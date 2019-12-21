ЦСКА подтвердил статус чемпиона. «Эфес» был повержен в родных стенах!

Российские клубы на этой неделе удачно гостят в Стамбуле. Накануне «Зенит» сенсационно обыграл «Фенербахче» (84:81). Почин питерского клуба поддержал ЦСКА, который вырвал победу в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Анадолу Эфеса» (81:80).

ЦСКА и «Эфес» встречались в финале Евролиги-2019. «Армейцы» одержали верх со счётом 91:83. С тех по утекло много воды. Состав ЦСКА существенно видоизменился. Здесь больше нет Нандо Де Коло, Серхио Родригеса, Кори Хиггинса, Отелло Хантера и Алека Питерса. Последний присоединился как раз к «Эфесу». Вряд ли кто-то особо сожалеет об уходе американца из армейского клуба. За год в Москве он ничем полезным не запомнился, но об остальных ушедших такого не скажешь. Обновленный ЦСКА отличается высокой степенью нестабильность. Новым лидером стал Майк Джеймс, а вот с его поддержкой не все так гладко. Янис Стрелниекс, Даррун Хиллиард и Йозаннес Фойгтманн далеко не всегда являются синонимом надежности, а Рон Бэйкер и Коста Куфос откровенно разочаровывают.



Неудивительно, что команда Димитриса Итудиса отправилась в Стамбул в качестве андердога. «Эфес» возглавлял турнирную таблицу Евролиги с показателем 12-2. В активе подопечных Эргина Атамана была серия из 8 побед подряд. «Эфес» сохранил лидеров в межсезонье — Шейн Ларкин и Василие Мицич из Стамбула никуда не уезжали. Всё это заставляло верить в то, что ЦСКА, скорее всего, потерпит шестое поражение в регулярном чемпионате.

Травма Клайберна может стать критичной для ЦСКА. Сезон чемпиона в опасности Лучший клуб Европы потерял своего лидера и оказался в кризисе. «Армейцы», проиграв три выездных матча подряд, едут к грозной «Барселоне».

Однако не так страшны турки, как могло показаться на первый взгляд. ЦСКА захватил инициативу с самого начала встречи. Преимущество армейцев по ходу первой десятиминутки достигало «+8», но концовку лучше провел «Эфес». К тому же, туркам поспособствовала удача. У ЦСКА было последнее владение в четверти при счете 23:19 и 3 секунды на счетчике. Димитрис Итудис взял тайм-аут, чтобы лучшим образом распорядиться этой атакой. Но тренер определённо не был доволен тем, что исполнили его подопечные. Рон Бэйкер бездарно вбросил мяч в игру, защитник «Эфеса» Догуш Балбай совершил перехват и каким-то невероятным образом забил баззер со своей половины площадки, сделав отставание «Эфеса» минимальным — 22:23.



Возможно, этот момент надломил ЦСКА, поскольку в начале второй четверти «Эфес» вырвался вперёд и ушел на перерыв при преимуществе «+4» — 47:43. После паузы турки не останавливались. Особенно усердствовал Крунослав Симон, который настрелял в кольцо армейцев 21 очко за игру.

На заключительный игровой отрезок команды вышли при счёте 66:59 в пользу хозяев. Даже при такой вроде бы невзрачной для армейцев картине не покидало ощущение, что «Эфес» реально сломить. У Мицича вообще не шла игра — 2 очка за матч, 0/4 из-за дуги и отрицательный рейтинг полезности «-1». Ларкин не показывал чего-то выдающегося, хотя и набрал 18 очков. Это был не тот Шейн, который несколько недель назад забросил 49 очков в кольцо «Баварии» и установил рекорд результативности в истории Евролиги. На одних шальных попаданиях Симона «Эфес» не мог держаться всё время.



В итоге у хозяев площадки полностью застопорилась игра в нападении в четвертой четверти. «Эфес» просто ужасающим образом распоряжался владениями в атаке. Армейцы тоже не блистали, иначе могли бы вообще не доводить дело до напряженной концовки. Тем не менее, команда Итудиса догоняла соперника медленно, но верно. В итоге всё решалось в последних владениях. При счете 79:79 «большой» «Эфеса» Тибор Пляйсс любезно смазал один из двух штрафных. Майк Джеймс наказал соперника за расточительность победным двухочковым броском за 17,5 секунд до сирены. Последняя атака турков в исполнении Ларкина к спасению не привела. ЦСКА теперь ведёт по личным встречам с «Эфесом» 19-3. У армейцев есть явное психологическое преимущество над этим соперником, в то время как у стамбульского клуба создался своего рода комплекс неполноценности перед ЦСКА.



Джеймс стал лучшим в составе победителей, набрав 28 очков (2/2 двухочковых, 5/7 трёхочковых), 6 подборов и 4 передачи при рейтинге эффективности 36 баллов. Весомая заявка на звание MVP тура Евролиги. Если в матчах «Бавария» — «Барселона» и АСВЕЛ — «Альба» никто не устроит феерию, Майк станет лучшим игроком тура второй раз за неделю и четвертый раз за сезон в целом. В лидерских качествах американца пока было мало поводов усомниться.



ЦСКА добыл важнейшую викторию в Стамбуле и довел баланс в турнирной таблице до показателя 10-5. Вырванные на жилах победы закаляют характер команды. До места в топ-4 армейцы пока не дотягивают, но погоня за «Маккаби», «Барселоной», «Реалом» и тем же «Эфесом» однозначно продолжится.