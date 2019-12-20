Ролевики «Химок» ставят рекорды в Мытищах. Но Швед всё равно лучший

«Жальгирис» приехал в Мытищи в ранге последней команды Евролиги. Падение литовского клуба случилось «благодаря» фантастической победе «Зенита» над «Фенербахче». Теперь петербуржцы не проживают на дне океана и, кто знаете, может быть, именно это даст им позитивный импульс на вторую половину сезона.

Но разве хоть кто-то сомневается в спортивном упрямстве литовской команды, которой к тому же руководит сам Шарунас Ясикявичюс? Легендарный экс-игрок и некогда легендарный клуб нашли друг друга. «Зелёные» не обладают большими финансовыми возможностями, но бьются с абсолютно любым соперником. Не верите? Спросите у ЦСКА.

Две недели назад «армейцы» чудом затащили домашний матч против «Жальгириса» в овертайм, где победу при равном счёте москвичам принёс Майк Джеймс броском издали через руки. Вот, кстати, его эмоции после того попадания.

И ведь таких обидных концовок у парней Ясикявичюса было уже даже не две и не три. Возможно, это баскетбольная судьба так заставляет их возвращать кредит, который был взят пару сезонов для выхода в «Финал четырёх» и победы там над ЦСКА.



«Химки» прервали свою неудачную серию победой дома над «Альбой». Жёлто-синие стабилизировали своё падение на нижней границы зоны плей-офф и по словам игроков готовились к подъёму. Обидное поражение в Греции случилось не вовремя и получилось каким-то очень нелогичным. Казалось, что химчане отдали свой матч, позволив Спанулису и компании приблизиться в турнирной таблице.



Понятно, что российский клуб перед игрой на бумаге был однозначным фаворитом в игре против «Жальгириса», но уже в первой четверти гости показали свой характер, когда сначала пропустили рывок 11:0, а после продолжили бороться заставляя соперника много фолить. Собственно, за счёт штрафных гости будут «дышать» весь матч, пробив их в два раза больше соперника.



Игра «Химок» была далека от идеальной, но даже её хватало, чтобы в «экономичном» режиме двигаться первым номером. Удивляло желание жёлто-синих решать эпизоды бросками, а не пользоваться размерами. В результате «зелёные» сфолили всего 16 раз за 40 минут игрового времени.

Вторая десятиминутка завершилась с равным счётом, а вязкая игра напоминала вышеупомянутую встречу в «Мегаспорте». Главным противником захода в нервную концовку стал защитник «Химок» Стефан Йович. Разыгрывающий, который любит и очень хорошо создаёт моменты для партнёров, сегодня решил бросать сам. И ведь как у него это получалось!



Доподлинно неизвестно до какой именно температуры была разогрета рука Йовича, но серб просто отказывался промахиваться, набрав 25 очков (в том числе 5 дальних попаданий) без единого промаха. Да, на последних минутах кольцо не приняло его бросок издали, но в тот момент всё вопросы в матче уже были решены.

«Химки» анонсировали матч с «Жальгирисом» в стиле «Звёздных войн». Видео

Личный рекорд результативности защитника «Химок» позволил хозяевам «Мытищи Арены» избавить от нервотрёпки себя и своих болельщиков. Но всё началось с двух подряд трёхочковых Шведа в середине третьей четверти. Именно Алексей стал автором рывка, позволившего химчанам отодвинуть оппонента на двухзначную разницу в счёте.



Конечно, 6 трёх Шведа из 9 попыток вряд ли способны кого-то удивить. Его 25 итоговых очков и рекордные 25 Йовича будут оцениваться по-разному. Но куда важнее, что суммарный полтиник на двоих принёс команде Куртинайтиса ещё одну победу в Евролиге.