крайне непростой соперник. «Лейкерс» нужно уделить особое внимание штрафным броскам, чтобы не стать жертвой Янниса Адетокунбо и компании в следующей игре.