«Арсенал» подал на РФБ в международный суд. В Туле подписывают себе приговор?

В Лозанне привыкли гнобить российский спорт. А с договорным матчем и до уголовного дела может дойти.

Главный скандал 2019 года в российском баскетболе набирает обороты. Руководство исключённого из числа участников Суперлиги 2 тульского «Арсенала» подало иск в CAS (Спортивный арбитражный суд, находящийся в Лозанне). В своём исковом заявлении туляки просят пересмотреть решение РФБ и вернуть команду в состав участников чемпионата России.



«Мы специально не комментировали решение РФБ о нашей дисквалификации из чемпионата Суперлиги-2, так что у кого-то могли появиться мысли, что мы с ним согласны. Это не так, мы просто ждали ответа суда.

Мы подали иск в суд, так как не согласны с вынесенным решением директората и исполкома РФБ. Наша цель — отстоять свою честь, честь нашего баскетбольного клуба «Арсенал» и честь Тульской области в правовом поле», — приводит слова президента «Арсенала» Виктора Ускова пресс-служба клуба.

CAS обязал РФБ вернуть исключённый за договорной матч «Арсенал» в чемпионат России

Кроме того, в своём обращении Усков заявил, что в качестве временных обеспечительных мер CAS обязал вернуть «Арсенал» в число участников чемпионата России. Это стандартная судебная процедура, которая призвана защитить интересы истца до вынесения окончательного решения. На официальной странице в «Инстаграме» пресс-служба клуба выложила скриншот решения.

Восстановим хронологию событий. «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2. Тогда тульский «Арсенал» дома перестал забивать в кольцо ставропольского «Динамо», а завершилось игровое время коллективным цирком. Обе команды делали всё, чтобы мяч достался сопернику и не дай бог не залетел в кольцо. Российская федерация баскетбола молниеносно отреагировала на это внеочередным заседанием исполкома, где предметно рассматривался только этот вопрос.

В российском баскетболе показательно сдали матч? Базаревич об этом предупреждал Главный тренер сборной России ещё осенью говорил о договорных матчах. РФБ взялась за вопрос серьёзно.

Ситуация для тульского клуба осложнялась тем, что годом ранее команда уже была замечена в подобном странном матче. Тогда дело закончилось «последним китайским предупреждением». Поэтому после случившегося рецидива исполком РФБ уже не мог спустить дело на тормозах. Было принято ожидаемое, но невероятное решение. «Арсенал» получил бессрочную дисквалификацию.

Кроме того, различные сроки дисквалификации получили баскетболисты Павел Крыков, Дмитрий Рытенко, Егор Щербинский, президент клуба Виктор Усков и главный тренер команды Александр Соснин. Андрей Кириленко подробно объяснил, почему было принято насколько суровое и бескомпромиссное решение.

Кириленко подробно объяснил, почему «Арсенал» исключили из чемпионата России

По информации «Чемпионата», во время заседания исполкома РФБ высказывались пожелания передать материалы дела в правоохранительные органы. Намекал на такую возможность и президент РФБ. В мире случались подобные прецеденты, и результаты расследований становились губительными для многих и многих причастных людей. Да что далеко ходить? После грандиозного скандала с договорными матчами в Италии легендарный «Ювентус» вынужден был проходить очищение второй лигой. А сколько голов полетело, не сосчитать.



В нашем случае никакой информации о проверках со стороны МВД или прокуратуры не появилось. Возможно, ведётся предварительная работа, а может, в главном баскетбольном ведомстве решили, что достаточно наказали тульский клуб. Ситуация сложная. Буквально сразу решение прокомментировал Усков, который назвал ставропольское «Динамо» (второй участник того странного матча) главным виновником случившегося.

Президент «Арсенала» назвал «Динамо» зачинщиком договорного матча

Что мы имеем на данный момент? Туляки вполне резонно взялись за отстаивание своих прав. Международный спортивный арбитраж – это очень серьёзно. Клубу придётся предоставить весь спектр доказательств того, почему они считают дисквалификацию несправедливой. И здесь у парней из «Арсенала» могут случиться непредвиденные осложнения.



Усков публично признался, что команда умышленно отказалась от спортивной борьбы в концовке игры с «Динамо». Какие бы аргументы он тогда ни приводил, зафиксирован сам факт. Этот аргумент, как ни странно, играет на руку РФБ. Представители РФБ вынуждены будут выложить на стол всю цепочку претензий к тулякам, предъявить на экспертизу видеозапись матча. А суд — давать правовую оценку происходившего на паркете, а также словам и действиям всех участников процесса. И к делу наверняка «пришьют» ставропольский клуб.

По сути, Виктор Усков открыл ящик Пандоры. Теперь обратного пути не будет ни у кого. Заработали жернова судебной машины, которые без лишних эмоций будут перемалывать всё на своём пути. На фоне непрекращающихся допинговых скандалов, в которые погряз российский спорт, мы выходим на большую европейскую арену с договорными матчами. Очень, понимаете ли, вовремя.



Благими намерениями, как известно, выложена дорога в ад. Руководство РФБ свою позицию обозначило чётко. Сомнений в том, что с пути этого ведомство Кириленко не свернёт, нет никаких. А потому своим обращением в CAS Усков рискует не только окончательно утопить тульский баскетбол, но и оказаться втянутым в уголовный процесс. Ведь если экспертиза докажет договорной характер матча, к делу подключатся люди в погонах.



Мы будем внимательно следить за развитием ситуации, ибо мотивация туляков здесь понятна, а вот логика – нет.